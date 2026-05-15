Viral άνδρας που πήγε για πρωινή βουτιά στην παραλία και βρέθηκε κατά λάθος σε επίδειξη μόδας

Ένας άνδρας έγινε viral αφού «εισέβαλε» κατά λάθος με ξεκαρδιστικό τρόπο σε πασαρέλα μόδας που πραγματοποιούνταν σε παραλία της Αυστραλίας.

Την Τρίτη 12 Μαΐου, το fashion brand Commas παρουσίασε το show του στο πλαίσιο της Australian Fashion Week, στην παραλία Tamarama του Σίδνεϊ. Τα μοντέλα κατέβαιναν μια μεγάλη σκάλα προς την άμμο και περπατούσαν κατά μήκος της ακτής.

Ωστόσο, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok η χρήστρια Violet Grace, ένας άνδρας φαίνεται να κατεβαίνει αμέριμνος την ίδια σκάλα, να κάνει διατάσεις λίγα μόλις μέτρα από τα μοντέλα, να βγάζει την μπλούζα του και στη συνέχεια να βουτά στη θάλασσα.

«Australian Fashion Week: Τίποτα δεν σταματά έναν ντόπιο από την πρωινή του βουτιά. Το επαναλαμβάνω: ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε η Grace στη λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω στο clip πρόσθεσε τη φράση: «Ποιανού μπαμπάς είναι αυτός;»

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με χρήστες από όλο τον κόσμο να αποθεώνουν την ατάραχη στάση του άνδρα.

«Αυτός έκλεψε όλο το show», σχολίασε ένας χρήστης. «Είναι iconic!!!!!!», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ τρίτος τον αποκάλεσε απλά «KING».

«Είναι ο κόσμος του κι εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτόν», ανέφερε ακόμη ένα σχόλιο.

Η αυστραλιανή εκπομπή «Today» ταυτοποίησε τον άνδρα ως τον David, έναν κάτοικο της περιοχής που επισκέπτεται την παραλία για την πρωινή του βουτιά εδώ και 30 χρόνια.

Σε συνέντευξή του, ακριβώς στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το viral περιστατικό, ο David περιέγραψε με χιούμορ τι συνέβη την προηγούμενη ημέρα.

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον σχεδιαστή μόδας», είπε αρχικά. «Έφτασα στην κορυφή της σκάλας, είδα το μοντέλο και σκέφτηκα: “Αποκλείεται, κάποιος θα ελέγχει τις σκάλες αν έχει ξεκινήσει το show. Μάλλον όλοι κατεβαίνουν προς τα κάτω”. Όταν έφτασα περίπου εδώ, ξαφνικά συνειδητοποίησα: “Εγώ είμαι το βασικό μοντέλο της πασαρέλας”».

