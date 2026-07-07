Financial Times: Πώς θα πολεμούσε η Ευρώπη χωρίς τις ΗΠΑ - Το εφιαλτικό σενάριο

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πώς θα αμυνθεί χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, λόγω της διάβρωσης της εμπιστοσύνης εξαιτίας της στάσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρώπη καλείται να αναπτύξει νέες στρατιωτικές δομές και τεχνολογίες, όπως drones και τεχνητή νοημοσύνη, για να αντιμετωπίσει μελλοντικούς πολέμους χωρίς αμερικανική υπεροχή.

Υπάρχει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό έλλειμμα, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να υστερούν στις αμυντικές δαπάνες, ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών εμποδίζει την ενοποίηση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει την ανάγκη αλλαγής του δόγματος του ΝΑΤΟ και προσφέρει μαθήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της στη διοίκηση του ΝΑΤΟ και να δημιουργήσει αυτόνομες δομές άμυνας, καθώς η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία εντός της συμμαχίας φαίνεται να φθίνει. Snapshot powered by AI

Πίσω από την παραδοσιακή επίδειξη ενότητας που αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για ένα σενάριο που μέχρι πριν από έναν χρόνο φάνταζε αδιανόητο. Η ραγδαία διάβρωση της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον, ως αποτέλεσμα της απροθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ να εγγυηθεί τη συνδρομή των ΗΠΑ στους συμμάχους, υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Μετά από δεκαετίες απόλυτης εξάρτησης από την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία και τη συντριπτική ισχύ πυρός που στήριζε το δόγμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η Γηραιά Ήπειρος καλείται να απαντήσει πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό της αν μείνει εντελώς μόνη. Η πίεση αυξάνεται δραματικά, καθώς η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τις οικονομικές και στρατιωτικές επιπτώσεις από την ανάληψη μεγαλύτερου βάρους εντός της συμμαχίας. Ωστόσο, οι διαρκείς κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου για τις αμυντικές δαπάνες, σε συνδυασμό με την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν, έχουν δημιουργήσει βαθύ ρήγμα.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ένας ανώτερος Γάλλος διπλωμάτης, παραδέχονται ανοιχτά ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε στο πλευρό της όταν το είχε ανάγκη. Αυτή η αναξιόπιστη και συχνά αντιφατική στάση των ΗΠΑ πυροδοτεί μια ριζική επανεκτίμηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επηρεάζοντας τα πάντα, από τις δομές διοίκησης μέχρι τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, γεννιέται η ανάγκη για έναν νέο, αμιγώς ευρωπαϊκό τρόπο διεξαγωγής πολέμου. Οι πρόσφατες συγκρούσεις στην Ουκρανία και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ στο Ιράν απέδειξαν ότι το παραδοσιακό συμβατικό πλεονέκτημα δεν εγγυάται πλέον τη νίκη. Ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές επισημαίνουν ότι το σκεπτικό του ΝΑΤΟ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στάσιμο από την εποχή του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου. Χωρίς την αμερικανική ικανότητα να εξουδετερώνει τις εχθρικές αεράμυνες και να επιβάλλει καθολική αεροπορική υπεροχή, η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να πολεμά διαφορετικά, εφαρμόζοντας μια άμυνα που θα βασίζεται στη δημιουργία στρατηγικών διλημμάτων για τον αντίπαλο, αντί για την εφαρμογή συντριπτικής δύναμης.

Η στροφή αυτή απαιτεί τεχνολογικό και βιομηχανικό μετασχηματισμό, με πρότυπο την εμπειρία της Ουκρανίας. Η χρήση φθηνών, μαζικής παραγωγής drones, οι αισθητήρες, τα δίκτυα δεδομένα και η στοχοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν τη νέα πραγματικότητα στο πεδίο. Η Ευρώπη στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε «αρκετά καλά» και οικονομικά όπλα, όπως ο ουκρανικός πύραυλος κρουζ Flamingo, ο οποίος αναπτύχθηκε και πιστοποιήθηκε σε ελάχιστο χρόνο, προσφέροντας μια φθηνή εναλλακτική στην πανάκριβη αμερικανική τεχνολογία. Ήδη, ευρωπαϊκοί κολοσσοί της αμυντικής βιομηχανίας, όπως η γερμανική Diehl Defence, επιδιώκουν κοινοπραξίες με ουκρανικές εταιρείες για την εγχώρια παραγωγή τέτοιων συστημάτων.

