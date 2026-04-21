ΗΠΑ: Γερουσιαστής επιδοκίμασε την παράκαμψη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Ο γερουσιαστής από το Κονέκτικατ, Chris Murphy, για τον οποίο γίνεται ήδη συζήτηση ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν φάνηκε να επικροτεί αναφορά σύμφωνα με την οποία περισσότερα από δύο δεκάδες ιρανικά «σκιώδη» πλοία παρέκαμψαν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post.

«Φοβερό», έγραψε ο Murphy στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, απαντώντας σε δημοσίευμα του ναυτιλιακού εντύπου Lloyd’s List.

Ωστόσο, η τοποθέτησή του διαψεύστηκε κατηγορηματικά από το Πεντάγωνο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell, απέρριψε την αναφορά ότι τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού «σκιώδους στόλου» κατάφεραν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό που ξεκίνησε να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Murphy υποστήριξε ότι το σχόλιό του ήταν σαρκαστικό. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το διευκρινίσω, αλλά προφανώς η αποτυχημένη διαχείριση αυτού του πολέμου από τον Τραμπ δεν είναι “φοβερή”», ανέφερε σε νέα ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «ήταν σαρκασμός».

Ο 52χρονος γερουσιαστής, έντονος επικριτής της αμερικανικής πολιτικής έναντι του Ιράν, έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα, κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία, εν μέσω της έντασης με την Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν «τη σοβαρότερη απειλή για τη δημοκρατία τους από τον Εμφύλιο Πόλεμο».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν καταιγισμό αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να τον κατηγορούν ότι «επικροτεί έναν από τους βασικούς κρατικούς υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Ο Sean Parnell σχολίασε ότι «πρόκειται για ψευδή είδηση και είναι ντροπιαστικό ένας Δημοκρατικός γερουσιαστής να πανηγυρίζει».

Αντίστοιχα, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υπογράμμισαν ότι, αν και οι πολιτικές διαφωνίες είναι αναμενόμενες, «η επιδοκιμασία ενός αντιπάλου των ΗΠΑ, ιδίως ενός καθεστώτος που έχει προκαλέσει θανάτους Αμερικανών πολιτών, ξεπερνά κάθε όριο».

Η υπόθεση εκτυλίσσεται εν μέσω αυξημένης έντασης στον Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Ο αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ επιβλήθηκε ως απάντηση στις κινήσεις της Τεχεράνης στην περιοχή, με το αμερικανικό ναυτικό να πραγματοποιεί επιχειρήσεις επιτήρησης και αναχαίτισης πλοίων σε διάφορα σημεία του κόσμου.