Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος

Αποφασισμένο να εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση του πλήρους ελέγχου του στα Στενά του Ορμούζ εμφανίζεται το Ιράν, διεκδικώντας ακόμη και το δικαίωμα να επιβάλλει τέλη στα διερχόμενα πλοία.

Σύμφωνα με ανώτατες ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιβάλει τους όρους της ακόμη και με τη χρήση βίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στην επιφάνεια αμέσως μετά την πρόσφατη ενδιάμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία έθεσε τέλος σε μια τρίμηνη πολεμική σύγκρουση, ανοίγοντας ωστόσο έναν νέο κύκλο σκληρών διπλωματικών και στρατιωτικών ισορροπιών.

Η ερμηνεία της ενδιάμεσης συμφωνίας και η απειλή για τα τέλη

Βάσει των όρων της τρέχουσας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, το Ιράν δέχθηκε να επιτρέψει την ελεύθερη και χωρίς χρέωση διέλευση των πλοίων για ένα διάστημα 60 ημερών. Ως εκ τούτου, η ιρανική ηγεσία ερμηνεύει τη διατύπωση του κειμένου με τέτοιο τρόπο που θεωρεί ότι της επιτρέπει να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο για το ποια πλοία περνούν, αλλά και για το ποια ακριβώς διαδρομή ακολουθούν μέσα στο στενό θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εάν η ενδιάμεση φάση ολοκληρωθεί στα μέσα Αυγούστου χωρίς να υπάρξει παράταση, η Τεχεράνη σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα την είσπραξη τελών ναυσιπλοΐας, αν και δεν έχει καθορίσει ακόμα τον ακριβή τιμοκατάλογο ή τις διαδικασίες.

Η στρατηγική των Ιρανών διαπραγματευτών είναι ξεκάθαρη, καθώς αρνούνται να προχωρήσουν στη συζήτηση άλλων ανοιχτών ζητημάτων στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εάν πρώτα δεν διασφαλιστεί η μόνιμη και επίσημη αποδοχή αυτού του ελέγχου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η συμφωνία την υποχρεώνει απλώς να συζητήσει τις διευθετήσεις με τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αναγκασμένη να καταλήξει σε συμφωνία μαζί τους.

Η «ιστορική ευκαιρία» και το δικαίωμα βέτο στη ναυσιπλοΐα

Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που επιχειρεί να επιβάλει το Ιράν περιλαμβάνει το δικαίωμα της επιλογής του τρόπου εισόδου και εξόδου των σκαφών, την παροχή υποχρεωτικών υπηρεσιών με το ανάλογο αντίτιμο, αλλά και το δικαίωμα να απαγορεύει τη διέλευση σε οποιοδήποτε πλοίο θεωρεί ότι απειλεί την εθνική του ασφάλεια. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι από την Τεχεράνη, η χώρα άντεξε απέναντι σε αυτό που θεωρούσε ως τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή της -έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - και πλέον βλέπει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία για να κλειδώσει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η ιρανική πλευρά ποντάρει στο γεγονός ότι οι πλοιοκτήτριες χώρες θα αποδεχθούν τελικά τη νέα πραγματικότητα λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους που προκαλεί η παράταση της κρίσης. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, η Ουάσιγκτον θα αναγκαστεί να υποχωρήσει προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχεράνη διαμηνύουν ότι δεν θα διστάσει να οδηγήσει τα πράγματα σε μια νέα, ακόμη πιο έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση με τις αμερικανικές δυνάμεις.

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