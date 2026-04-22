Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

Ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου CH-47 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας, συνετρίβη.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πέντε τραυματίες. Η αιτία του ατυχήματος θα διαπιστωθεί μετά την έρευνα που θα διεξαχθεί.

Ankara Temelli’de eğitim uçuşu yapan Kara Havacılık Komutanlığı’na ait CH-47 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.



İlk bilgilere göre personelin sağlık durumu iyi. Kazanın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. pic.twitter.com/36RqqCjdYF — Ankara Sondakika (@AnkaraSondakika) April 21, 2026

Το τουκρικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Ένα από τα βαρέα μεταγωγικά ελικόπτερα CH-47 της Διοίκησης Χερσαίας Αεροπορίας μας συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι, ενώ πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

Δεν υπάρχουν απώλειες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα διαπιστωθεί μετά από λεπτομερή έρευνα που θα διεξαχθεί. Ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό.»

#SONDAKİKA - "CH47 helikopterimiz kaza kırıma uğradı"



Milli Savunma Bakanlığı: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yok. pic.twitter.com/MFWUJyjrW7 — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 21, 2026

