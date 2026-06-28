Iσχυρός σεισμός ταρακούνησε τη βορειοανατολική Ιαπωνία

Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε νωρίς το πρωί της Κυριακής τη βορειοανατολική Ιαπωνία. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 40 χιλιόμετρα. Η δόνηση σημειώθηκε στις 07:25 τοπική ώρα και έγινε έντονα αισθητή σε πολλές γειτονικές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και η επαρχία Αομόρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές δεν προχώρησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι. Την ίδια ώρα, οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Κι όμως, η ανησυχία για την εκδήλωση μετασεισμών παραμένει έντονη στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν τους πολίτες για τον κίνδυνο δευτερογενών φαινομένων, όπως οι κατολισθήσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο επιβαρύνουν το έδαφος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ισχυρούς σεισμούς που εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πριν από λίγες ημέρες είχε καταγραφεί σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη. Παράλληλα, μια άλλη δόνηση 5,6 Ρίχτερ είχε σημειωθεί κοντά στο όρος Φούτζι. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τη συχνότητα των δονήσεων, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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