Επικοινωνία Ερντογάν και Μελόνι λίγα 24ωρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία

Snapshot Ο Ερντογάν και η Μελόνι συζήτησαν τη συνεργασία Ιταλίας

Τουρκίας, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία.

Οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε την ανάγκη νέων πρωτοβουλιών για ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το ΝΑΤΟ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα φιλοξενήσει η Τουρκία.

Η Τουρκία αναμένει αύξηση της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών

μελών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, οι δύο ηγέτες εξέτασαν την πορεία των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, καθώς και ζητήματα της διεθνούς και περιφερειακής επικαιρότητας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της λήψης νέων πρωτοβουλιών που θα δώσουν νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία προσδοκά πως στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με οικοδέσποινα την Τουρκία, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των συμμαχικών κρατών.

Διαβάστε επίσης