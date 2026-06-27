«Καμπανάκι» αφύπνισης για τις οθόνες στα βρέφη – Smartphone και τάμπλετ εμποδίζουν την ανάπτυξή τους

Νέα μελέτη-σταθμός προειδοποιεί για σοβαρές αναπτυξιακές βλάβες και προβλήματα ύπνου

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

«Καμπανάκι» αφύπνισης για τις οθόνες στα βρέφη – Smartphone και τάμπλετ εμποδίζουν την ανάπτυξή τους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η χρήση οθονών από βρέφη κάτω των δύο ετών συνδέεται με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ανάπτυξή τους και θα πρέπει να αποφεύγεται.
  • Η έκθεση σε οθόνες περιορίζει το δέσιμο με τους γονείς, τον χρόνο για φυσικό παιχνίδι και την γλωσσική ανάπτυξη των βρεφών.
  • Δεν βρέθηκε άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ χρήσης οθονών και συγκεκριμένων αναπτυξιακών παθήσεων, αλλά η τακτική έκθεση θεωρείται επικίνδυνη χωρίς ουσιαστικό όφελος.
  • Η μελέτη καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις οδηγίες για τον χρόνο οθόνης σε παιδιά κάτω των πέντε ετών και να μην προωθεί «κοινό χρόνο οθόνης».
  • Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αναλάβουν ευθύνη και να μην προωθούν περιεχόμενο ως κατάλληλο για βρέφη όταν υπάρχουν αποδείξεις κινδύνων.
Snapshot powered by AI

H χρήση οθονών από βρέφη και νήπια κάτω των δύο ετών συνδέεται με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής τους και θα πρέπει να αποφεύγεται, σύμφωνα με μια νέα μελέτη-σταθμό. Η έρευνα προειδοποιεί ότι η έκθεση σε οθόνες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών προβλημάτων, ζητώντας παράλληλα την επείγουσα διερεύνηση των κινδύνων που εγκυμονούν τα έξυπνα κινητά, τα τάμπλετ και άλλες ψηφιακές συσκευές για τα βρέφη.

Ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των κυβερνητικών σχεδίων επικεντρώνεται κυρίως στις ψηφιακές συνήθειες των εφήβων και στα σχέδια για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους κάτω των 16 ετών, οι ερευνητές εκφράζουν ανησυχίες για ένα «τυφλό σημείο» της πολιτικής όσον αφορά τα μωρά, σε μια εποχή που η χρήση οθονών έχει ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή ανατροφή των παιδιών. Ο Ρέιφ Κλέιτον, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και συνεπικεφαλής της έρευνας, επεσήμανε ότι οι γονείς —λόγω έλλειψης καθοδήγησης— «διδάσκουν άθελά τους στα παιδιά και τα μωρά να αναπτύσσουν ανθυγιεινές συνήθειες και σχέσεις εξάρτησης από τις ψηφιακές συσκευές».

Η μελέτη, η οποία περιγράφεται ως η πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση της διαθέσιμης παγκόσμιας έρευνας μέχρι σήμερα, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της για τον χρόνο οθόνης σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Οι υπάρχουσες συστάσεις προτείνουν μεν την αποφυγή των οθονών για παιδιά κάτω των δύο ετών, αλλά εισάγουν μια εξαίρεση για «κοινές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το δέσιμο, την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση».

Ωστόσο, η νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα ευρύ φάσμα πιθανών βλαβών, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων ευκαιριών για το δέσιμο με τους γονείς, του λιγότερου χρόνου για φυσικό παιχνίδι και του περιορισμού της γλωσσικής ανάπτυξης. Αναφέρει επίσης ότι η χρήση οθονών σε τόσο μικρή ηλικία μπορεί να αυξήσει την υπερδιέγερση και τα προβλήματα ύπνου, ενώ ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ματιών και την παιδική παχυσαρκία. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι τα βρέφη στρέφονται στις ψηφιακές συσκευές για παρηγοριά και ηρεμία, αντί για τους γονείς τους.

Η ανασκόπηση, η οποία διεξήχθη από ερευνητές τεσσάρων βρετανικών πανεπιστημίων, δεν διαπίστωσε άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της χρήσης οθόνης και συγκεκριμένων αναπτυξιακών παθήσεων, αλλά ήταν κατηγορηματική: «Κανένα παιδί κάτω των δύο ετών δεν πρέπει να εκτίθεται τακτικά και σκόπιμα σε οθόνες. Η παθητική έκθεση είναι κοινωνικά αναπόφευκτη, επομένως η σκόπιμη χρήση πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος». Συνεπώς, συνιστάται η επανεξετάση κάθε επίσημης οδηγίας που προτρέπει σε «κοινό χρόνο οθόνης», καθώς μπορεί να παρερμηνευθεί από τους γονείς ως ένδειξη ασφάλειας.

