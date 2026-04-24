ΗΠΑ: Ο «Χρυσός Στόλος» του Τραμπ - Ο λόγος της καρατόμησης του Αμερικανού υπουργού Ναυτικών

Snapshot Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν απομακρύνθηκε λόγω αποτυχίας να παρουσιάσει ρεαλιστικό σχέδιο για τον «Χρυσό Στόλο» εντός του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος του Τραμπ.

Το πρόγραμμα θεωρείται κρίσιμο λόγω των εντάσεων με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να πιέζει για την υλοποίησή του.

Η αποχώρησή του Τζον Φίλαν από την κυβέρνηση Τραμπ ήρθε αιφνιδιαστικά και με ένταση. Ο Τζον Φίλαν, πρώην υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ και στενός συνεργάτης του Τραμπ, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, παρότι λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος τον είχε επαινέσει δημόσια. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η απώλεια εμπιστοσύνης από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Φίλαν είχε αναλάβει να υλοποιήσει ένα από τα βασικά «προεδρικά πρότζεκτ»: μια νέα γενιά πολεμικών πλοίων. Ο Τραμπ έκανε λόγο για «τα ταχύτερα, μεγαλύτερα και μακράν ισχυρότερα πλοία στον κόσμο». Το πρώτο πλοίο επρόκειτο να είναι έτοιμο έως το 2028, στόχος που αποδείχθηκε υπερβολικά φιλόδοξος.

Εξαιρετικά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ο Φίλαν δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την παράδοση των πλοίων εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει ο Τραμπ, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο λεγόμενος «Χρυσός Στόλος». Το πρώτο πλοίο, το USS Defiant, είχε ως στόχο να θέσει νέα πρότυπα. Αρχικά, σχεδιάζονται δύο πλοία.

Το πρώτο πλοίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στη Φιλαδέλφεια, σε ναυπηγείο της νοτιοκορεατικής εταιρείας Hanwha. Ο ίδιος ο Τραμπ επιθυμεί να έχει προσωπική εμπλοκή στον σχεδιασμό. Το κόστος του πρώτου πλοίου εκτιμάται περίπου στα 17 δισ. δολάρια. Παραμένει ασαφές αν θα χρησιμοποιεί συμβατική ή πυρηνική πρόωση, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα μπορεί να επιχειρεί σε ευρύ φάσμα αποστολών, ενώ θα διαθέτει και δυνατότητα προσνήωσης ελικοπτέρων.

Πυρηνικοί πύραυλοι κρουζ

Στο οπλοστάσιο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα SLCM-N (πύραυλοι κρουζ με πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύονται από θάλασσα), το οποίο ξεκίνησε το 2018 για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ΗΠΑ, κυρίως έναντι της Κίνα και της Ρωσία. Προβλέπεται επίσης χρήση υπερηχητικών πυραύλων, δύσκολα αναχαιτίσιμων.

Σύγχρονα ραντάρ και υψηλό κόστος

Τα πλοία θα διαθέτουν προηγμένα ραντάρ, ικανά να εντοπίζουν και να παρακολουθούν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα. Ωστόσο, το κόστος θεωρείται υπέρογκο: με 17 δισ. δολάρια συνήθως κατασκευάζονται πολλαπλά αντιτορπιλικά. Αν και οι επόμενες μονάδες αναμένεται να είναι φθηνότερες, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το όφελος δικαιολογεί την επένδυση.

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα

Παρά τον στόχο για το 2028, η επιχειρησιακή ένταξη της USS Defiant θεωρείται πιο πιθανή στα μέσα ή τέλη της δεκαετίας του 2030. Η φάση σχεδιασμού αναμένεται να διαρκέσει έως το 2031–2032.

Ο ανώτατος αξιωματικός του Ναυτικού, Daryl Caudle, δήλωσε ότι το Ναυτικό έχει διδαχθεί από λάθη του παρελθόντος: «Ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε πριν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός». Αυτή τη φορά, στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 80% του σχεδίου πριν την έναρξη της ναυπήγησης.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν, με αμερικανικά πλοία να βρίσκονται ήδη σε αντιπαράθεση με δυνάμεις της Τεχεράνης.

Για τον λόγο αυτό, ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να πιέζει για την υλοποίησή του.

Διαβάστε επίσης