Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

Σε νέες ανυπόστατες καταγγελίες εναντίον της Ελλάδας προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτή τη φορά, έβαλε στο στόχαστρο τους ελληνικούς χάρτες απαγορεύσεων αλιείας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στοχοποιεί αυτή τη φορά τους ελληνικούς χάρτες απαγορεύσεων αλιείας, αμφισβητώντας ευθέως δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην ανακοίνωσή της, η Άγκυρα κάνει λόγο για «παράνομους περιορισμούς» από την πλευρά της Ελλάδας πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίζει άκυρες ελληνικές ρυθμίσεις ακόμη και σε διεθνή ύδατα.

Πρόκειται για έναν γνώριμο τουρκικό ισχυρισμό, ο οποίος εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και δημιουργίας «γκρίζων ζωνών».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επίθεση κατά της Ελληνικής Αρχής Επιθεώρησης Αλιείας, με την τουρκική πλευρά να ισχυρίζεται ότι οι σχετικοί χάρτες «σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα» και ότι «είναι άκυροι»

Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα εφαρμόζει το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε πλήρη αντίθεση με την Τουρκία που δεν έχει καν υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, η Τουρκία εμφανίζεται να καλεί σε «ειλικρινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση» στη βάση της καλής γειτονίας, την ώρα που η ίδια υιοθετεί μονομερείς και αναθεωρητικές πρακτικές. Η επίκληση της Διακήρυξης των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023 έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την επιθετική ρητορική που επιλέγει να αναπτύξει.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αυτή παρέμβαση της Άγκυρας επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει στην ένταση, την αμφισβήτηση και την πρόκληση.

