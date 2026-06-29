Γαλλία: Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών - Στο νοσοκομείο με αφυδάτωση τα 4 αδέρφια τους

Snapshot Συνελήφθησαν οι γονείς δίδυμων κοριτσιών 15 μηνών που βρέθηκαν νεκρές στην πόλη Μπεβράζ της βόρειας Γαλλίας.

Ο θάνατος των βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, ενώ τα άλλα τέσσερα παιδιά τους νοσηλεύονται με συμπτώματα αφυδάτωσης.

Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφού εντόπισαν τις δίδυμες νεκρές στα κρεβάτια τους.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο που οδήγησε σε θάνατο, με έμφαση στην πιθανή επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας στο χώρο.

Το σπίτι της οικογένειας έχει σφραγιστεί και η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή, χωρίς προηγούμενα ποινικά ή κοινωνικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη σήμερα μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του στην πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλενσιέν της βόρειας Γαλλίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους – ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών – διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 14:00 στην Ελλάδα) «αφού εντόπισαν νεκρές τις δίδυμες κόρες τους, ηλικίας 15 μηνών, στα κρεβάτια τους», σύμφωνα με την εισαγγελία. Έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος τους για «έκθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο, που οδήγησε σε θάνατο».

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει αύριο Τρίτη η έκθεση του ιατροδικαστή, με την εισαγγελία να επισημαίνει πως «διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο».

Η πόρτα του σπιτιού της οικογένειας σε αυτήν την μικρή πόλη, κοντά στη Βαλενσιέν, έχει σφραγιστεί από την αστυνομία. Ο δήμαρχος Αλί Μπεν Γιαχιά ανέφερε πως η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί. Οι γονείς, ηλικίας 35 και 32 ετών, δεν είχαν βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, ούτε βρίσκονταν υπό την εποπτεία κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα, το οποίο άρχισε να υποχωρεί από χθες Κυριακή.