Η Άντρεα Λίντσομ, ιδρύτρια του Ιδρύματος «1,001 Critical Days», χαρακτήρισε τη μελέτη «καμπανάκι αφύπνισης», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν πως οι οθόνες προσφέρουν ελάχιστα οφέλη στα μωρά και ενέχουν σημαντικούς κινδύνους κατά τις πρώτες 1.001 ημέρες, που αποτελούν την πιο σημαντική περίοδο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η ίδια τόνισε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά τους γονείς, ενώ υπογράμμισε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην προωθούν περιεχόμενο ως κατάλληλο για μωρά όταν τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Από την πλευρά της, η επίτροπος για τα παιδιά στην Αγγλία, Ρέιτσελ ντε Σούζα, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές οδηγίες είχαν σκοπό να υποστηρίξουν —και όχι να αντικαταστήσουν— την κρίση των γονέων, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες περιορισμένες χρήσεις, όπως οι βιντεοκλήσεις με συγγενείς, είναι απόλυτα φυσιολογικές στο σύγχρονο περιβάλλον.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Πεκίνο: Αεροπλάνο πέφτει σε ουρανοξύστη και σκοτώνει 13 -  Ώρες μετά, σαν να μη συνέβη τίποτα

16:55LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Το βίντεο που δημοσίευσε

16:46LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα από τη 17χρονη Ταϊλανδή - Η στιγμή που ο Αυστραλός φεύγει με το πτώμα στη βαλίτσα

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Καλώνα

16:23ΑΠΟΨΕΙΣ

Όσο πιο πολύ κραυγάζει η Τουρκία, τόσο μεγαλώνει ο φόβος της…

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Το σενάριο των δύο ρηγμάτων - Τι πιστεύουν οι επιστήμονες για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

15:56ΕΥ ΖΗΝ

6 συνήθειες όταν βάζετε πλυντήριο που ίσως ερεθίζουν το δέρμα σας

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Στα πάρκα κοιμούνται οι Γάλλοι για δροσιά – Χάος σε κατάστημα με κλιματιστικά

15:51ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» αφύπνισης για τις οθόνες στα βρέφη – Smartphone και τάμπλετ εμποδίζουν την ανάπτυξή τους

15:39ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» από τέσσερις Ελληνοαμερικανούς βουλευτές στην πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: «Μου είπε πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις - Κι αυτοπυροβολήθηκε»

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επλήγη δεύτερο δεξαμενόπλοιο – Το Μπαχρέιν καταδίκασε την επίθεση drones

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Το «κρυφό σχέδιο» πίσω από την επιστροφή της στη Βρετανία για την ανάκτηση του κύρους

15:09ΚΟΣΜΟΣ

«Γονατίζει» η Ευρώπη από τον καύσωνα: Νεκρά 4 παιδιά μέσα σε αυτοκίνητα στη Γαλλία

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Σε επιφυλακή οι κάτοικοι για εκκένωση - Τι λέει ο δήμαρχος Αλιάρτου στο Newsbomb

14:54LIFESTYLE

James Bond σε νέα εποχή: Ποιος θα φορέσει το σμόκιν - Μακρά η λίστα των υποψηφίων

14:52ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω ευγνωμοσύνη όταν οι άνθρωποι μου εμπιστεύονται τις πιο δύσκολες και σημαντικές στιγμές της ζωής τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα από τη 17χρονη Ταϊλανδή - Η στιγμή που ο Αυστραλός φεύγει με το πτώμα στη βαλίτσα

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: «Μου είπε πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις - Κι αυτοπυροβολήθηκε»

16:46LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά και ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει βαρύ ζεϊμπέκικο ως άλλος Ωνάσης

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας: Σε επιφυλακή οι κάτοικοι για εκκένωση - Τι λέει ο δήμαρχος Αλιάρτου στο Newsbomb

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Βίντεο από τη συμπλοκή τουριστών σε ξενοδοχείο για μία… ξαπλώστρα – Άνδρας χτυπούσε με μανία 13χρονο κορίτσι

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό δέος στην Ισπανία: Χάλκινο άρμα 2.500 ετών αποκαλύπτει δεσμούς με την αρχαία Ελλάδα

15:09ΚΟΣΜΟΣ

«Γονατίζει» η Ευρώπη από τον καύσωνα: Νεκρά 4 παιδιά μέσα σε αυτοκίνητα στη Γαλλία

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει «καλοθελητές», «αρχηγηλίκια» και στέλνει μήνυμα: «Θα καθαρίσω την Ελπίδα»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 28 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32», οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας στους δύο τουρίστες που επισκέπτεται την Ελλάδα μένει στα... εξοχικά μας: Προς ενοικίαση το 75%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