Μουντιάλ 2026: Η αδιάκοπη μάχη των αρχών με τα Drones - Πάνω απο 300 κατασχέσεις - Τι φοβούνται

Snapshot Η TSA των ΗΠΑ έχει κατασχέσει πάνω από 300 drones κοντά σε γήπεδα του Μουντιάλ 2026 από την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου.

Απαγορεύονται οι πτήσεις drones σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων και μέχρι 3.000 πόδια ύψος γύρω από τα στάδια, εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια.

Οι αρχές φοβούνται τρομοκρατικές επιθέσεις με τροποποιημένα drones που μπορεί να μεταφέρουν εκρηκτικά ή χημικούς παράγοντες.

Υπάρχει επίσης κίνδυνος ατυχημάτων από πτώση drones λόγω βλάβης ή λάθους χειριστή σε πλήθη θεατών.

Η απαγόρευση στοχεύει επίσης στην πρόληψη κακόβουλης κατασκοπείας και παράνομης μετάδοσης εικόνας από τα drones. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση περισσότερων από 300 drones κοντά στις τοποθεσίες όπου διεξάγονται οι αγώνες για το Μουντιάλ 2026. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα της σέντρας στις 11 Ιουνίου, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις ασφαλείας της διοργάνωσης.

Αυστηρές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων

Κατά τις ημέρες των αγώνων, οι κανονισμοί είναι δρακόντειοι. Όλες οι πτήσεις αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των drones, απαγορεύονται αυστηρά σε ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων γύρω από τα στάδια. Την ίδια ώρα, η απαγόρευση αυτή εκτείνεται κατακόρυφα μέχρι τα 3.000 πόδια πάνω από το έδαφος. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου έχει δοθεί ρητή και ειδική άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που όπως ανακοινώθηκε δεν συνέβαινε με τα εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν από το προσωπικό ασφαλείας.

Τι φοβούνται

Η μαζική κατάσχεση drone γύρω από τα στάδια του Μουντιάλ 2026 δεν γίνεται τυχαία, καθώς οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας αντιμετωπίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μια πολυεπίπεδη απειλή σε διοργανώσεις τέτοιας εμβέλειας.

Ο κύριος και πιο σκοτεινός φόβος αφορά την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης. Ένα εμπορικό drone μπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να μεταφέρει εκρηκτική ύλη ή ακόμα και χημικούς παράγοντες, πραγματοποιώντας πλήγμα ακριβείας πάνω από γεμάτες κερκίδες ή σε χώρους συγκέντρωσης φιλάθλων έξω από τα γήπεδα.

Κίνδυνος ατυχημάτων και κατασκοπεία

Υπάρχει όμως και η διάσταση των μηχανικών βλαβών ή του ανθρώπινου λάθους. Αν ένας ερασιτέχνης χειριστής χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών ή εξάντλησης της μπαταρίας, η πτώση της συσκευής από μεγάλο ύψος μέσα σε ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και πανικό με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιπρόσθετα, οι αρχές θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κακόβουλης επιτήρησης. Αυτό περιλαμβάνει από τη συλλογή πληροφοριών για τα συστήματα ασφαλείας των σταδίων μέχρι την παράνομη μετάδοση εικόνας και τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που πλήττει τα δικαιώματα των επίσημων δικτύων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της TSA, η δημιουργία μιας «καθαρής» ζώνης στον αέρα είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο εντοπίζεται θα αντιμετωπίζεται αμέσως ως εχθρικό, χωρίς να χάνεται χρόνος για την ταυτοποίηση του χειριστή.

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