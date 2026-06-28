Σαουδική Αραβία: Συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco - 14 νεκροί
Το ελικόπτερο συνετρίβη την Κυριακή ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας δυτικά του Στενού του Ορμούζ
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Ένα ελικόπτερο συνετρίβη την Κυριακή στο Ρας Τανουρά της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 14 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Το ελικόπτερο φέρεται να ανήκε στην Aramco, έναν σαουδικό πετρελαϊκό κολοσσό.
Η αιτία της συντριβής του ελικοπτέρου διερευνάται, ενώ οι νεκροί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Σαουδάραβες πολίτες.
Το Υπουργείο Ενέργειας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της συντριβής.
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