Βενεζουέλα: Φονικοί σεισμοί, οικονομική κατάρρευση και πολιτικό χάος «βουλιάζουν» τη χώρα

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ κατέστρεψαν περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα Καράκας στη Βενεζουέλα, με τουλάχιστον 235 νεκρούς και περίπου 50.000 αγνοούμενους.

Η Λα Γκουάιρα, παράκτια πολιτεία κοντά στο Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές, με πολλά κτίρια κατεστραμμένα και χιλιάδες οικογένειες πληγείσες, ενώ το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας έκλεισε λόγω ζημιών.

Η καταστροφή επιδεινώθηκε από την οικονομική κρίση της χώρας, που έχει αφήσει τις υποδομές εύθραυστες και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε με υποσχέσεις βοήθειας, ενώ οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις για να διευκολύνουν την ανθρωπιστική βοήθεια και αποστέλλουν ομάδες διάσωσης.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε ταμείο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για ανοικοδόμηση νοσοκομείων και κατοικιών. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βενεζουέλα παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και τουλάχιστον 50.000 αγνοούνται, μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν περιοχές μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα Καράκας, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές σε κτήρια και αφήνοντας χιλιάδες πολίτες άστεγους.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας το βράδυ της Τετάρτης, ακολουθούμενος λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα από έναν σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τον ισχυρότερο από το 1900, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Η καταστροφή έπληξε μια χώρα ήδη εξασθενημένη από χρόνια οικονομικής κρίσης, γεγονός που άφησε μεγάλο μέρος των υποδομών της εύθραυστο και δυσκόλεψε τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς οι μετασεισμοί συγκλόνισαν την πρωτεύουσα και τις γύρω παράκτιες περιοχές. Ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι περίπου 235 νεκροί είχαν παραληφθεί από ιατρικά κέντρα με τουλάχιστον 4.300 τραυματίες. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και αδελφός της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι 200 ​​άνθρωποι έχουν παγιδευτεί και 250 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Τουλάχιστον οκτώ νοσοκομεία, η έδρα του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας και η γαλλική πρεσβεία ήταν μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο δήλωσε ότι περίπου 70.000 οικογένειες στην πολιτεία Λα Γκουάιρα έχουν πληγεί.

«Ζώνη καταστροφής» η Λα Γκουάιρα

Η Λα Γκουάιρα, η παράκτια πολιτεία που συνορεύει με το Καράκας και φιλοξενεί το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο.«Έχει γίνει ζώνη καταστροφής», δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες για να φέρει βαρύ εξοπλισμό και να επιταχύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέμεινε περιορισμένη σε πολλές περιοχές της πολιτείας, ενώ το αεροδρόμιο του Καράκας έκλεισε μετά από ζημιές. Βίντεο από τον τερματικό σταθμό έδειχναν σκηνές πανικού καθώς τα πάνελ οροφής κατέρρευσαν. Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έψαχναν μέσα στα κατεστραμμένα κτήρια μέχρι τη νύχτα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η επίσημη βοήθεια άργησε να φτάσει. Η Γιαμιλέθ Χιμένες, κάτοικος της πόλης Λα Γκουάιρα, είπε ότι ο 19χρονος γιος της ήταν ακόμα παγιδευμένος στα συντρίμμια της επταώροφης πολυκατοικίας τους.

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχουν μηχανήματα για να τον βγάλουν έξω», είπε η Χιμένες, της οποίας ο πατέρας πέθανε τρεις ημέρες νωρίτερα. Στην πόλη Λα Γκουάιρα, εθελοντές έσκαβαν μέσα στα συντρίμμια με γυμνά χέρια, καθώς οι οικογένειες περίμεναν νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Καράκας-Λα Γκουάιρα, πολίτες κατευθύνονταν προς την ακτή μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα, σε μία προσπάθεια να βοηθήσουν καθώς η κλίμακα της καταστροφής υπερνίκησε τις αρχικές προσπάθειες διάσωσης.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε τρόφιμα ή φάρμακα... Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα», δήλωσε ο Πέδρο Πέρεζ, 64 ετών, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαριών, ο οποίος είπε ότι είχε χάσει τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και κοιμόταν στο δρόμο με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι τραυματίες ανασύρθηκαν καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, ανάμεσά τους και παιδιά. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας έδειξε δραματικές εικόνες από διασώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που παγιδεύτηκε κάτω από μια τσιμεντένια πλάκα με μόνο ένα πόδι να προεξέχει πριν οι διασώστες την βγάλουν ζωντανή.

Οι κάτοικοι κοιμούνται στην ύπαιθρο

Πολλοί Βενεζολανοί ήταν στα σπίτια τους όταν οι σεισμοί έπληξαν την πόλη εν μέσω αργίας. Οι κάτοικοι έτρεξαν έξω από τα τρεμάμενα κτίρια και βγήκαν στους δρόμους, καθώς οι κατασκευές ταλαντεύονταν ή κατέρρεαν στο Καράκας και τις κοντινές παράκτιες κοινότητες.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, η σκηνή ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε η Μαρία Αλεχάντρα, κάτοικος του Καράκας που δεν έδωσε το επώνυμό της. Κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Μορόν, μια παραθαλάσσια πόλη στην πολιτεία Καραμπόμπο, σπίτια κατέρρευσαν και οι κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Περίπου 200 οικογένειες που ζούσαν σε ένα κατεστραμμένο συγκρότημα κατοικιών στο Μορόν έσωζαν ό,τι υπάρχοντα μπορούσαν, όπως στρώματα, τηλεοράσεις και πλυντήρια ρούχων. Κάποιες σχεδίαζαν να μείνουν σε συγγενείς, ενώ άλλες περίμεναν την κυβέρνηση να ανοίξει καταφύγια. Η Ντένις Σεκέρα, 47 ετών, είπε ότι η 5χρονη εγγονή της βοήθησε τον 79χρονο πατέρα της να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος όταν ξεκίνησε η δόνηση, ενώ η Σεκέρα βοήθησε την 70χρονη μητέρα της.

