Ινδία: Στόχος η Σελήνη έως το 2040 – Το φιλόδοξο σχέδιο της ISRO

  • Η ISRO προγραμματίζει την πρώτη μη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος Gaganyaan το 2026, που αποτελεί βήμα για επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.
  • Το πρόγραμμα Gaganyaan περιλαμβάνει οκτώ αποστολές μεταξύ 2028 και 2035, με στόχο και τη δημιουργία του διαστημικού σταθμού Bharatiya Antariksh Station.
  • Η Ινδία σχεδιάζει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2040, με την ανάπτυξη βαρέως τύπου εκτοξευτικού οχήματος ικανό να μεταφέρει έως 70.000 κιλά σε χαμηλή γήινη τροχιά.
  • Η ISRO προγραμματίζει αποστολές στη Σελήνη το 2027 (Chandrayaan
  • 4) και το 2028 (Chandrayaan
  • 5) με στόχο την επιστροφή δειγμάτων και την ανάπτυξη ρομπότ.
  • Η Ινδία έχει εκτοξεύσει πάνω από 4.000 πειραματικούς πυραύλους και 105 αποστολές εκτοξευτικών οχημάτων, ενώ διαθέτει 56 ενεργούς δορυφόρους και σημαντικές διαστημικές υποδομές.
Καθώς η Ινδία στρέφει το βλέμμα της πέρα από την τροχιά της Γης και βαθύτερα στο διάστημα, οι φιλοδοξίες της για επανδρωμένες αποστολές εισέρχονται σε μια καθοριστική φάση, με μια σειρά αποστολών που αναμένεται να διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο της χώρας στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η Indian Space Research Organisation (ISRO) βρίσκεται στο κατώφλι μιας κρίσιμης περιόδου, καθώς προετοιμάζεται για την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή στο πλαίσιο του προγράμματος Gaganyaan το 2026 — ένα σημαντικό βήμα προς την αποστολή Ινδών αστροναυτών στο διάστημα.

Σε εθνικό συνέδριο που διοργάνωσε η Aeronautical Society of India, ο πρόεδρος της ISRO, V. Narayanan, δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει σχεδόν 8.000 δοκιμές και πειράματα για την πιστοποίηση των εκτοξευτικών συστημάτων και των μηχανισμών διαφυγής πληρώματος. Παράλληλα, παρουσίασε σχέδια για μια δορυφορική αποστολή στο πλαίσιο της G20 γύρω στο 2027, υπογραμμίζοντας τον διευρυνόμενο ρόλο της Ινδίας στη διεθνή διαστημική συνεργασία.

Το πρόγραμμα Gaganyaan εξελίσσεται ως μια προσεκτικά δομημένη ακολουθία οκτώ αποστολών, που περιλαμβάνει τρεις μη επανδρωμένες πτήσεις, δύο επανδρωμένες, δύο πειράματα σύνδεσης (docking) και μία αποστολή που συνδέεται με τον προτεινόμενο διαστημικό σταθμό Bharatiya Antariksh Station (BAS). Οι αποστολές προγραμματίζονται για την περίοδο 2028–2035, με το πρόγραμμα BAS να αποτελεί βασικό πυλώνα των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών της Ινδίας στο διάστημα.

Ο Narayanan περιέγραψε τη δυσκολία των αποστολών σύνδεσης:
«Αν δύο αυτοκίνητα κινούνται σε έναν πολυσύχναστο δρόμο χωρίς να σταματούν ή να συγκρούονται και σας ζητηθεί να τα ενώσετε, μπορείτε να φανταστείτε την πρόκληση. Τώρα σκεφτείτε δύο δορυφόρους που ταξιδεύουν με ταχύτητα σχεδόν 28.400 χλμ./ώρα, να ευθυγραμμίζονται και να συνδέονται στο διάστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η επίτευξη μιας ακριβούς και “ήπιας” σύνδεσης υπό αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πέρυσι, καταφέραμε να επιδείξουμε αυτή την ικανότητα, γινόμενοι η τέταρτη χώρα στον κόσμο που το πετυχαίνει».

Κάθε ορόσημο φέρνει το πρόγραμμα πιο κοντά στην υλοποίηση. Ένα πρόσφατο βήμα ήταν η επιτυχής δοκιμή ολοκληρωμένης ρίψης (Integrated Air Drop Test – IADT-02), που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου στο Satish Dhawan Space Centre, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιβράδυνσης με αλεξίπτωτα για την κάψουλα πληρώματος της μη επανδρωμένης αποστολής Gaganyaan.

