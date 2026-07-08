«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

Πριν από περίπου δύο χρόνια, η Αμίνα Νάιτ είχε την ιδέα να γιορτάσει μια σημαντική ισλαμική εορτή διοργανώνοντας ένα ασυνήθιστο πάρτι για οικογένειες Μουσουλμάνων στα προάστια του Ντάλας — σε ένα κλειστό υδάτινο πάρκο.

Το τζαμί με το οποίο αρχικά σκόπευε να συνεργαστεί απέρριψε την πρόταση της, καθώς αντιτάχθηκε στην ιδέα ενός πάρτι σε πισίνα για τον εορτασμό του Εΐντ αλ-Αντά εκείνον τον Μάιο του 2024.

Όμως η Αμίνα, πρώην δασκάλα σε δημόσιο σχολείο της Νέας Υόρκης, ήταν αποφασισμένη. Ήθελε να διοργανώσει κάτι ιδιαίτερο για εκείνες τις οικογένειες — ειδικά για τις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια που, όπως και η ίδια, απολάμβαναν την κολύμβηση, αλλά δεν τους άρεσε η προσοχή που συχνά τραβούσαν τα ολόσωμα μαγιό στα αμερικανικά κολυμβητήρια, τα οποία, ωστόσο, είναι συνηθισμένα στη Μέση Ανατολή.

«Κι σε εμάς αρέσει να κολυμπάμε», είχε σκεφτεί τότε η Αμίνα και είχε αποφασίσει να μην συμβιβαστεί με ένα ακόμη απλό και βαρετό πάρτι.

Έτσι, ταξίδεψε από τζαμί σε τζαμί και συνομίλησε με όλη την ακμάζουσα μουσουλμανική κοινότητα του βόρειου Τέξας, προωθώντας την εκδήλωσή της. Δημιούργησε μέχρι και τη δική της ιστοσελίδα, ενώ άρχισε να μοιράζει και φυλλάδια.

Και, πράγματι, οι προσπάθειές της απέδωσαν, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή της.

Το υδάτινο πάρκο που φιλοξένησε το πάρτι το 2024 συνεργάστηκε με την Αμίνα για να οργανώσει ξανά την εκδήλωση το 2025, επιτρέποντάς της να νοικιάσει ολόκληρο τον χώρο. Εκείνη την χρονιά, ήρθαν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι.

Έτσι, φέτος, καθώς πλησίαζε η μουσουλμανική γιορτή, η Αμίνα προετοιμάστηκε και πάλι για την διεξαγωγή της εκδήλωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οποία πλέον είχε αρχίσει να γίνεται ετήσια παράδοση για τους Μουσουλμάνους της περιοχής του Ντάλας.

Ωστόσο, αυτό που δεν είχε συνειδητοποιήσει ήταν πόσο τεταμένη είχε γίνει η κατάσταση στο Τέξας για τους Μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η Αμίνα, μια 43χρονη μητέρα έξι παιδιών που διευθύνει ένα νηπιαγωγείο και έναν παιδικό σταθμό έξω από το Φορτ Γουόρθ, είχε ακούσει για την αύξηση του αντιμουσουλμανικού κινήματος στο Τέξας.

Ωστόσο, δεν είχε παρακολουθήσει στενά την πολιτική σκηνή. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι πολιτικοί — συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη, του γενικού εισαγγελέα και των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών της πολιτείας — καθώς και μέλη των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης σπάνια έχαναν την ευκαιρία να παρουσιάζουν τους Μουσουλμάνους ως διαφορετικούς και εν δυνάμει επικίνδυνους.

