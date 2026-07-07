Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ο πιο δημοφιλής χρήστης στο TikTok, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Τραμπ συνέκρινε τη δημοτικότητά του στο TikTok με αυτήν της Τέιλορ Σουίφτ, ισχυριζόμενος ότι είναι μακράν πρώτος.

Η Epidemic Sound δημοσίευσε λίστα με τους κορυφαίους χρήστες του TikTok, όπου ο Τραμπ δεν περιλαμβάνεται στους 10 πρώτους.

Ο Khaby Lame είναι ο χρήστης με τους περισσότερους ακόλουθους στο TikTok, με 162,3 εκατομμύρια.

Ο Τραμπ έχει 16,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έχει 33,5 εκατομμύρια. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι «μακράν» ο πιο δημοφιλής χρήστης στο TikTok, σε μια δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το πρωί της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να παραθέσει κάποια απόδειξη.

«Τώρα, υπάρχει κάτι που λέγεται TikTok. Το έχετε ακούσει; Έβλεπα μια εκπομπή σήμερα το πρωί, της Μαρία Μπαρτιρόμο. Είναι φανταστική. Στην εκπομπή της, μιλούσαν για τους κινδύνους του TikTok, και ότι είναι κινέζικο, όλη αυτή η ιστορία, η κατασκοπεία και τι κάνουν. Λοιπόν, εκτός από το ότι ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο ημέρες, μόλις βγήκαν τα νέα νούμερα, ξέρετε ποιος είναι μακράν ο νούμερο ένα στο TikTok;» ανέφερε ο Τραμπ και συνέχισε με μία σύγκριση.

«Ο Τραμπ, εγώ. Είμαι ο νούμερο ένα… Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν στην ενδέκατη θέση. Είμαι μακράν ο νούμερο ένα στο TikTok. Μόλις βγήκαν τα νούμερα, και είπα: “Λοιπόν, ακούω για το πώς επηρεάζουν. Λένε ότι αποτελούν τεράστιο κίνδυνο λόγω της επιρροής τους. Αν επηρεάζουν τόσο αρνητικά, εγώ λέω όλα αυτά, όπως ότι αγαπώ τη χώρα μας, ότι πρέπει να σταματήσουμε τον κομμουνισμό. Κάνουμε πολλά πράγματα», είπε Οιο Τραμπ.

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Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσίευσε η Epidemic Sound την ίδια μέρα, ο Τραμπ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των 10 κορυφαίων λογαριασμών του TikTok.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι ο Σενεγαλέζος-Ιταλός influencer Khaby Lame έχει τους περισσότερους ακόλουθους στην πλατφόρμα με 162,3 εκατομμύρια. Tον ακολουθεί ο MrBeast (ο οποίος βρίσκεται τρίτος με 129,1 εκατομμύρια ακόλουθους) και οι BTS (δέκατοι με 80,2 εκατομμύρια ακόλουθους).

Η Swift έχει 33,5 εκατομμύρια ακόλουθους στην πλατφόρμα· ο Τραμπ έχει 16,6 εκατομμύρια (ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου έχει 7 εκατομμύρια).