Παρά την κινητικότητα, τα εμπόδια παραμένουν τεράστια και εντοπίζονται κυρίως στην πολιτική και την οικονομία. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία και τα κράτη της Βαλτικής αυξάνουν κατακόρυφα τις δαπάνες τους, οι δύο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνάμεις της ηπείρου, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται εκτός των επιθυμητών στόχων. Επιπλέον, το μεγαλύτερο έλλειμμα δεν είναι οικονομικό, αλλά πολιτικό. Η προσπάθεια να «εξευρωπαϊστεί» το ΝΑΤΟ, δίνοντας την ηγεσία μεγάλων επιχειρήσεων σε Ευρωπαίους αξιωματικούς χωρίς την εποπτεία Αμερικανού ανώτατου διοικητή, προσκρούει στην έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών.

Για δεκαετίες, οι περισσότερες χώρες της ηπείρου εμπιστεύονταν την Ουάσιγκτον για τη σωτηρία τους πολύ περισσότερο από ό,τι τους γείτονές τους. Τώρα που η αμερικανική ομπρέλα προστασίας μοιάζει να αποσύρεται, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια ασυνήθιστα επικίνδυνη καμπή, την οποία η Μόσχα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες εγκλωβισμένους σε εσωτερικά πολιτικά προβλήματα, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Η ίδρυση αυτόνομων δομών εντός του ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον μια επιλογή στρατηγικής πολυτέλειας, αλλά ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί ο γεωπολιτικός πανικός.

«Πρέπει να σκεφτούμε τον ρόλο της Ευρώπης στη διοίκηση του ΝΑΤΟ και να τον ενισχύσουμε», λέει Βρετανός αξιωματούχος. Η αντικατάσταση των αμερικανικών δυνάμεων και των κρίσιμων υποστηρικτικών μέσων, όπως οι υπηρεσίες πληροφοριών, η αναγνώριση, η αεράμυνα και ο ανεφοδιασμός, θα παραμείνει μια φιλοδοξία, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορέσουν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες πιο γρήγορα. Η Γερμανία και οι Σκανδιναβοί και Βαλτικοί γείτονές της δαπανούν μεγάλα ποσά, με τις αμυντικές δαπάνες του Βερολίνου να αναμένεται να φτάσουν το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029, πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία-στόχο του ΝΑΤΟ για το 2035.

Αλλά η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δύο στρατιωτικά ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης, βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός πορείας. Αναμένεται να δαπανήσουν μόνο 2,5% και 2,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα έως το 2030. Και ακόμη και η Γερμανία δεν διαθέτει μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης. Ωστόσο, αν και το να ξοδεύουμε περισσότερα είναι απαραίτητο, δεν είναι πλέον αρκετό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προσφέρει διδάγματα

Στρατηγοί από τα κράτη του ΝΑΤΟ λένε ότι το δόγμα της συμμαχίας θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Η βιωσιμότητα των τεθωρακισμένων και των οχημάτων υπό μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι στην καλύτερη περίπτωση αμφισβητήσιμη. Η άμυνα της Ουκρανίας έναντι μιας πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η οποία διανύει τώρα τον πέμπτο χρόνο της, έχει γίνει ένα παγκόσμιο σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν μελλοντικοί πόλεμοι.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πλέον απλώς ένας περιφερειακός πόλεμος. Έχει γίνει ένα παγκόσμιο μαθησιακό περιβάλλον», λέει ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα δεν παρακολουθούν απλώς αυτόν τον πόλεμο. Μαθαίνουν από αυτόν, υποστηρίζοντας η μία την άλλη, ανταλλάσσοντας τεχνολογία και προσαρμόζοντας την». Ο στρατιωτικός αξιωματούχος προσθέτει: «Η ευθύνη μας είναι να αντλήσουμε διδάγματα από αυτά τα μαθήματα προτού αναγκαστούμε να τα μάθουμε οι ίδιοι».Πράγματι, το ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει ένα κέντρο ανάλυσης στο Μπιντγκός στην κεντρική Πολωνία για να μελετήσει τον πόλεμο και να παρέχει πληροφορίες για μελλοντικές συγκρούσεις.

