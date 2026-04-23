Ο Ράμα επικρίνει την ΕΕ για στρατηγικό λάθος απέναντι στη Ρωσία - Πουλάει νησί στον γαμπρό του Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπράττει σοβαρό σφάλμα, αποφεύγοντας την άμεση επικοινωνία με τη ρωσική ηγεσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, σε συνέντευξή του στο POLITICO.

«Μπορώ να πω ότι η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος, κόβοντας κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία», ανέφερε σε συνέντευξή του, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. «Η Ευρώπη πρέπει πάντα, πάντα, πάντα να μιλά με όλους».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη γραμμή κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, οι οποίες αποφεύγουν την απευθείας επαφή με τη ρωσική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες είναι χωρίς νόημα όσο η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο.

Ωστόσο, κατά τον Ράμα, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο μιας μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, εφόσον αποφεύγει την άμεση εμπλοκή.

«Όσο περισσότερο το αναβάλλουμε [να μιλήσουμε με τη Ρωσία] τόσο λιγότερο λόγο θα έχουμε στο τέλος, γιατί η Ρωσία, όπως κι αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Αλβανία δεν έχει καμία εξάρτηση από τη Ρωσία, ούτε επενδύσεις ούτε ενεργειακούς δεσμούς.

Το «νησί Κούσνερ»

Οι δηλώσεις του Ράμα έρχονται την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Λευκωσία για να συζητήσουν την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και την ενεργειακή κρίση που επιδεινώνεται λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια των 13 ετών στην εξουσία, η Αλβανία έχει τοποθετηθεί σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου τη στάση έναντι του Ιράν ο Ράμα έχει επαινέσει δημόσια.

«Δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπιστεί το Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά είναι δική μας ευθύνη να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης, και ενδεχομένως ανατροπής, αυτού του καθεστώτος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις από την Αλβανία, υπό την προϋπόθεση παροχής αεράμυνας.

Στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ουάσιγκτον εντάσσονται και οι διαπραγματεύσεις με εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ για την πιθανή πώληση του νησιού Σάζαν, έκτασης περίπου 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με στόχο τη δημιουργία πολυτελούς θερέτρου.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για αντίφαση με τις υποχρεώσεις της Αλβανίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας στην ΕΕ.

Ο ίδιος ο Ράμα εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις αναφορές περί «πώλησης»: «Είναι απίστευτο ότι ακόμη και μεγάλα διεθνή μέσα μιλούν για νησί που πουλήθηκε στον Κούσνερ. Δεν είναι αλήθεια… Δεν έχουμε κλείσει συμφωνία, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις».

Τόνισε, μάλιστα, ότι οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει πριν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ και δεν επηρεάζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αντίθετα, εκτίμησε ότι μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε να αποτελέσει «δώρο για την Ευρώπη», προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Σοβαρός καλλιτέχνης»

Ο Ράμα, που αυτοχαρακτηρίζεται «σοβαρός καλλιτέχνης» και υπήρξε επαγγελματίας μπασκετμπολίστας πριν μπει στην πολιτική, είναι γνωστός για το ιδιαίτερο προφίλ του.

Στη συνέντευξη παρουσίασε έργα τέχνης που δημιουργεί με συνδυασμό χειροποίητων τεχνικών και τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα εκτεθούν στο Βερολίνο.

Η Αλβανία έχει επίσης τραβήξει τα βλέμματα με την παρουσίαση της πρώτης «AI υπουργού» στον κόσμο, της Diella, αν και η ηθοποιός στην οποία βασίζεται το πρόσωπό της έχει κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει το εγχείρημα, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού της χώρας, που στοχεύει στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το 2027 και την πλήρη ένταξη στην ΕΕ έως το 2030.

Μετά τη συνάντησή του στους Δελφούς με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι δεν έχει ξαναδεί τους Ευρωπαίους ηγέτες τόσο πεπεισμένους για την ανάγκη «ενοποίησης» της Ευρώπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αλβανία θα διατηρήσει την αυτονομία της στην εξωτερική πολιτική, ακόμη και αν αυτό σημαίνει θετική στάση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι παραμένει «100% ευθυγραμμισμένη» με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης.

Καταλήγοντας, όταν ρωτήθηκε αν η χώρα του θα χρειαστεί να επιλέξει «στρατόπεδο» ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ, απάντησε με μια παρομοίωση: «Είναι όπως ο άνθρωπος και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην τέχνη, πρέπει να τα αποδέχεσαι και τα δύο για να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα».

