Διαμέρισμα ή μονοκατοικία; Νέα έρευνα στην ΕΕ, πού μένουν οι Έλληνες
Τα στοιχεία που καταγράφει νέα έρευνα της Eurostat
Snapshot
- Το 51% του πληθυσμού στην ΕΕ το 2024 ζούσε σε μονοκατοικία, ενώ το 48% σε διαμέρισμα.
- Στην Ελλάδα, το 59,4% των κατοίκων ζουν σε διαμέρισμα και το 40,6% σε μονοκατοικία.
- Η Ιρλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό κατοίκων σε μονοκατοικίες με 90,2%.
- Στην Ελβετία, το 64,4% των κατοίκων ζουν σε διαμερίσματα, το αντίστροφο της Ιρλανδίας.
- Το 1% του πληθυσμού στην ΕΕ ζει σε άλλους τύπους κατοικιών, όπως πλωτά σπίτια ή τροχόσπιτα.
Το ζήτημα της στέγης δεν αποτελεί μονάχα ελληνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκό.
Ενδιαφέρον έχουν ωστόσο οι στεγαστικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων, οι οποίες ποικίλουν.
Στην ΕΕ το 2024, το 51% του πληθυσμού ζούσε σε μονοκατοικία, ενώ το 48% ζούσε σε διαμέρισμα (και το 1% ζούσε σε άλλους τύπους κατοικιών, όπως πλωτά σπίτια και τροχόσπιτα).
Αυτό αποκαλύπτει νέα έρευνα της Eurostat.
Οι Έλληνες σύμφωνα με την έρευνα διαμένουν σε διαμέρισμα σε ποσοστό 59,4%, ενώ σε μονοκατοικία το 40,6%.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταη μοιάζει μοιρασμένη.
-51,4 μονοκατοικία/σπίτι
-47,9 διαμέρισμα
Πρώτη σε διαμονή σε μονοκατοικία είναι η Ιρλανδία
-90,2 μονοκατοικία/σπίτι
-9,7 διαμέρισμα
Το αντίστροφο καταγράφεται στην Ελβετία.
-33,7 σπίτι/μονοκατοικία
-64,4 διαμέρισμα