«Έλεγε συνέχεια στον μπαμπά μου, "Παππού, βγες έξω, βάλε τα χέρια σου στο κεφάλι σου" και τον οδήγησε στην αυλή», είπε η Σεκέρα. «Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε μέσα. Κοιμηθήκαμε έξω και τώρα περιμένουμε βοήθεια».

Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι

Η προγνωστική μοντελοποίηση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ έδειξε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν πιθανό να αυξηθεί σε χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει τους 10.000. Ένας ιστότοπος εν τω μεταξύ που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό αγνοουμένων και κοινοποιήθηκε από ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέγραψε περισσότερους από 50.000 αγνοούμενους.

Χώρες σε όλο τον κόσμο υποσχέθηκαν υποστήριξη, ακόμη και ορισμένες που έχουν αντιταχθεί στη Βενεζουέλα, η οποία έχει υποστεί δεκαετίες διεθνούς απομόνωσης εν μέσω μιας σπείρας πολιτικής καταστολής, οικονομικής κατάρρευσης και διπλωματικής πίεσης. Η Ροντρίγκεζ είπε ότι αναμένονται σύντομα διεθνείς ομάδες διάσωσης και ευχαρίστησε ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουάσινγκτον προχώρησε σε χαλάρωση των κυρώσεων, εγκρίνοντας συναλλαγές που σχετίζονται με την βοήθεια για τους σεισμούς, οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα στείλει ομάδες διάσωσης, με το Πεντάγωνο να βοηθαει με την εφοδιαστική και να στηρίζει το κατεστραμμένο αεροδρόμιο του Καράκας.

Γείτονες μεταφέρουν έναν άνδρα που διασώθηκε από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε, την επομένη των σεισμών που έπληξαν τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. AP

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι ο οργανισμός συντονίζει τις διεθνείς ομάδες διάσωσης και ότι θα χρειαστεί «μια τεράστια συλλογική προσπάθεια» σε μια χώρα όπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια πριν από τον σεισμό. Η αποστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα κάλεσε την κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τη συνδεσιμότητα «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Η κυβέρνηση φάνηκε να αίρει τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους πολίτες της μετά τον σεισμό. Πολλοί μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, η οποία έχει αποκλειστεί για σχεδόν δύο χρόνια μετά από διάταγμα που υπέγραψε ο πρώην ηγέτης Νικολάς Μαδούρο τον Αύγουστο του 2024.

Η Starlink, η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του Μασκ, δήλωσε χθες το βράδυ ότι θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες της στη Βενεζουέλα για ένα μήνα. Οι κύριες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Βενεζουέλας φέρονται επίσης να προσφέρουν δωρεάν ίντερνετ, τηλεόραση και τηλεφωνική σύνδεση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν σε επαφή μετά την καταστροφή. Στον οικονομικά ζωτικής σημασίας πετρελαϊκό τομέα της χώρας, οι ξένες ενεργειακές εταιρείες δήλωσαν ότι οι δραστηριότητές τους δεν είχαν υποστεί σημαντικές διαταραχές και οι πετρελαϊκές υποδομές φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό να έχουν βγει αλώβητες.

«Δύο μεγάλες καταστροφές συγκρούονται ταυτόχρονα»

Οι σεισμοί σημειώνονται μόλις έξι μήνες αφότου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στη χώρα και συνέλαβαν τον τότε ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο. Ερωτηθείσα αν η νέα κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, η Καρίνα Αρτέαγκα, δημοσιογράφος που ζει στο Καράκας απάντησε: «Είναι σαν δύο μεγάλες καταστροφές να συγκρούονται ταυτόχρονα». «Είναι ένας σεισμός πάνω σε ένα πολύ ερειπωμένο, κατεστραμμένο θεσμικό σύστημα.»

«Δεν έχουμε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είναι εντελώς ερείπια, χωρίς εργαλεία, χωρίς εξοπλισμό, [οι υπηρεσίες] έχουν υποστελεχωμένο προσωπικό οι άνθρωποι είναι κακοπληρωμένοι.» «[Αντίθετα, υπάρχει] το θάρρος και η γενναιοδωρία των ανθρώπων που προσπαθούν να το κάνουν αυτό με τα χέρια τους»

Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε λόγω των σεισμών που έπληξαν την προηγούμενη μέρα το Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 AP

Η φυσική καταστροφή είναι η τελευταία πρόκληση για την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ , την πρώην αντιπρόεδρο που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο μετά την κατάληψη και την απομάκρυνση από την εξουσία του Μαδούρο. Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει οικονομικó χάος για περισσότερο από μια δεκαετία και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν τη νομιμότητα του πολιτικού κινήματος που εκπροσωπεί η Ροντρίγκεζ .

Η ίδια κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάγγελμά της προς το έθνος αργά την Τετάρτη. Είπε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τα κατεστραμμένα νοσοκομεία και σπίτια. Την Πέμπτη, απηύθυνε έκκληση στις επιχειρήσεις να διαθέσουν βαρύ κατασκευαστικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις διάσωσης.«Ελπίζουμε να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους με τη βοήθεια του Θεού», είπε.

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