Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

Σε δηλώσεις που έγιναν στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ο πιο δημοφιλής χρήστης στο TikTok, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.
  • Ο Τραμπ συνέκρινε τη δημοτικότητά του στο TikTok με αυτήν της Τέιλορ Σουίφτ, ισχυριζόμενος ότι είναι μακράν πρώτος.
  • Η Epidemic Sound δημοσίευσε λίστα με τους κορυφαίους χρήστες του TikTok, όπου ο Τραμπ δεν περιλαμβάνεται στους 10 πρώτους.
  • Ο Khaby Lame είναι ο χρήστης με τους περισσότερους ακόλουθους στο TikTok, με 162,3 εκατομμύρια.
  • Ο Τραμπ έχει 16,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έχει 33,5 εκατομμύρια.
Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι «μακράν» ο πιο δημοφιλής χρήστης στο TikTok, σε μια δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το πρωί της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να παραθέσει κάποια απόδειξη.

«Τώρα, υπάρχει κάτι που λέγεται TikTok. Το έχετε ακούσει; Έβλεπα μια εκπομπή σήμερα το πρωί, της Μαρία Μπαρτιρόμο. Είναι φανταστική. Στην εκπομπή της, μιλούσαν για τους κινδύνους του TikTok, και ότι είναι κινέζικο, όλη αυτή η ιστορία, η κατασκοπεία και τι κάνουν. Λοιπόν, εκτός από το ότι ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο ημέρες, μόλις βγήκαν τα νέα νούμερα, ξέρετε ποιος είναι μακράν ο νούμερο ένα στο TikTok;» ανέφερε ο Τραμπ και συνέχισε με μία σύγκριση.

«Ο Τραμπ, εγώ. Είμαι ο νούμερο ένα… Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν στην ενδέκατη θέση. Είμαι μακράν ο νούμερο ένα στο TikTok. Μόλις βγήκαν τα νούμερα, και είπα: “Λοιπόν, ακούω για το πώς επηρεάζουν. Λένε ότι αποτελούν τεράστιο κίνδυνο λόγω της επιρροής τους. Αν επηρεάζουν τόσο αρνητικά, εγώ λέω όλα αυτά, όπως ότι αγαπώ τη χώρα μας, ότι πρέπει να σταματήσουμε τον κομμουνισμό. Κάνουμε πολλά πράγματα», είπε Οιο Τραμπ.

https://www.instagram.com/reel/DaeNmXniMxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσίευσε η Epidemic Sound την ίδια μέρα, ο Τραμπ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των 10 κορυφαίων λογαριασμών του TikTok.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι ο Σενεγαλέζος-Ιταλός influencer Khaby Lame έχει τους περισσότερους ακόλουθους στην πλατφόρμα με 162,3 εκατομμύρια. Tον ακολουθεί ο MrBeast (ο οποίος βρίσκεται τρίτος με 129,1 εκατομμύρια ακόλουθους) και οι BTS (δέκατοι με 80,2 εκατομμύρια ακόλουθους).

Η Swift έχει 33,5 εκατομμύρια ακόλουθους στην πλατφόρμα· ο Τραμπ έχει 16,6 εκατομμύρια (ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου έχει 7 εκατομμύρια).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη, Άγιο Δημήτριο

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παραγουανή πολιτικός απειλεί με «νομικές ενέργειες» τον Εμπαπέ μετά το ρατσιστικό της παραλήλημα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

08:24WHAT THE FACT

YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων - Τα σουηδικά GlobalEye παίρνουν τη θέση των AWACS

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

07:31ΜΑΝΤΕΙΟ

«Βράζουν» οι άτυχοι με τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, «βράζουν» και στο ΠΑΣΟΚ με Σγουρό και Φαραντούρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος του μπακλαβά» κλιμακώνεται: Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για 7ετία Μητσοτάκη: Εξόφθαλμα fake news ο απολογισμός της κυβέρνησης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