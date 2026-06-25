Τουρκία: Υψώνουν φράγματα μπροστά σε κτήρια και παραγκουπόλεις για την αισθητική των ηγετών του ΝΑΤO

Καθώς η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να κηρύξει de facto κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα εκδίδει νέες απαγορεύσεις και λαμβάνει επαίσχυντες αποφάσεις.

Εκτός από την κίνηση της κυβέρνησης να κλείσει ορισμένα πάρκα στην πόλη επειδή ο Μακρόν επρόκειτο να κάνει τζόκινγκ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Μητροπολιτικός Δήμος της Άγκυρας άρχισε επίσης να βάφει τα σπίτια κατά μήκος της διαδρομής του «πρωτοκόλλου».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για επαίσχυντα εμπόδια που έχουν ανεγερθεί μπροστά σε φτωχές γειτονιές στην Άγκυρα, προφανώς για να μην διαταραχθούν οι αισθητικές ευαισθησίες των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Όταν οι δημοτικές ομάδες έβαψαν τα παραμελημένα κτίρια των φτωχών πολιτών της περιοχής, ήταν σαφές ότι αυτό δεν ικανοποίησε τις αρχές, γι' αυτό και άρχισαν να ανεγείρουν φράγματα από μεγάλες πινακίδες μπροστά από τα κτίρια.

Επιπλέον, παρόμοια φράγματα ανεγέρθηκαν μπροστά από τις παραγκουπόλεις.

Başkentte utanç verici önlem: NATO liderlerinin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiyorlar



soL’un havalimanı yolunda çektiği utanç verici o görüntüler...https://t.co/VjaeSlEmd3 pic.twitter.com/rJU4PoJqrS — soL Haber (@solhaberportali) June 24, 2026

Διαβάστε επίσης