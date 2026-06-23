Ισπανία: Έκρηξη σε πύργο της Μαδρίτης - Προκάλεσε φωτιά

Έκρηξη σημειώθηκε σε έναν από τους τέσσερις πύργους της Μαδρίτης στο κτίριο Moeve, το απόγευμα της Τρίτης.

Η έκρηξη προκάλεσε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση και αμέσως το κτίριο εκκενώθηκε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ισπανίας, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ τρεις άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, οι δύο λόγω ήπιας εισπνοής καπνού και ο ένας από κρίση πανικού.