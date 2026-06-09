Απίστευτη «φάμπρικα» με παράνομη αγορά σπέρματος: Ταχυδρομικά μέσα σε κουτί ντοματοπολτού

Snapshot Γυναίκες που αναζητούν σπέρμα μέσω διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο συά εκτίθενται σε σεξουαλικές πανοχλήσεις και παράνομες προσφορές από δότες.

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε παράνομη αγορά σπέρματος με ταχυδρομική αποστολή μέσα σε κουτί τοματοπολτού, όπου το δείγμα ήταν νεκρό.

Η ρυθμιστική αρχή HFEA προειδοποιεί ότι η μη ρυθμιζόμενη δωρεά σπέρματος αποτελεί ποινικό αδίκημα και εκθέτει τις γυναίκες σε κίνδυνο εκμετάλλευσης.

Άνδρες χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, για να προωθήσουν παράνομες δωρεές σπέρματος, με κάποιους να έχουν εκατοντάδες παιδιά.

Υπάρχουν αναφορές για δότες με ποινικό παρελθόν που προσφέρουν σπέρμα, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις λήπτριες. Snapshot powered by AI

Γυναίκες που επιθυμούν απεγνωσμένα να γίνουν μητέρες δέχονται σεξουαλικές παρενοχλήσεις και προσφορές για φθηνά, παράνομα δείγματα σπέρματος μέσω του διαδικτύου.

Αυτό αναφέρει έρευνα του BBC. Ορισμένες από εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τροφοδοτεί μια αυξανόμενη, ανεξέλεγκτη αγορά – με ορισμένες μάλιστα να καταφεύγουν σε ιστότοπους τύπου «Tinder για σπέρμα».

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Στο πλαίσιο έρευνας του BBC Ουαλίας, καταβλήθηκαν 100 λίρες για ένα δείγμα με παράδοση την επόμενη μέρα από έναν άνδρα που διαφήμιζε το «σπέρμα του» στο διαδίκτυο και το έστειλε σε ένα κουτί μαζί με ένα παγωμένο κουτί τοματοπολτού.

Η ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα γονιμότητας προειδοποίησε ότι οι γυναίκες διατρέχουν κίνδυνο «εκμετάλλευσης από αδίστακτους δότες».

Στο πλαίσιο της έρευνας, ρεπόρτερ του BBC αποφάσισε να διαπιστώσει πόσο εύκολο θα ήταν να βρει σπέρμα στο διαδίκτυο – και δεν έλειπαν οι άνδρες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.

Διαδικτυακές αγγελίες

Μια διαδικτυακή αγγελία αναφέρει ότι μπορεί μια γυναίκα να «βασιστεί» σε έναν άνδρα που ονομάζεται Joe Donor για παράδοση μέσω ταχυδρομείου.

Είναι ένας παραγωγικός δότης που ισχυρίζεται ότι έχει 180 παιδιά σε όλο τον κόσμο των οποίων η σύλληψη έγινε μέσω σεξουαλικής επαφής και τεχνητής γονιμοποίησης.

Σε μια σπάνια κίνηση, το όνομά του Ρόμπερτ Άλμπον αναφέρθηκε δημόσια από δικαστή οικογενειακού δικαστηρίου μετά από μια υπόθεση στο Κάρντιφ, με σκοπό να προειδοποιήσει για τους κινδύνους της μη ελεγχόμενης δωρεάς σπέρματος.

Η ρεπόρτερ του BBC Gemma Dunstan επικοινώνησε μαζί του χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, και χρειάστηκαν μόνο μερικά email και ένα σύντομο τηλεφώνημα για να κανονιστεί παράδοση την επόμενη μέρα. Δεν ζήτησε να επαλήθευση ταυτότητας ούτε πρόσφερε ιατρικές εξετάσεις του. Χρέωσε 100 λίρες σε μετρητά, που στάλθηκαν ταχυδρομικά, για μια σύριγγα σπέρματος που έφτασε παγωμένη μέσα σε ένα κουτί με τοματοπολτό που λειτουργούσε ως παγοκύστη.

Μια αδειοδοτημένη κλινική εξέτασε το δείγμα τέσσερις ώρες μετά την παραλαβή του και ανέφερε ότι όλα τα σπερματοζωάρια ήταν νεκρά.

Ο Albon αμφισβήτησε τον τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς του δείγματος. Ανέφερε ότι συνήθως επαρκής ποσότητα σπέρματος για γονιμοποίηση επιβιώνει κατά τη διαδικασία παράδοσης και ότι είχε «πολλές επιτυχημένες εγκυμοσύνες» με αυτόν τον τρόπο.

Ο Albon και εκατοντάδες άλλοι άνδρες έχουν χρησιμοποιήσει το Facebook για να έρθουν σε επαφή με γυναίκες που αναζητούν σπέρμα – ορισμένες ομάδες έχουν έως και 40.000 μέλη.

H ρεπόρτερ του BBC καταλήγει:

Μπήκα σε μια ομάδα δοτών με κενό προφίλ και, ενώ έλαβα μερικά μηνύματα που φαινόταν αυθεντικά, πολλά προσφέρανε σεξ ή πρότειναν τιμές για τα δείγματα, ζητούσαν ερωτικές φωτογραφίες και μου έστελναν επίμονα μηνύματα για να προσπαθήσουν να κανονίσουν ραντεβού.

Μερικοί από τους άνδρες πίεζαν συνεχώς για σεξ και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι θα ήταν η φθηνότερη και πιο αποτελεσματική επιλογή.

Είδα μια γυναίκα να προειδοποιεί ότι είχε λάβει δωρεά από έναν άνδρα στη βόρεια Ουαλία, για τον οποίο στη συνέχεια ανακάλυψε ότι ήταν καταδικασμένος παραβάτης για σεξουαλικά ζητήματα.

Η Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA) όρισε τη μη ρυθμιζόμενη δωρεά ως δωρεά που πραγματοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων που διαθέτουν άδεια από την HFEA, προσθέτοντας ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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