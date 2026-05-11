Oλλανδία: Πίνακας που είχαν λεηλατήσει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων συνεργάτη των SS

Ένας πίνακας ενός Εβραίου συλλέκτη έργων τέχνης, ο οποίος είχε κλαπεί από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων ενός διαβόητου Ολλανδού συνεργάτη των SS, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το έργο «Πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας» του Ολλανδού καλλιτέχνη Toon Kelder κρεμόταν για δεκαετίες στο σπίτι της οικογένειας του Ολλανδού στρατηγού και συνεργάτη των Ναζί, Hendrik Seyffardt, ανέφερε ο ερευνητής εγκλημάτων τέχνης Arthur Brand.

Ο πίνακας ανήκε στον Εβραίο έμπορο τέχνης Jacques Goudstikker, ο οποίος πέθανε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία το 1940, αφήνοντας πίσω του μια συλλογή με περισσότερα από 1.000 έργα ζωγραφικής.

Η υπόθεση του έργου ήρθε στην αντίληψη του Brand, όταν ένας άνδρας του είπε ότι ήταν απόγονος του Seyffardt και ότι ένιωθε «αηδιασμένος» όταν έμαθε ότι η οικογένειά του είχε κρατήσει το έργο τέχνης για χρόνια.

Ο Hendrik Seyffardt ήταν Ολλανδός στρατηγός που διοικούσε μια μονάδα εθελοντών των Waffen-SS στο ανατολικό μέτωπο πριν δολοφονηθεί από μαχητές της αντίστασης το 1943.

Το έργο «Πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας» του Ολλανδού καλλιτέχνη Toon Kelder

Η ιστορία του πίνακα

Λίγο μετά την ανακάλυψη της συγγένειάς του με τον συνεργάτη των Ναζί, ο άνδρας προσέγγισε τη γιαγιά του για να τη ρωτήσει για την ιστορία του πίνακα.

Εκείνη του είπε ότι είχε αγοραστεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ότι ήταν «εβραϊκό έργο τέχνης που είχε λεηλατηθεί από τον Goudstikker».

«Είναι αδύνατο να πουληθεί. Μην το πεις σε κανέναν», τον προειδοποίησε.

Η οικογένεια, η οποία άλλαξε το όνομά της στο τέλος του πολέμου, παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή της τον πίνακα, αλλά αρνήθηκε ότι γνωρίζει την πραγματική του προέλευση, σύμφωνα με δήλωσή της στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, αφού ο άνδρας έμαθε για την ιστορία του πίνακα, επικοινώνησε με τον Brand μέσω ενός μεσάζοντα, πιστεύοντας ότι ο μόνος τρόπος για να επιστραφεί ήταν να δημοσιοποιηθεί η ιστορία.

«Νιώθω ντροπή. Ο πίνακας πρέπει να επιστραφεί στην οικογένεια του Goudstikker», δήλωσε ο ίδιος στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf.

Από την πλευρά της, η γιαγιά του άνδρα είπε στην εφημερίδα ότι τον έλαβε ως δώρο από την μητέρα της. «Τώρα που με αντιμετωπίζετε έτσι, καταλαβαίνω ότι η οικογένεια του Goudstikker θέλει τον πίνακα πίσω. Δεν το ήξερα αυτό».

Ο αριθμός 92

Μόλις ενημερώθηκε για την ύπαρξη του πίνακα, ο Brand ξεκίνησε τη δική του έρευνα, και ανακάλυψε ότι στο πίσω μέρος του υπήρχε μια ετικέτα που έφερε τον αριθμό 92.

Ψάχνοντας τα αρχεία μιας δημοπρασίας του 1940, στην οποία είχε πωληθεί μεγάλο μέρος της λεηλατημένης συλλογής του Goudstikker, ο Brand ανακάλυψε ένα αντικείμενο με τον αριθμό 92, με τίτλο «Πορτρέτο μια νεαρής κοπέλας» του Toon Kelder.

Ο ερευνητής εγκλημάτων τέχνης πιστεύει ότι ο πίνακας είχε λεηλατηθεί από τον Hermann Goering, μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ναζιστικού Κόμματος, όταν ο Goudstikker προσπάθησε να ξεφύγει, πηγαίνοντας στη Βρετανία το 1940.

Στη συνέχεια, ο πίνακας πωλήθηκε στον Seyffardt σε μια δημοπρασία πριν το κληρονομήσουν οι απόγονοί του, εξήγησε ο Brand.

Η ετικέτα και ο αριθμός 92 που βρέθηκαν στο πίσω μέρος του πίνακα

Αφού ξεκίνησε την έρευνά του, ο Brand επικοινώνησε με τους δικηγόρους της οικογένειας του Goudstikker, η οποία, όπως είπε, επιβεβαίωσε ότι ο συλλέκτης είχε στο παρελθόν στην κατοχή του έξι πίνακες του Toon Kelder.

Oι δικηγόροι της οικογένειας επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτοί οι πίνακες είχαν πωληθεί στη δημοπρασία του 1940, όπου ο Brand πιστεύει ότι κατέληξε και το «Πορτρέτο της νεαρής κοπέλας».

Μιλώντας στο BBC, ο Brand δήλωσε ότι η ανακάλυψη ήταν «εκπληκτική», περιγράφοντάς την ως «την πιο παράξενη υπόθεση ολόκληρης της καριέρας του».

«Έχω ανακτήσει στο παρελθόν πολλαπλά έργα τέχνης που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων έργων που πλέον εκτίθενται Λούβρο, στη Βασιλική Συλλογή της Ολλανδίας και σε πολλά μουσεία», είπε.

«Ωστόσο, η ανακάλυψη του πίνακα από τη διάσημη συλλογή Goudstikker, τα ξεπερνά όλα», κατέληξε.