Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος

Η ιρανική πλευρά ποντάρει στο γεγονός ότι οι πλοιοκτήτριες χώρες θα αποδεχθούν τελικά τη νέα πραγματικότητα λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους που προκαλεί η παράταση της κρίσης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποφασισμένο να εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση του πλήρους ελέγχου του στα Στενά του Ορμούζ εμφανίζεται το Ιράν, διεκδικώντας ακόμη και το δικαίωμα να επιβάλλει τέλη στα διερχόμενα πλοία.

Σύμφωνα με ανώτατες ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιβάλει τους όρους της ακόμη και με τη χρήση βίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στην επιφάνεια αμέσως μετά την πρόσφατη ενδιάμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία έθεσε τέλος σε μια τρίμηνη πολεμική σύγκρουση, ανοίγοντας ωστόσο έναν νέο κύκλο σκληρών διπλωματικών και στρατιωτικών ισορροπιών.

Η ερμηνεία της ενδιάμεσης συμφωνίας και η απειλή για τα τέλη

Βάσει των όρων της τρέχουσας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, το Ιράν δέχθηκε να επιτρέψει την ελεύθερη και χωρίς χρέωση διέλευση των πλοίων για ένα διάστημα 60 ημερών. Ως εκ τούτου, η ιρανική ηγεσία ερμηνεύει τη διατύπωση του κειμένου με τέτοιο τρόπο που θεωρεί ότι της επιτρέπει να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο για το ποια πλοία περνούν, αλλά και για το ποια ακριβώς διαδρομή ακολουθούν μέσα στο στενό θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εάν η ενδιάμεση φάση ολοκληρωθεί στα μέσα Αυγούστου χωρίς να υπάρξει παράταση, η Τεχεράνη σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα την είσπραξη τελών ναυσιπλοΐας, αν και δεν έχει καθορίσει ακόμα τον ακριβή τιμοκατάλογο ή τις διαδικασίες.

Η στρατηγική των Ιρανών διαπραγματευτών είναι ξεκάθαρη, καθώς αρνούνται να προχωρήσουν στη συζήτηση άλλων ανοιχτών ζητημάτων στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εάν πρώτα δεν διασφαλιστεί η μόνιμη και επίσημη αποδοχή αυτού του ελέγχου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η συμφωνία την υποχρεώνει απλώς να συζητήσει τις διευθετήσεις με τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αναγκασμένη να καταλήξει σε συμφωνία μαζί τους.

Η «ιστορική ευκαιρία» και το δικαίωμα βέτο στη ναυσιπλοΐα

Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που επιχειρεί να επιβάλει το Ιράν περιλαμβάνει το δικαίωμα της επιλογής του τρόπου εισόδου και εξόδου των σκαφών, την παροχή υποχρεωτικών υπηρεσιών με το ανάλογο αντίτιμο, αλλά και το δικαίωμα να απαγορεύει τη διέλευση σε οποιοδήποτε πλοίο θεωρεί ότι απειλεί την εθνική του ασφάλεια. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι από την Τεχεράνη, η χώρα άντεξε απέναντι σε αυτό που θεωρούσε ως τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή της -έναν πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - και πλέον βλέπει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία για να κλειδώσει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η ιρανική πλευρά ποντάρει στο γεγονός ότι οι πλοιοκτήτριες χώρες θα αποδεχθούν τελικά τη νέα πραγματικότητα λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους που προκαλεί η παράταση της κρίσης. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, η Ουάσιγκτον θα αναγκαστεί να υποχωρήσει προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχεράνη διαμηνύουν ότι δεν θα διστάσει να οδηγήσει τα πράγματα σε μια νέα, ακόμη πιο έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δικαιώνει τον Φρόιντ: Τι είχε πει πριν από 130 χρόνια για τον εγκέφαλο που τώρα επιβεβαιώνεται

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το «μυστικό δείπνο» στη βασιλική οικογένεια πριν την έλευση του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυκητιασικές λοιμώξεις από την παραλία ή τη θάλασσα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιμένει: Απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Τι λένε αξιωματούχοι του καθεστώτος

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ο μεγάλος καβγάς για την εξωτερική πολιτική – Ποια είναι τα αντίπαλα στρατόπεδα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία θα αγοράσει βενζίνη από Ινδία και Λευκορωσία λόγω ελλείψεων στην αγορά

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

16:55ΥΓΕΙΑ

Εφημερία με ένταση και αντεγκλήσεις στο «Δαφνί» - Τραυματίστηκε νοσηλευτής

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

16:44ANNOUNCEMENTS

Ejekt Festival 2026: Δύο ημέρες γεμάτες μουσική και μοναδικές εμπειρίες με την ενέργεια της ΔΕΗ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

16:42ANNOUNCEMENTS

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αποκαλύπτει όσα έμαθε μέσα και έξω από τα γήπεδα στο νέο επεισόδιο του “Game On” με χορηγό την Allwyn

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην Κάγια Κάλλας για τη συνάντηση με τον Ερντογάν - «Αριστούργημα υποκρισίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

17:20LIFESTYLE

Ντάνι Γκλόβερ: Ο θρύλος του Lethal Weapon αποκαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 3.000 ευρώ ανά οικογένεια στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