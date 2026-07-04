Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, δείτε live

Οι τελετές κηδείας, ταφής και το ύστατο λαϊκό προσκύνημα προς τιμήν του θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, δείτε live
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Σάββατο σηματοδοτεί την έναρξη του πολυήμερου κύκλου των τελετών κηδείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Οι τελετές κηδείας, ταφής και το ύστατο λαϊκό προσκύνημα προς τιμήν του θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου.

Ξεκίνησε εξάλλου επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του.Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του αγιατολάχ το φέρετρό του, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του, εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Οι τοίχοι του τεμένους είναι καλυμμένοι με μεγάλα πορτρέτα του αγιατολάχ Χαμενεΐ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης.Χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους μαυροντυμένοι, είχαν συρρεύσει στο τέμενος προτού ανοίξουν σήμερα στις 06:00 (τοπική ώρα, 05:30 ώρα Ελλάδας) οι πόρτες του για το λαϊκό προσκύνημα.

Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας». Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, κάποιοι από το πλήθος φώναξαν «εκδίκηση», αλλά και «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά σε επίσημες συγκεντρώσεις.Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ.

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