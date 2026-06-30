Απόλυτα προσχεδιασμένη η δολοφονία της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία των δύο 17χρονων κοριτσιών, της Μαρίας Νιώτη και της Ιζαμπέλα Σάλας, στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο 18χρονος κατηγορούμενος, Βίνσεντ Μπατιλόρο, ισχυρίστηκε αρχικά στις αρχές ότι έπεσε θύμα απαγωγής από έναν άγνωστο άνδρα που φορούσε κόκκινη μάσκα και κρατούσε μαχαίρι, λίγο πριν από το θανατηφόρο συμβάν. Όμως, τα στοιχεία από την κάμερα ασφαλείας του δικού του οχήματος, ενός Jeep Compass, έδειξαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καταρρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του.

Το χρονικό της επίθεσης και το βίντεο-ντοκουμέντο

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στην περιοχή Κράνφορντ, όταν οι δύο έφηβες επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εξασφάλισε το Fox News, το υλικό από την dashcam του αυτοκινήτου δείχνει τον Μπατιλόρο να επιβιβάζεται στο όχημα και να κατευθύνεται προς την οδό Burnside Avenue, κοντά στο σπίτι του ενός θύματος. Μόλις τα κορίτσια πέρασαν από το σημείο κινούμενα στην αντίθετη κατεύθυνση, ο νεαρός έκανε αναστροφή, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και τις παρέσυρε σκόπιμα.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο πεζός. Η υπόθεση μεταφέρθηκε πλέον σε δικαστήριο ενηλίκων και ο 18χρονος είναι αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Καταγγελίες για swatting και αίσθημα ατιμωρησίας

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας Νιώτη, Μπρεντ Μπράμνικ, ο κατηγορούμενος είχε κάνει ψευδείς καταγγελίες στην αστυνομία για δήθεν περιστατικά με όπλα (swatting) στο σπίτι του θύματος δύο φορές κατά το διάστημα 1 με 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η μητέρα της Μαρίας, Φούλα Νιώτη, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν απόλυτα προσχεδιασμένη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπατιλόρο πίστευε ότι ήταν ανέγγιχτος από τον νόμο, καθώς μέλη της οικογένειάς του εργάζονται στα σώματα ασφαλείας. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τώρα απαντήσεις για το αν οι αρχές είχαν διερευνήσει σωστά τις προηγούμενες παρενοχλήσεις, πριν φτάσουμε στην τραγική κατάληξη.

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