Η Αμίνα, στο κέντρο, γιορτάζει το Εΐντ αλ-Αντά με την οικογένεια και τους φίλους της τον Μάιο. New York Times

Μεταξύ των λιχουδιών στη συγκέντρωση για το Εΐντ αλ-Αντά με την οικογένεια και τους φίλους υπήρχαν και cupcakes New York Times

Έτσι, η Αμίνα θεώρησε ότι η εκδήλωσή της δεν θα προσέλκυε την προσοχή εκείνων των ατόμων και αντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στο να διοργανώσει ένα ακόμη επιτυχημένο πάρτι. Είχε έτοιμο ένα φυλλάδιο, το οποίο μοιράστηκε ευρέως στα social media πέρυσι, όταν είχαν έρθει περισσότερα από 500 άτομα. Για το φετινό φυλλάδιο, απλά άλλαξε μερικές λέξεις, προσθέτοντας ότι η εκδήλωση θα ήταν «κατάλληλη για οικογένειες».

Στο τέλος έγραφε: «Μόνο για Μουσουλμάνους».

Δεν έδωσε ιδιαίτερη βάση σε αυτό. Άλλωστε, η εκδήλωση γιόρταζε μια μουσουλμανική γιορτή. Θα υπήρχε χαλάλ κρέας, ισλαμική μουσική, ένας ιδιωτικός χώρος προσευχής και ένας κώδικας ενδυμασίας που απαιτούσε σεμνά μαγιό.

Ήθελε οι ευσεβείς οικογένειες να αισθάνονται άνετα. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα ενοχλούσε κανέναν.

Η ιστορία της Αμίνα

Η Αμίνα μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια που ζούσε στριμωγμένη σε ένα μικρό διαμέρισμα στη γειτονιά του Ιστ Φλάτμπους στο Μπρούκλιν. Ο πατέρας της, που μετανάστευσε από την Τρινιντάντ, ασπάστηκε το Ισλάμ αφού ανακάλυψε τη θρησκεία αυτή στις ΗΠΑ. Η μητέρα της, από τη γειτονική Γουιάνα, ασπάστηκε, επίσης, το Ισλάμ μετά τη γέννηση της Αμίνα — η οποία είναι η τρίτη μικρότερη από τις έξι αδελφές της.

Καθώς μεγάλωνε, η Αμίνα ξεχώριζε ανάμεσα στους μαύρους συνομήλικούς της στο σχολείο λόγω του χιτζάμπ που φορούσε, αλλά δεν ξεχώριζε στους δρόμους της πόλης.

Βγήκε έξω χωρίς το χιτζάμπ της μόνο μία φορά, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Τότε ήταν 18 ετών και φοβόταν ότι ο κόσμος θα την συσχέτιζε με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στους δίδυμους πύργους. Όμως, χωρίς να το φοράει, ένιωθε άβολα, σαν ο ήλιος να την έκαιγε. Έτσι, δεν ξαναβγήκε ποτέ από το σπίτι χωρίς χιτζάμπ.

Όταν δημιούργησε τη δική της οικογένεια, η Αμίνα ανησυχούσε όλο και πιο συχνά ότι θα δεχόταν διακρίσεις λόγω της φυλής της παρά λόγω της θρησκείας της. Αυτή και ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης γεννήθηκε στο Μπρούκλιν από γονείς που είχαν ασπαστεί το Ισλάμ, έζησαν για αρκετά χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, ο ρατσισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος εκεί. Ο γιος της αντιμετώπισε ρατσιστικές προσβολές στο σχολείο.

Η Αμίνα μαζί με τα παιδιά της και τον ανιψιό της, ενώ ο σύζυγός της, ο ιμάμης Μοχάμεντ Αμπντουλάχ, ηγήθηκε της προσευχής για το Εΐντ αλ-Αντά στο Unity Center στο Μάνσφιλντ του Τέξας. New York Times

Ο Μωάμεθ Αμπντουλάχ ηγείται μιας προσευχής New York Times

Ο σύζυγός της, ο Μωάμεθ Αμπντουλάχ, της πρότεινε να μετακομίσουν στο Τέξας για να είναι πιο κοντά στη δουλειά του στα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Αρχικά, ήταν τρομοκρατημένη, φοβούμενη ότι η οικογένειά της θα αντιμετώπιζε μισαλλοδοξία εκεί. Όμως, το 2018, μετακόμισαν στα προάστια του Φορτ Γουόρθ και ήρθε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που δεν περίμενε.

