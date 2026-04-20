Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν όσα συμφωνούνται.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σε επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, είπε ότι η στάση της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες ήταν πιεστική και σε αρκετές περιπτώσεις «παράλογη».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις και η ρητορική των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία στην Τεχεράνη, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να επαναληφθούν παλαιότερα μοτίβα και να «προδοθεί η διπλωματία».

Δεν έγινε κάποια αναφορά ούτε σε νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, ούτε στο θέμα με το ιρανικό πλοίο που ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν οι ΗΠΑ.