Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

Βαρύ κατηγορητήριο

Παναγιώτης Βελισσάρης

Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις
Military police clear a highway blocked by anti-government protesters in Llavini, Bolivia, Sunday, June 21, 2026.(AP Photo/Dico Soliz)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βισέντε Σαλασάρ, ηγέτης της αγροτικής συνομοσπονδίας Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη για συμμετοχή σε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη Βολιβία.
  • Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων σε πολλές πόλεις της χώρας για πάνω από επτά εβδομάδες.
  • Η εισαγγελία κατηγορεί τον Σαλασάρ για δημόσια διέγερση σε εγκλήματα, σύσταση συμμορίας και τρομοκρατία.
  • Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε την αστυνομία και τον στρατό να τερματίσουν τους αποκλεισμούς δρόμων.
  • Ο Σαλασάρ είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια παρόμοιων κινητοποιήσεων που σχετίζονται με οργανώσεις κοντά στον πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες.
Snapshot powered by AI

Η αστυνομία της Βολιβίας συνέλαβε το Σάββατο τον κυριότερο ηγέτη οργάνωσης αγροτών ο οποίος πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και στους αποκλεισμούς δρόμων που προκάλεσαν σοβαρές ελλείψεις σε πολλές πόλεις της χώρας των Άνδεων για αρκετές εβδομάδες, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Βισέντε Σαλασάρ, επικεφαλής της ισχυρής αγροτικής συνομοσπονδίας Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας μετά την υποβολή μήνυσης από πλευράς της κυβέρνησης του προέδρου Ροδρίγο Πας σε βάρος των οργανωτών των μπλόκων, εξαιτίας των οποίων σημειώθηκαν εκτεταμένες ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Για πάνω από επτά εβδομάδες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, συνδικάτα, οργανώσεις αυτοχθόνων και καλλιεργητές κόκας οργάνωναν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων, απαιτώντας αρχικά μέτρα, κατόπιν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, της χειρότερης των τελευταίων 40 χρόνων.

Βαρύ κατηγορητήριο

Η έρευνα σε βάρος του κ. Σαλασάρ αφορά ιδίως «τα φερόμενα αδικήματα της δημόσιας διέγερσης στη διάπραξη εγκλημάτων, της σύστασης και συμμορίας» και της «τρομοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Βισέντε Σαλασάρ είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στις οποίες συμμετείχαν οργανώσεις που συνδέονται με τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019).

Ο πρόεδρος διέταξε την αστυνομία, με την υποστήριξη του στρατού, να βάλει τέλος στους αποκλεισμούς δρόμων, αφού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν με νοιάζει αν θα βρέξει, θα εκφωνήσω την ομιλία μου για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 10 Ιουλίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Ιουλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μικρή πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ - Αναλυτική πρόγνωση

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουλίου

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

05:15ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: 59 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, τραμ - Οι ειδικότητες

05:04ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Σύλληψη ηγέτη των αγροτών μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών ανταρτών κατά του στρατού

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Εκκένωση χώρου εορτασμών για τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 2.954 οι νεκροί, 16.592 τραυματίες

03:11ΕΛΛΑΔΑ

IDF: Σκοτώσαμε οπλισμένο μαχητή στο Λίβανο

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο Ωραιόκαστρο: Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

02:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για 58χρονο περιπατητή στα Τζουμέρκα: Απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ μετά από πολύωρη επιχείρηση

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες

01:54ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο: Εκκενώσεις οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια - Πυκνός μαύρος καπνός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

01:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ο 76χρονος - Ήταν μεθυσμένος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

02:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: 112 στη Θεσσαλονίκη για τους καπνούς

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με πατίνι «εγκλωβίστηκε» στον... Κηφισό – Η επιχείρηση… απελευθέρωσής του

14:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο Ωραιόκαστρο: Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

19:00ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Από τα οπτικά και στα… σούπερ μάρκετ - Τι σημαίνει το σήμα CE στα γυαλιά «μαϊμού»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 76χρονου υπόπτου

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Υμηττό: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

16:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Πώς να συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