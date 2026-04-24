Δίχρονο αγοράκι «έκλεψε» τα βλέμματα στον Λευκό Οίκο – Η συγκινητική ιστορία του Τράβις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τις τιμές φαρμάκων με την εταιρεία Regeneron, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μίας ετήσιας προσπάθειας της κυβέρνησης να πιέσει μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν το κόστος.

Κατά την ομιλία του, στο πλευρό του βρισκόταν ο δίχρονος Τράβις Σμιθ μαζί με τη μητέρα του, Σιέρα. Όπως ανέφερε, το παιδί γεννήθηκε κωφό, ωστόσο, η ζωή του άλλαξε μετά την έναρξη της θεραπείας. «Ήταν 100% κωφός, αλλά έλαβε αυτή τη θαυματουργή θεραπεία και τώρα μπορεί να ακούσει τη μητέρα του να του λέει “σ’ αγαπώ”», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε ότι η θεραπεία μεταμόρφωσε τον γιο της από ένα πολύ σοβαρό βρέφος σε ένα χαρούμενο νήπιο.

«Με αυτήν την ανακοίνωση, 17 από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο, που εκπροσωπούν το 80% της αγοράς επώνυμων φαρμάκων, έχουν πλέον συμφωνήσει να διαθέτουν τα φάρμακά τους στους Αμερικανούς ασθενείς στις χαμηλότερες τιμές παγκοσμίως», τόνισε από τον Λευκό Οίκο.

Ακόμη, επεσήμανε ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε πρόσφατα ένα νέο φάρμακο της Regeneron, μία γονιδιακή θεραπεία που αντιμετωπίζει σπάνια μορφή κώφωσης.

Ο δίχρονος Τράβις σε παιχνιδιάρικες στιγμές στον Λευκό Οίκο. AP.

Αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στην πρωτοβουλία Most Favored Nation του Τραμπ, που επιδιώκει την ευθυγράμμιση των τιμών φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκείνες άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Η Regeneron ήταν η τελευταία από τις 17 εταιρείες που είχε στοχεύσει η κυβέρνηση για την επίτευξη αντίστοιχης συμφωνίας.

Ο Τραμπ σχολίασε, επίσης, ότι η εταιρεία δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια παραγωγή και να διαθέσει δωρεάν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη νεοεγκεκριμένη γονιδιακή θεραπεία για σπάνια μορφή απώλειας ακοής σε επιλέξιμους ασθενείς.

.@POTUS: "FDA has just approved a new drug from Regeneron called Otarmeni, a gene therapy curing a rare disease causing deafness."



Η Regeneron περιγράφει τη γονιδιακή θεραπεία βασισμένη σε φορέα αδενοσχετιζόμενου ιού, η οποία προορίζεται για τη θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με σοβαρή έως πλήρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα που συνδέεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο OTOF, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων στο επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής του ατζέντας, ενόσω η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Ωστόσο, επικριτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών, επισημαίνοντας ότι ορισμένες εκπτώσεις αφορούν κυρίως κρατικά προγράμματα, όπως το Medicaid και ενδέχεται να μην μειώσουν σημαντικά τις ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών.