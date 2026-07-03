Το Μάντσεστερ έχτισε 40 πλήρως εξοπλισμένα σπίτια για αστέγους κάτω από σιδηροδρομικές καμάρες

Κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές του Μάντσεστερ, εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχαν μόνο σκοτεινές καμάρες, μπάζα και εγκαταλελειμμένοι χώροι, σήμερα υπάρχουν αναμμένα φώτα, μικροί κήποι και άνθρωποι που ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Ένα σημείο που κάποτε όλοι προσπερνούσαν έχει μετατραπεί σε μια ολόκληρη γειτονιά για αστέγους.

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