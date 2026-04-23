Αποκρυπτογραφήθηκε η αρχαιότερη ερωτική επιστολή στον κόσμο έπειτα από 540 χρόνια

Η επιστολή γράφτηκε τον Φεβρουάριο του 1477 από μια γυναίκα ονόματι Margery Brews προς τον αρραβωνιαστικό της, John Paston III

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

The English Library μέσω Daily Mail
  • Η αρχαιότερη ερωτική επιστολή, γραμμένη το 1477 από τη Margery Brews στον αρραβωνιαστικό της John Paston III, αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 540 χρόνια με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η επιστολή αναφέρεται στην προίκα της Margery και εκφράζει τα συναισθήματά της, παρά τις δυσκολίες με την οικογένειά της να αυξήσει το ποσό.
  • Η επιστολή αποτελεί μέρος της συλλογής «επιστολές Paston», που περιλαμβάνει πάνω από 400 γράμματα τριών γενεών μιας οικογένειας από το Norfolk.
  • Η αποκρυπτογράφηση έγινε μέσω του εργαλείου Scribe AI, το οποίο ανάλυσε το αρχαίο κείμενο.
  • Η Margery και ο John παντρεύτηκαν τελικά και απέκτησαν έναν γιο το 1479.
Αποκρυπτογραφήθηκε η αρχαιότερη ερωτική επιστολή στον κόσμο έπειτα από 540 χρόνια, η οποία φαίνεται να συντάχτηκε τον Φεβρουάριο του 1477.

Σύμφωνα με την DailyMail, ειδικοί της MyHeritage χρησιμοποίησαν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Scribe AI για να αναλύσουν την επιστολή, η οποία γράφτηκε τον Φεβρουάριο του 1477, από μια γυναίκα ονόματι Margery Brews προς τον αρραβωνιαστικό της, John Paston III.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η επιστολή, η οποία ήταν γραμμένη με ανεπίσημο ύφος, έχοντας αρκετές προσωπικές πινελιές και «καμία ιδιαίτερη μέριμνα στην ορθογραφία», αναφερόταν στην προίκα της Margery ενόψει του επικείμενου γάμου τους.

Ερωτική επιστολή

«Πολλές αρχαίες επιστολές είναι δύσκολο να ερμηνευθούν από τους σύγχρονους αναγνώστες με την πρώτη ματιά», εξήγησε ένας εκπρόσωπος της MyHeritage. «Ωστόσο, διαβάζοντας τις βασικές πληροφορίες μιας επιστολής μπορούμε να καταλάβουμε γρήγορα τους ανθρώπους που αναφέρονται σε αυτήν, τα συναισθήματα που εκφράζονται, το ιστορικό πλαίσιο και τη σημασία του εγγράφου».

Επιστολές Paston

Η ερωτική επιστολή αποτελεί μέρος των «επιστολών Paston» – μιας αξιοσημείωτης συλλογής που περιέχει πάνω από 400 επιστολές, γραμμένες σε διάστημα τριών γενεών από μια οικογένεια του Norfolk.

Πολλές από αυτές – συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής επιστολής της Margery – είναι γραμμένες από γυναίκες, ενώ αρκετές άλλες φαίνεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ συγγενών ή ανθρώπων που γνωρίζονταν καλά.

Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στην ερωτική επιστολή, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι τα γράμματα ήταν δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν.

Η Margery χρησιμοποιούσε το αγγλοσαξονικό γράμμα «Θορν», καθώς και μερικές παλιές συντομογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αποστρόφου πάνω από ένα γράμμα για να δείξει ότι παραλείπεται κάποιο γράμμα και διάφορους δείκτες (ένας χαρακτήρας- συνήθως μικρότερος από τα υπόλοιπα γράμματα- που βρίσκεται ελαφρώς κάτω ή πάνω από την κανονική γραμμή).

«Η γλώσσα μπορεί να φαίνεται άγνωστη στους σύγχρονους αναγνώστες, επειδή η ορθογραφία, η γραμματική και η προφορά ήταν πολύ διαφορετικές από τα αγγλικά που χρησιμοποιούμε σήμερα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της MyHeritage.

Πώς αποκρυπτογραφήθηκε η επιστολή

Για να αποκρυπτογραφήσουν την επιστολή, οι ερευνητές εισήγαγαν μια εικόνα του γράμματος στο Scribe AI, το οποίο κατάφερε γρήγορα να «διαβάσει» την πραγματική του σημασία.

Σύμφωνα με το AI chatbot, το γράμμα γράφτηκε στο χωριό Topcroft της κομητείας Norfolk στην Αγγλία τον Φεβρουάριο του 1477, ημερομηνία που αργότερα διορθώθηκε σε Φεβρουάριος 1476/7.

Η Margery φαίνεται να λέει στον αρραβωνιαστικό της ότι έχει «βαριά καρδιά», καθώς η μητέρα της δεν κατάφερε να πείσει τον πατέρα της να αυξήσει την προίκα της. Ωστόσο, διαβεβαιώνει τον John ότι τον αγαπάει, λέγοντας ότι δεν θα τον εγκατέλειπε ακόμη και αν είχε «το μισό εισόδημα» που είχε. Του ζητά επίσης να κρατήσει την επιστολή μυστική.

Σύμφωνα με ιστορικούς, η Margery και ο John τελικά παντρεύτηκαν και απέκτησαν έναν γιο, τον William, το 1479. Η Margery πέθανε το 1495 και ο John το 1503.

