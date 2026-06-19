Πεντάγωνο: Εκτόξευσε 2.000 πυραύλους μέσα σε 96 ώρες κατά του Ιράν με την τεχνητή νοημοσύνη «Grok»

Snapshot Το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Grok» του Έλον Μασκ για την εκτόξευση 2.000 πυραύλων κατά του Ιράν μέσα σε 96 ώρες.

Το «Grok» είναι ένα από τα τέσσερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν εφαρμογές εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε απόρρητα περιβάλλοντα.

Έρευνες συνδέουν αμερικανική αεροπορική επιδρομή με θύματα αμάχων στο Ιράν, όπου η τεχνητή νοημοσύνη του Πενταγώνου φαίνεται να έπαιξε ρόλο στον εντοπισμό στόχων.

Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προτείνουν νομοθεσία για τον περιορισμό της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ένοπλες δυνάμεις, με έμφαση στον ανθρώπινο έλεγχο κρίσιμων αποφάσεων.

Υπάρχει νομική διαμάχη μεταξύ Πενταγώνου και εταιρείας Anthropic σχετικά με τη χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης «Claude» για στρατιωτικές εφαρμογές, λόγω ανησυχιών για παρακολούθηση και αυτόνομα drones. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Grok» του Έλον Μασκ για να εκτοξεύσει 2.000 πυραύλους κατά του Ιράν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη «Grok» του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ για να εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους στο Ιράν, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο..

Σε ένορκη κατάθεση με την οποία υπερασπίστηκε τον Έλον Μασκ σε αγωγή εναντίον του δήλωσε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του chatbot αποτελεί «θέμα υψίστης εθνικής ασφάλειας» και χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση περισσότερων από «2.000 πυρομαχικών σε 2.000 διαφορετικούς στόχους εντός 96 ωρών».

Το «Grok», ένα chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI, συγκαταλέγεται στα τέσσερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που «είναι επί του παρόντος ικανά να υποστηρίξουν εφαρμογές εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με τον Κάμερον Στάνλεϊ, επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων και τεχνητής νοημοσύνης του Πενταγώνου.

Το chatbot είναι επίσης ένα από τα τρία προϊόντα που «διαθέτουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν (σ.σ. στρατιωτικές) επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας» σε περιβάλλοντα άκρως απόρρητα, έγραψε ο Στάνλεϊ.

Η αναφορά αυτή φαίνεται να αποτελεί την πρώτη δημόσια παραδοχή από αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη του Μασκ για να βομβαρδίσουν το Ιράν μαζί με διάφορα άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται υπό έλεγχο μετά από τους βομβαρδισμούς που σκότωσαν αμάχους στο Ιράν.

Αυτή η εικόνα από βίντεο που παραχώρησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, στην οποία έχουν αφαιρεθεί ορισμένα στοιχεία, δείχνει ένα στρατιωτικό όχημα στο Ιράν λίγο πριν χτυπηθεί από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026. U.S. Central Command

Ο έλεγχος για το χτύπημα σε νηπιαγωγείο στο Ιράν

Οι ερευνητές που κάνουν τον έλεγχο στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν πιθανότατα υπεύθυνες για μια αεροπορική επιδρομή την 28η Φεβρουαρίου εναντίον ενός ιρανικού σχολείου θηλέων στο Μινάμπ, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 175 ανθρώπων, κυρίως παιδιών. Το περιστατικό που, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί το πιο θανατηφόρο χτύπημα κατά αμάχων από τότε που οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στη χώρα τον Φεβρουάριο.

Εξωτερικοί αναλυτές έχουν υποδείξει ότι η στόχευση που βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) του Πενταγώνου — εκτός από το ανθρώπινο λάθος που δεν επέτρεψε τον έλεγχο της επικαιροποίησης των χαρτών στόχων — ενδέχεται να έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον βομβαρδισμό.

Οι στόχοι της «Επιχείρησης Epic Fury» προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια του συστήματος «Maven Smart System» της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωχωρικών Πληροφοριών (NGA), το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρουσιάζει δεδομένα σε έναν πίνακα ελέγχου, προκειμένου να υποστηρίξει τους αξιωματούχους στη λήψη αποφάσεων.