Η αντίσταση του Κιέβου, η οποία χρηματοδοτείται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ, δίνει επίσης στην Ευρώπη χρόνο για να επανεξοπλιστεί. «Η ασφάλεια του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας είναι παράλληλες και αλληλένδετες», λέει ο ανώτερος Βρετανός αξιωματούχος. «Δεν το σκεφτόμασταν έτσι πριν από ένα χρόνο. Μια ισχυρή Ουκρανία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης από πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης μεγάλου αριθμού ρωσικών δυνάμεων».

Το Κίεβο πιστοποίησε τον νέο πύραυλο κρουζ Flamingo — μια ογκώδη, φθηνότερη εναλλακτική λύση στην αμερικανική τεχνολογία που βελτιώνεται σε ακρίβεια μετά από μια αβέβαιη έναρξη — σε μόλις πέντε εβδομάδες. Η γερμανική Diehl Defence επιδιώκει τώρα να κατασκευάσει πυραύλους Flamingo στην εγχώρια αγορά, αποτελώντας μια από τις πολλές εταιρείες στη χώρα που επιδιώκουν συμφωνίες παραγωγής ή κοινοπραξίες με ουκρανικές αμυντικές εταιρείες.

Η Ουκρανία «κατάλαβε ότι η καινοτόμος προμήθεια [όπλων] αλλάζει ολόκληρο το σύγχρονο δόγμα πολέμου», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Άντριους Κουμπίλιους, επίτροπος άμυνας της ΕΕ. «Χάρη στον μετασχηματισμό του πολεμικού της δόγματος, η Ουκρανία επικρατεί», δήλωσε σε συνέδριο στο Παρίσι, προτρέποντας την Ευρώπη να λάβει τα ίδια μέτρα.

«Το πλεονέκτημα που έχει η Ουκρανία είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά τι είδους πόλεμο διεξάγει. Μπορεί να προσαρμοστεί, να αντιδράσει και να αναπτυχθεί σε πραγματικό χρόνο», λέει ανώτερος Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος. «Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γνωρίζουμε τι πόλεμο διεξάγουμε αυτή τη στιγμή, πόσο μάλλον τι πόλεμο μπορεί να αναγκαστούμε να διεξάγουμε στο μέλλον, επομένως είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε ακριβώς πού και πώς να επενδύσουμε», προσθέτει ο αξιωματούχος. «Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε οποιονδήποτε μελλοντικό πόλεμο μέσα από αυτά που προμηθευόμαστε».

Έλλειμμα εμπιστοσύνης εντός της ΕΕ

Ενώ υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο σχετικά με την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης για τη συμβατική άμυνα, δεν γίνονται αρκετά για να υλοποιηθεί το έργο σε λειτουργικό επίπεδο, λένε αξιωματούχοι. Πολλοί από τους ηγέτες της ηπείρου μαστίζονται από εσωτερικά προβλήματα και υστερούν στις δημοσκοπήσεις, και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν κοινές πρωτοβουλίες.

Η Jana Puglierin του γραφείου του European Council on Foreign Relations (ECFR) αναφέρει ότι ένα βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. «Το κύριο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη», λέει. «Πολλές χώρες εμπιστεύονταν πραγματικά τις ΗΠΑ περισσότερο από οποιονδήποτε από τους Ευρωπαίους εταίρους τους για να τους σώσουν.

Και τώρα καταλαβαίνουν κάπως ότι αυτή η εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ δεν είναι πλέον άξια. Αλλά αυτό δεν οδηγεί αυτόματα σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο».

Αλλά ο Φρανσουά Εϊσμπούρ, Γάλλος αναλυτής άμυνας, λέει ότι, δεδομένης της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης στην ηγεσία των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Τραμπ να μας βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα», λέει. «Θα πρέπει να στήσουμε το δικό μας κατάστημα, υποθέτω εντός του ΝΑΤΟ, αλλά σε ένα ΝΑΤΟ όπου οι Αμερικανοί θα διαδραματίζουν φθίνοντα ρόλο»

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