Το ευρύτερο όραμα της ISRO

Πέρα από τις επανδρωμένες πτήσεις, η ISRO διαμορφώνει ένα ευρύτερο όραμα που περιλαμβάνει και την κατασκευή δικού της διαστημικού σταθμού. Ο BAS, που προβλέπεται ως μια δομή πέντε μονάδων με συνολική μάζα περίπου 52 τόνων, σχεδιάζεται για να φιλοξενεί τρεις έως τέσσερις αστροναύτες, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και έξι για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η εκτόξευση της πρώτης μονάδας αναμένεται το 2028, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία υπολογίζεται έως το 2035. Ο σταθμός προορίζεται να αποτελέσει πύλη για διαπλανητικές αποστολές και προηγμένη έρευνα στη μικροβαρύτητα, τη διαστημική βιολογία και τη διαστημική ιατρική.

Ανατρέχοντας στην πορεία της ISRO, ο Narayanan σημείωσε ότι η Ινδία έχει εκτοξεύσει πάνω από 4.000 πειραματικούς πυραύλους και έχει πραγματοποιήσει 105 αποστολές εκτοξευτικών οχημάτων, αναπτύσσοντας πλατφόρμες όπως οι PSLV και GSLV Mk III, ικανές να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως 10.000 κιλά σε χαμηλή γήινη τροχιά — μια βάση που πλέον στηρίζει πιο φιλόδοξους στόχους.

Κοιτάζοντας μπροστά, η ISRO στρέφεται εκ νέου στη Σελήνη. Η αποστολή Chandrayaan-4, που προγραμματίζεται για το 2027, στοχεύει στην επιστροφή δειγμάτων από τη Σελήνη με ένα διαστημόπλοιο μάζας περίπου 9.600 κιλών. Η αποστολή Chandrayaan-5, σε συνεργασία με την Ιαπωνία και με ορίζοντα το 2028, θα περιλαμβάνει ένα βαρύτερο προσεδαφιστικό όχημα περίπου 6.150 κιλών και ένα ρόβερ 350 κιλών, σχεδιασμένο να λειτουργεί για περίπου 100 ημέρες — μια σαφής αναβάθμιση σε σχέση με προηγούμενες αποστολές.

Στόχος οι επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ινδία εργάζεται για μια επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2040. Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη ενός νέας γενιάς βαρέως τύπου εκτοξευτικού οχήματος, ικανού να μεταφέρει έως 70.000 κιλά σε χαμηλή γήινη τροχιά, καθώς και προηγμένα συστήματα πρόωσης με ώση 220 τόνων. Ο προτεινόμενος πύραυλος, με ύψος αντίστοιχο κτιρίου 35–40 ορόφων, αποτυπώνει το μέγεθος της φιλοδοξίας.

Παράλληλα, η Ινδία διευρύνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες και πέρα από το διάστημα. Το πρόγραμμα Samudrayaan στοχεύει στην αποστολή ανθρώπων σε βάθη έως 6 χιλιομέτρων στους ωκεανούς, με τη χρήση επανδρωμένου υποβρυχίου με τιτανένια κάψουλα διαμέτρου 2,2 μέτρων, ικανή να αντέχει πιέσεις έως 600 bar. Παράλληλα, εξετάζεται και μια αποστολή τροχιακού σκάφους προς την Αφροδίτη.

Με επανδρωμένες πτήσεις, ανάπτυξη διαστημικού σταθμού, σεληνιακή εξερεύνηση και διαπλανητικές αποστολές στον σχεδιασμό της, η ISRO εκτιμά ότι η Ινδία βρίσκεται σε τροχιά ανάδειξης σε κορυφαία διαστημική δύναμη έως το 2040, ενισχύοντας τις δυνατότητές της σε εκτοξευτικά συστήματα, δορυφορική τεχνολογία και εξερεύνηση του βαθιού διαστήματος.

Εξέλιξη διαστημικών υποδομών

  • Συνολικές αποστολές δορυφόρων: 135
  • Ενεργοί δορυφόροι: 56
  • Περισσότερες από 2.150 ζωές σώθηκαν σε 130 περιστατικά μέσω συστημάτων έρευνας και διάσωσης