Τα εν λόγω προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης δεν δημιουργούν ρητά στόχους, αλλά λειτουργούν στο πλαίσιο του Maven για τον εντοπισμό πιθανών σημείων ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τι αναφέρει το Πεντάγωνο

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι βασίζεται στο μοντέλο «Grok Gov» της xAI, μια σειρά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με ομοσπονδιακές υπηρεσίες και διαθέτουν χαρακτηριστικά «που δεν συναντώνται σε κανένα άλλο πρωτοποριακό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης», σύμφωνα με τον Στάνλεϊ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το Πεντάγωνο θα επηρεαστεί «σοβαρά» από μια δικαστική απόφαση που θα εμποδίζει την «εγκατάσταση, βελτίωση και αναβάθμιση» του xAI σε ολόκληρο το Πεντάγωνο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή στο Μισισιπή να απορρίψει αγωγή που έχει ασκήσει η Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Έγχρωμων Πολιτών ( NAACP, η οποία ισχυρίζεται ότι η xAI του Μασκ παραβιάζει τον Νόμο για τον Καθαρό Αέρα, καθώς λειτουργεί δεκάδες αεριοστρόβιλους χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.

Η NAACP ισχυρίζεται ότι η xAI λειτουργεί τουλάχιστον 57 αεριοστρόβιλους που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του κέντρου δεδομένων Colossus 2, χωρίς τα συστήματα ελέγχου ρύπανσης που απαιτεί ο νόμος για τον καθαρό αέρα.

Το εν λόγω κέντρο δεδομένων, καθώς και άλλα, βρίσκονται σε «ιδανική θέση» για να παρέχουν μια «κρίσιμη αύξηση» της ενεργειακής ικανότητας σε περίπτωση «ένοπλης σύγκρουσης ή άλλων έκτακτων περιστάσεων» που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τον Στάνλεϊ.

Τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποτελούν «μακροπρόθεσμο στρατηγικό εργαλείο ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του τεχνολογικού μας πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων μας», έγραψε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αρκετοί Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προτείνουν νομοθεσία για τον περιορισμό της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τις ένοπλες δυνάμεις, αφού υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να διερευνήσουν περιπτώσεις θανάτων αμάχων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με αυστηρότερους ελέγχους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα νομοσχέδιο της Κίρστεν Γκιλιμπραντ, η οποία εκπροσωπεί τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, θα διασφαλίζει ότι οι ανθρώπινοι διοικητές θα διατηρούν τον έλεγχο στη λήψη αποφάσεων ζωής και θανάτου και θα απαγορεύει εντελώς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, την εσωτερική επιτήρηση και τα αυτόνομα οπλικά συστήματα.

«Οι πιο κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν την εθνική μας ασφάλεια και τις ζωές των μελών των ενόπλων δυνάμεών μας πρέπει πάντα να λαμβάνονται από ανθρώπους, όχι από μηχανές που δεν λογοδοτούν σε κανέναν», δήλωσε η Κίρστεν Γκιλιμπραντ.

«Αυτή τη στιγμή, το Πεντάγωνο προχωρά προς την ανάπτυξη απίστευτα ισχυρής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να έχουν τεθεί σε εφαρμογή λογικά μέτρα προστασίας, κάτι που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες που θα μας κάνουν όλους λιγότερο ασφαλείς», πρόσθεσε η γερουσιαστής.

Και συνέχισε: «Πρέπει να δράσουμε τώρα – όχι για να εμποδίσουμε την τεχνολογική πρόοδο, αλλά για να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες που θα διατηρούν τους ανθρώπους στο τιμόνι και θα εξασφαλίζουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο θα είναι έξυπνη και ασφαλής».

Αυτή η φωτογραφία, που προέρχεται από βίντεο που παραχώρησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δείχνει Αμερικανούς ναύτες και πεζοναύτες επί του USS Tripoli (LHA 7) κατά την άφιξή τους στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 27 Μαρτίου 2026. U.S. Central Command

Η νομική διαμάχη με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic

Παρότι βασίζεται σε διάφορα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ιράν, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ εμπλέκεται και σε μια άλλη νομική διαμάχη σχετικά με τη χρήση ενός άλλου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για πολεμικούς σκοπούς.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με το Πεντάγωνο, αφού διαπίστωσε ότι η διοίκηση δεν παρείχε εγγυήσεις ότι το μοντέλο της, το «Claude», δεν θα χρησιμοποιηθεί για εσωτερική παρακολούθηση ή για αυτόνομα drones.

Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την Anthropic ως «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού», ο οποίος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις μελλοντικές συμβάσεις της εταιρείας με την κυβέρνηση. Αυτό πυροδότησε μια νομική διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

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