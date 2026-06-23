ΗΠΑ: Εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται περισσότερες από 12 ώρες στο Χιούστον του Τέξας

Snapshot Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Χιούστον του Τέξας καίει για περισσότερες από 12 ώρες, από άγνωστα αίτια.

Ο μαύρος, πυκνός καπνός προκαλεί ανησυχίες για τοξική ρύπανση, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούν σε εργοστάσιο μεγέθους ποδοσφαιρικού γηπέδου που περιέχει εύφλεκτα υλικά όπως λάστιχα.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει περιμετρικούς αποκλεισμούς και καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, και οι μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνουν επίπεδα εντός ασφαλών ορίων. Snapshot powered by AI

Τεράστια φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στο Χιούστον του Τέξας.

Η φωτιά καίει περισσότερες από 12 ώρες, με τα αίτια που την προκάλεσαν να παραμένουν ακόμη άγνωστα. Ωστόσο, ο μαύρος, πυκνός καπνός που εξαπλώνεται από τη φωτιά δημιουργεί ανησυχίες στους κατοίκους για τοξικά αέρια, ενώ οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν ακόμα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

?Update: Massive fire reported in Houston, Texas. Cause is still under investigation!! pic.twitter.com/caLlnmIcES — US Homeland Security News (@defense_civil25) June 23, 2026

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) και έγινε αντιληπτή από τους πολίτες εξαιτίας του έντονου καπνού που είχε καλύψει την πόλη. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι τεράστιες φλόγες και οι ακραίες θερμοκρασίες δεν διευκόλυναν το έργο της κατάσβεσης το έργο τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αποθήκη του εργοστασίου ανακύκλωσης υπάρχουν λάστιχα και άλλα εύφλεκτα υλικά τα οποία έχουν δημιουργήσει τον μαύρο και πυκνό καπνό, ενώ το εργοστάστιο σε μέγεθος ποδοσφαιρικού γηπέδου, καίγεται ολόκληρο. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το μέγεθος της φωτιάς.

Οι ομάδες εκτάκτου ανάγκης δημιούργησαν περιμέτρους ασφαλείας γύρω από το εργοστάσιο, προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά από το να εξαπλωθεί. Επίσης, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ειδοποιηθεί να φύγουν από την περιοχή και οι οδηγοί να μην προσεγγίζουν το σημείο.

Το Χιούστον φιλοξενεί πολυάριθμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και εμπορικά ακίνητα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολα τα περιστατικά πυρκαγιάς μεγάλης κλίμακας για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να παρακολουθούν τις συνθήκες και να αξιολογούν τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον πυκνό καπνό.

Έως τώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για νοσηλεία εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων. Ο δήμαρχος της περιοχής, John Whitmire, σε συννενόηση με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, έχουν διατάξει τη συνεχή μέτρηση του αέρα για τα επίπεδα επικινδυνότητας και ρύπανσης από μικροσωματίδια. Σύμφωνα με τις έως τώρα μετρήσεις, δεν έχει αναφερεθεί επίπεδο παραπάνω από το ασφαλές, ωστόσο οι Αρχές παραμένουν σε επικοινωνία με τους πολίτες προκειμένου να τους ενημερώσουν για όλες τις ανάγκες.

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