Περού: Επίσημα πρόεδρος η Κέικο Φουχιμόρι

Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε με διαφορά μικρότερη από 50.000 ψήφους, επί συνόλου 18 εκατομμυρίων και πλέον ψηφισάντων

Newsbomb

Περού: Επίσημα πρόεδρος η Κέικο Φουχιμόρι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επισήμως εκλεγμένη πρόεδρος του Περού από το Εθνικό Εκλογοδικείο (JNE), βάζοντας τέλος στην παρατεταμένη εκλογική αβεβαιότητα που ακολούθησε μία από τις πιο αμφίρροπες προεδρικές αναμετρήσεις στην ιστορία της χώρας.

Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε με διαφορά μικρότερη από 50.000 ψήφους, επί συνόλου 18 εκατομμυρίων και πλέον ψηφισάντων, του αντιπάλου της Ρομπέρτο Σάντσες, υποψήφιου της αριστεράς, που δεν αναγνωρίζει την ήττα του.

Την Τετάρτη αυτός ο τελευταίος ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

Το εθνικό εκλογοδικείο (JNE), κορυφαίος εκλογικός θεσμός του Περού, είχε ήδη απορρίψει το αίτημα του κ. Σάντσες να ακυρωθούν οι ψήφοι των πολιτών του εξωτερικού, θεωρώντας αβάσιμη την επιχειρηματολογία του.

«Ανακηρύσσω τη δεσποινίδα Κέικο Σοφία Φουχιμόρι Χιγκούτσι πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Λουίς Φερνάντο Γκαλαρέτα Βελάρδε πρώτο αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος του JNE Ρομπέρτο Μπουρνέο κατά τη διάρκεια τελετής στη Λίμα.

Η κόρη του θανόντα αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) εκλεγμένη αρχηγός του κράτους ευχαρίστησε «τους Περουβιανούς για την υποστήριξή τους» μέσω X. «Ξεκινά νέο κεφάλαιο» που θα χειριστώ με «υπευθυνότητα, ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος», πρόσθεσε.


Η συντηρητική πολιτικός 51 ετών αναδείχτηκε στο κορυφαίο αξίωμα έπειτα από τρεις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Θα διαδεχτεί τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ την 28η Ιουλίου. Τυπικά, η θητεία της θα ολοκληρωθεί το 2031.

Στη χώρα των Άνδεων όπου η πολιτική αστάθεια είναι χρόνια θα γίνει η ένατη πρόεδρος που θα αναλάβει την εξουσία από το 2016.

Ηγέτες της Λατινικής Αμερικής συνεχάρησαν την κ. Φουχιμόρι για τη νίκη της, από τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή ως τον Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή περνώντας από τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

«Η κυβέρνηση (σ.σ. του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή στην εξουσία της δυναστείας των Φουχιμόρι, δυο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού πέσει ατιμασμένος και καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:31ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ΄βόρεια του νησιού

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Εννιά τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές - Η χώρα ζητά βοήθεια

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Επίσημα πρόεδρος η Κέικο Φουχιμόρι

03:47ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Έμπολα

03:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τα πουλιά πλέον φτιάχνουν φωλιές από οπτική ίνα - Πώς συνδέεται με τον πόλεμο των drone

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Καταγγελία για αστυνομική βία από την εθνική ομάδα της Αιγύπτου

02:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε δύο δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία επιχείρησε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης

02:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η συνήθεια που έγινε λατρεία, ο Μέσι άνοιξε το σκορ! (Video)

01:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 10 Iουλίου

01:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας οδηγεί σε ματαίωση εκδηλώσεων για την 4η Ιουλίου

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1: Πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πέταξαν για τους «16» οι Φαραώ

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί, ξεπερνούν τις 12.500 οι τραυματίες

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφοι απειλούν με αυγουστιάτικο μπλόκο – «Μας αφήνετε απλήρωτους και μας συκοφαντείτε»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Lime εγκαινιάζει στο Ρέθυμνο το νέο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Ίχνη από πατημασιές στα αίματα δίπλα της

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:34WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Ίχνη από πατημασιές στα αίματα δίπλα της

03:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: «Οι μέρες του Πούτιν στην εξουσία είναι μετρημένες»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

«Κόκκινος» συναγερμός από τους επιστήμονες για το El Niño - Ανησυχητικές οι προβλέψεις για Ιούλιο - Σεπτέμβριο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