Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία
Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πέντε τραυματίες
Ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου CH-47 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας, συνετρίβη.
Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πέντε τραυματίες. Η αιτία του ατυχήματος θα διαπιστωθεί μετά την έρευνα που θα διεξαχθεί.
Το τουκρικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Ένα από τα βαρέα μεταγωγικά ελικόπτερα CH-47 της Διοίκησης Χερσαίας Αεροπορίας μας συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι, ενώ πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.
Δεν υπάρχουν απώλειες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα διαπιστωθεί μετά από λεπτομερή έρευνα που θα διεξαχθεί. Ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό.»
Διαβάστε επίσης
