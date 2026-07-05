Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

Snapshot Ο Βισέντε Σαλασάρ, ηγέτης της αγροτικής συνομοσπονδίας Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη για συμμετοχή σε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη Βολιβία.

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων σε πολλές πόλεις της χώρας για πάνω από επτά εβδομάδες.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Σαλασάρ για δημόσια διέγερση σε εγκλήματα, σύσταση συμμορίας και τρομοκρατία.

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε την αστυνομία και τον στρατό να τερματίσουν τους αποκλεισμούς δρόμων.

Ο Σαλασάρ είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια παρόμοιων κινητοποιήσεων που σχετίζονται με οργανώσεις κοντά στον πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία της Βολιβίας συνέλαβε το Σάββατο τον κυριότερο ηγέτη οργάνωσης αγροτών ο οποίος πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και στους αποκλεισμούς δρόμων που προκάλεσαν σοβαρές ελλείψεις σε πολλές πόλεις της χώρας των Άνδεων για αρκετές εβδομάδες, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Βισέντε Σαλασάρ, επικεφαλής της ισχυρής αγροτικής συνομοσπονδίας Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας μετά την υποβολή μήνυσης από πλευράς της κυβέρνησης του προέδρου Ροδρίγο Πας σε βάρος των οργανωτών των μπλόκων, εξαιτίας των οποίων σημειώθηκαν εκτεταμένες ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Για πάνω από επτά εβδομάδες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, συνδικάτα, οργανώσεις αυτοχθόνων και καλλιεργητές κόκας οργάνωναν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων, απαιτώντας αρχικά μέτρα, κατόπιν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, της χειρότερης των τελευταίων 40 χρόνων.

Βαρύ κατηγορητήριο

Η έρευνα σε βάρος του κ. Σαλασάρ αφορά ιδίως «τα φερόμενα αδικήματα της δημόσιας διέγερσης στη διάπραξη εγκλημάτων, της σύστασης και συμμορίας» και της «τρομοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Βισέντε Σαλασάρ είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στις οποίες συμμετείχαν οργανώσεις που συνδέονται με τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019).

Ο πρόεδρος διέταξε την αστυνομία, με την υποστήριξη του στρατού, να βάλει τέλος στους αποκλεισμούς δρόμων, αφού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.