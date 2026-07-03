Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές αύριο, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση

Γιάννης Καλύβας

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές αύριο, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής το Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, από 08:00 έως 20:00, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Η απαγόρευση ισχύει στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη σε συγκεκριμένες περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα.
  • Θα γίνονται έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων και θα απομακρύνονται όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση, εκτός των εθελοντών πυροπροστασίας.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα για την προστασία ζωής και δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η παραβίαση της απαγόρευσης επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη τίθεται σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Κατερίνας Ζωγράφου, η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

  • Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας - «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
  • Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας - Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
  • Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης -Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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