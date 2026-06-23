Μουντιάλ 2026: Η αδιάκοπη μάχη των αρχών με τα Drones - Πάνω απο 300 κατασχέσεις - Τι φοβούνται

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε την κατάσχεση εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μουντιάλ 2026: Η αδιάκοπη μάχη των αρχών με τα Drones - Πάνω απο 300 κατασχέσεις - Τι φοβούνται

FR171607 AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η TSA των ΗΠΑ έχει κατασχέσει πάνω από 300 drones κοντά σε γήπεδα του Μουντιάλ 2026 από την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου.
  • Απαγορεύονται οι πτήσεις drones σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων και μέχρι 3.000 πόδια ύψος γύρω από τα στάδια, εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια.
  • Οι αρχές φοβούνται τρομοκρατικές επιθέσεις με τροποποιημένα drones που μπορεί να μεταφέρουν εκρηκτικά ή χημικούς παράγοντες.
  • Υπάρχει επίσης κίνδυνος ατυχημάτων από πτώση drones λόγω βλάβης ή λάθους χειριστή σε πλήθη θεατών.
  • Η απαγόρευση στοχεύει επίσης στην πρόληψη κακόβουλης κατασκοπείας και παράνομης μετάδοσης εικόνας από τα drones.
Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση περισσότερων από 300 drones κοντά στις τοποθεσίες όπου διεξάγονται οι αγώνες για το Μουντιάλ 2026. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα της σέντρας στις 11 Ιουνίου, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις ασφαλείας της διοργάνωσης.

Αυστηρές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων

Κατά τις ημέρες των αγώνων, οι κανονισμοί είναι δρακόντειοι. Όλες οι πτήσεις αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των drones, απαγορεύονται αυστηρά σε ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων γύρω από τα στάδια. Την ίδια ώρα, η απαγόρευση αυτή εκτείνεται κατακόρυφα μέχρι τα 3.000 πόδια πάνω από το έδαφος. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου έχει δοθεί ρητή και ειδική άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που όπως ανακοινώθηκε δεν συνέβαινε με τα εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν από το προσωπικό ασφαλείας.

Τι φοβούνται

Η μαζική κατάσχεση drone γύρω από τα στάδια του Μουντιάλ 2026 δεν γίνεται τυχαία, καθώς οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας αντιμετωπίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μια πολυεπίπεδη απειλή σε διοργανώσεις τέτοιας εμβέλειας.

Ο κύριος και πιο σκοτεινός φόβος αφορά την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης. Ένα εμπορικό drone μπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να μεταφέρει εκρηκτική ύλη ή ακόμα και χημικούς παράγοντες, πραγματοποιώντας πλήγμα ακριβείας πάνω από γεμάτες κερκίδες ή σε χώρους συγκέντρωσης φιλάθλων έξω από τα γήπεδα.

Κίνδυνος ατυχημάτων και κατασκοπεία

Υπάρχει όμως και η διάσταση των μηχανικών βλαβών ή του ανθρώπινου λάθους. Αν ένας ερασιτέχνης χειριστής χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών ή εξάντλησης της μπαταρίας, η πτώση της συσκευής από μεγάλο ύψος μέσα σε ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και πανικό με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιπρόσθετα, οι αρχές θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κακόβουλης επιτήρησης. Αυτό περιλαμβάνει από τη συλλογή πληροφοριών για τα συστήματα ασφαλείας των σταδίων μέχρι την παράνομη μετάδοση εικόνας και τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που πλήττει τα δικαιώματα των επίσημων δικτύων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της TSA, η δημιουργία μιας «καθαρής» ζώνης στον αέρα είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο εντοπίζεται θα αντιμετωπίζεται αμέσως ως εχθρικό, χωρίς να χάνεται χρόνος για την ταυτοποίηση του χειριστή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Columbia ανακοινώνουν ακαδημαϊκή συνεργασία

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Τραμπ - Μελόνι: Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: «Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις γύρω επιχειρήσεις», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 45χρονο που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

17:30ΥΓΕΙΑ

Αιμορροΐδες: 8 συνήθειες πρόληψης που συνιστούν χειρουργοί του παχέος εντέρου

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Η αδιάκοπη μάχη των αρχών με τα Drones - Πάνω απο 300 κατασχέσεις - Τι φοβούνται

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίας Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Γιατί τον έχουν ως ύποπτο; Επειδή είναι αλλοδαπός; Τον στηρίζω μέχρι θανάτου», λέει η σύζυγος 43χρονου

17:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται περισσότερες από 12 ώρες στο Χιούστον του Τέξας

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά - 4 συλλήψεις

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής, αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τους καπνούς

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι - Κλείνει ο πύργος του Άιφελ, σταματούν τα τρένα - Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ

17:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώα η Παναγιώτα Βλαντή στη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη για συκοφαντική δυσφήμιση - «Δεν κατασκεύασα κανένα γεγονός» είπε στο δικαστήριο

16:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

16:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Εύβοια: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Δεν έχουν εκτοξευθεί drones προς τη Ρωσία από εδάφη ευρωπαϊκών χωρών

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικές δυνάμεις βοήθησαν στην άμεση μεταφορά βρέφους από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα», έλεγε ο 43χρονος στην γυναίκα του 1,5 ώρα πριν συλληφθεί 

16:38LIFESTYLE

Τα Φαντάσματα: Επιστρέφουν στο STAR – Η ανακοίνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα», έλεγε ο 43χρονος στην γυναίκα του 1,5 ώρα πριν συλληφθεί 

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι - Κλείνει ο πύργος του Άιφελ, σταματούν τα τρένα - Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας σε γαλλικό Φεστιβάλ Μουσικής με εκατοντάδες συλλήψεις - Βιασμοί, μαχαιρώματα και επιθέσεις με ... σύριγγες σε γυναίκες

16:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

15:05ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Με απείλησε σμήνος από drones σε σχηματισμό μέδουσας» - Τι είδε ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού F-15 που διασώθηκε στο Ιράν

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

17:30ΥΓΕΙΑ

Αιμορροΐδες: 8 συνήθειες πρόληψης που συνιστούν χειρουργοί του παχέος εντέρου

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