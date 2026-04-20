Εκλογές στη Βουλγαρία: Αυτοδυναμία για τον φιλορώσο Ρούμεν Ράντεφ – Στη δεύτερη θέση ο Μπορίσοφ

Το ποσοστό που αποσπά ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ κέρδισε αυτοδυναμία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές με ποσοστό περίπου 45% και πάνω από 130 έδρες στο κοινοβούλιο των 240 εδρών.
  • Το GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές
  • Δημοκρατική Βουλγαρία» κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση με περίπου 12,5% έκαστος.
  • Το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 4% και έμεινε εκτός Βουλής.
  • Η συμμετοχή στις εκλογές ανέβηκε πάνω από το 50%, ενώ η νίκη του Ράντεφ ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία.
  • Ο Ράντεφ, θεωρούμενος φιλορώσος, διατύπωσε επιφυλάξεις για τη δυτική στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία και ζήτησε δημοψήφισμα για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη.
Ο πολιτικός σχηματισμός του θεωρούμενου ως προσκείμενου στη Ρωσία πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ φέρεται να κατακτά την αυτοδυναμία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή, ανατρέποντας τα προγνωστικά, που έκαναν λόγο για επικράτηση του Ράντεφ μεν, αλλά όχι τόσο ισχυρή που να του επιτρέψει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με exit polls διαφόρων εταιρειών, ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό την ηγεσία του Ρούμεν Ράντεφ, εξασφαλίζει ποσοστό κοντά στο 45%, εξασφαλίζοντας περισσότερες από 130 έδρες στο 240μελές κοινοβούλιο της χώρας.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, γύρω στο 12,5% βρίσκονται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα GERB (κεντροδεξιά) του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές - Δημοκρατική Βουλγαρία», ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» του αμφιλεγόμενου μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πεέφσκι.

Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ξεπέρασε το 50%.

Το ποσοστό που αποσπά ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία, το οποίο οδηγεί σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις στη Βουλγαρία πριν από τις εκλογές.

Μεγάλος ηττημένος των εκλογών της Κυριακής χαρακτηρίζεται το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο είδε τη δύναμή του να περιορίζεται στο μισό σε σχέση με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2024, όταν αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό 25,5%. Παράλληλα, το άλλοτε ισχυρό «Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα» δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο του 4% και μένει εκτός Βουλής.

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία», για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Βρέθηκε αμέσως να προηγείται στις προθέσεις ψήφου.

Ο Ρούμεν Ράντεφ έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη στρατιωτική στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, γεγονός που τροφοδοτεί τον χαρακτηρισμό του ως «φιλορώσου». Ακόμη, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, ζητώντας δημοψήφισμα για αυτό, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Οι περίπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Βουλγαρία κλήθηκαν την στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, εν μέσω πολιτικής κρίσης, με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Η Βουλγαρία αναπτύχθηκε ταχύτατα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007· ωστόσο μαστίζεται από εκτεταμένη διαφθορά, η οποία πυροδότησε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρούμεν Ράντεφ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουλγαρία υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

