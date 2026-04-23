Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για κλοπή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

Ο διευθυντής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κρατσίος, μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε και επισήμως την Κίνα για διεξαγωγή κλοπής αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη σε βιομηχανική κλίμακα. Αυτή η κίνηση συνοδεύεται από μια σαφή προειδοποίηση για επικείμενη καταστολή πρακτικών που εκμεταλλεύονται την αμερικανική καινοτομία. Ο Μάικλ Κράτσιος - ελληνικής καταγωγής - διευθυντής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, ανέφερε σε υπόμνημα που επικαλούνται οι Financial Times ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν πως ξένες οντότητες, οι οποίες εδρεύουν κυρίως στην Κίνα, συμμετέχουν σε σκόπιμες εκστρατείες με σκοπό την «απόσταξη» των προηγμένων αμερικανικών συστημάτων AI.

Η στρατηγική των εικονικών λογαριασμών και η ανίχνευση

Σύμφωνα με όσα σημείωσε ο Κράτσιος, οι συγκεκριμένες εκστρατείες χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες εικονικούς λογαριασμούς (proxy accounts) για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Την ίδια ώρα, οι δράστες χρησιμοποιούν τεχνικές «jailbreaking» για να εκθέσουν ιδιοκτησιακές πληροφορίες που κανονικά προστατεύονται. Το υπόμνημα του Κράτσιου ενημέρωσε τα κυβερνητικά τμήματα ότι η κυβέρνηση πρόκειται να μοιραστεί δεδομένα με αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τις προσπάθειες ξένων παραγόντων. Αυτό θα βοηθήσει στον συντονισμό της άμυνας απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.

Διπλωματική ένταση πριν τη συνάντηση κορυφής

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν μέτρα για την απόδοση ευθυνών σε ξένους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτές τις βιομηχανικής κλίμακας εκστρατείες απόσταξης δεδομένων, όπως συμπλήρωσε ο Κράτσιος. Κι όμως, οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή. Συγκεκριμένα μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο όπου σίγουρα το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος.

