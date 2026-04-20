Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

Μήνυμα του προέδρου του Ιράν προς το Πακιστάν με αιχμές για τη στάση της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν όσα συμφωνούνται.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σε επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, είπε ότι η στάση της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες ήταν πιεστική και σε αρκετές περιπτώσεις «παράλογη».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις και η ρητορική των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία στην Τεχεράνη, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να επαναληφθούν παλαιότερα μοτίβα και να «προδοθεί η διπλωματία».

Δεν έγινε κάποια αναφορά ούτε σε νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, ούτε στο θέμα με το ιρανικό πλοίο που ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν οι ΗΠΑ.

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί μετά την πολύνεκρη φονική επίθεση στο Κίεβο

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαιώνει την κατάληψη πλοίου από τις ΗΠΑ – «Θα υπάρξει απάντηση» λένε στην Τεχεράνη

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με την επέμβαση του αμερικανικού ναυτικού σε πλοίο στην Αραβική Θάλασσα

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23 Απριλίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απέτρεψαν απόπειρα των ΗΠΑ να καταλάβουν ιρανικό εμπορικό πλοίο με ρεσάλτο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εντυπωσιακή διάσωση γλάρου από τα δίχτυα του θανάτου - Τον ονόμασαν Υπομονή

23:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις και την κλήρωση

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέρη εκτός Κρήτης όπου οι ντόπιοι μιλούν κρητικά

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τρινιντάντ: Οι σοροί 50 βρεφών εγκαταλείφθηκαν σε νεκροταφείο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν δύο ημέρες πριν τον αγώνα του Telekom Center Athens

23:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Αέρα» τίτλου η ΑΕΚ, «ζωντανός» στο κυνήγι ο Ολυμπιακός

22:59ΕΥ ΖΗΝ

Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Ξετύλιξε τα «δώρα» και κυνηγά την ΑΕΚ

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 (ΤΕΛΙΚΟ): Έφυγε νικητής από τη Λεωφόρο και καταδιώκει την ΑΕΚ

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (21/4)

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

22:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Απόβαση» του ελληνικού FBI μετά τον θάνατο της Μυρτούς

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

20:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους - Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

