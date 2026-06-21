Ελβετία: Προσγειώθηκε η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του Ιράν έφθασε χθες Σάββατο το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ έπειτα από τη σύναψη καταρχήν συμφωνίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Βέρνη.

We welcome the arrival of the Iranian delegation in #Switzerland.



The Iranian delegation is on its way to the Bürgenstock as part of the implementation of the MoU signed between the #UnitedStates and #Iran. pic.twitter.com/5USLCr0h4H — Swiss MFA (@SwissMFA) June 20, 2026

«Καλωσορίζουμε την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία», «στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης» που υπεγράφη από τις δυο χώρες, ανέφερε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.