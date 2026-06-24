Τουρκία: Μετανάστης συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να κολυμπήσει από την Αλικαρνασσό στα ελληνικά νησιά

Με έναν... διαφορετικό τρόπο επιχείρησε να φτάσει στα ελληνικά νησιά ένας παράτυπος μετανάστης, με τις τουρκικές αρχές πάντως να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, στα ανοιχτά των ακτών της περιοχής της Αλικαρνασσού στη Μούγλα, ένας παράτυπος μετανάστης που προσπαθούσε να κολυμπήσει προς τα ελληνικά νησιά χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα σκάφος συνελήφθη στη θάλασσα από ομάδες του Λιμενικού Σώματος που στάλθηκαν στην περιοχή μετά από επείγουσα καταγγελία.

Μετά από μια πληροφορία από πολίτες, ομάδες της Διοίκησης του τουρκικού Λιμενικού Σώματος στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή και ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ανοιχτή θάλασσα.

Μετά από προσεκτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένας παράτυπος μετανάστης εντοπίστηκε να κολυμπάει στη μέση της θάλασσας, προσπαθώντας να περάσει στα ελληνικά ύδατα.

Το άτομο, το οποίο κατέφυγε στην εξαιρετικά επικίνδυνη και δυνητικά θανατηφόρα απόπειρα διάσχισης διεθνών υδάτων αποκλειστικά κολυμπώντας, διασώθηκε και μεταφέρθηκε στην ξηρά και στη συνέχεια παραδόθηκε στους αρμόδιους φορείς για τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους και τις νομικές διαδικασίες.

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