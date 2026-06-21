Ελβετία: Προσγειώθηκε η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ
«Καλωσορίζουμε την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία», «στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης» που υπεγράφη από τις δυο χώρες, ανέφερε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X
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Αντιπροσωπεία του Ιράν έφθασε χθες Σάββατο το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ έπειτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Βέρνη.
«Καλωσορίζουμε την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία», «στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης» που υπεγράφη από τις δυο χώρες, ανέφερε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.
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