«Θυμάμαι να είμαι στο Walmart ή στο Target ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα φορώντας το χιτζάμπ μου και πολλοί άνθρωποι μου έκαναν συνεχώς κομπλιμέντα, ειδικά οι λευκές κυρίες. Σκεφτόμουν: “Αυτό είναι υπέροχο. Λατρεύω το Τέξας!”», εξομολογήθηκε η Αμίνα, μιλώντας στους New York Times.

Αφού μετακόμισε στο Τέξας, η Αμίνα, η οποία έχει διδακτορικό στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, άνοιξε τον παιδικό της σταθμό και ένα νηπιαγωγείο στο προάστιο Χερστ.

Όλα φαίνονταν υπέροχα και ασφαλή. Μέχρι τον περασμένο μήνα.

«Η Αμίνα Νάιτ θα πεθάνει απόψε!»

Ο σύζυγός της Αμίνα, ο Μωάμεθ ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την προσοχή που τραβούσε το πάρτι της συζύγου του — και όχι με θετικό τρόπο.

Ως ιμάμης σε ένα από τα παλαιότερα τζαμιά του Τέξας, ο Μωάμεθ έχει ενεργή παρουσία στα social media.

Εκεί είδε έναν τοπικό παρουσιαστή podcast να μιλάει για το φυλλάδιο της συζύγου του.

«Εδώ λέει: “Μόνο για μουσουλμάνους”», είπε ο Νίκολας Ράις, ο οποίος παρουσιάζει το podcast «Nick’s Right Podcast». «Μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση που θα δέχονταν οι χριστιανοί αν διοργανώναμε μια εκδήλωση και λέγαμε: “Μόνο για χριστιανούς”;»

Ο Μωάμεθ ενημέρωσε αμέσως τη σύζυγό του για αυτό που είχε δει. «Έχουν κάτι εναντίον σου», της είπε, περιγράφοντας το βίντεο που θυμόταν ότι είχε δει στις 3 Μαΐου.

Στη συνέχεια, μια δημοσιογράφος της εφημερίδας The New York Post επικοινώνησε μαζί της.

Ήταν σαφές ότι ο αποκλεισμός ατόμων με βάση τη θρησκεία τους αποτελούσε πρόβλημα. Η Αμίνα δήλωσε αργότερα ότι δεν θα ρωτούσε τους παρευρισκόμενους για τη θρησκεία τους και ότι η φράση είχε ως μόνο σκοπό να διασφαλίσει έναν κώδικα ενδυμασίας σύμφωνο με τα ισλαμικά έθιμα για τους κολυμβητές σε μια εκδήλωση που γιορτάζει μια μουσουλμανική εορτή. Δεν είχε σκεφτεί ότι κάποιος εκτός της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας θα έβλεπε καν το φυλλάδιο.

Έτσι, αντικατέστησε τις επίμαχες λέξεις στο φυλλάδιο, γράφοντας: «Σεμνή ενδυμασία».

Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά.

«Ο διοργανωτής της εκδήλωσης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του», έγραψε η Σάρα Γκονζάλες, παρουσιάστρια του BlazeTV, μιας συντηρητικής πλατφόρμας. Θεώρησε την εκδήλωση ως μέρος της «ισλαμοποίησης» του Τέξας.

Οι περισσότεροι που διαμαρτυρήθηκαν επικεντρώθηκαν στις λέξεις «Μόνο για Μουσουλμάνους», υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό υδάτινο πάρκο Epic Waters, το οποίο ανήκει στον δήμο του Γκραντ Πρέρι, δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να αποκλείει κανέναν με βάση τη θρησκεία του. Κάποιοι από τη μουσουλμανική κοινότητα ήταν επίσης δυσαρεστημένοι με την Αμίνα επειδή προσέλκυσε αρνητική προσοχή.

Η Αμίνα επέλεξε το Epic Waters, ένα υδάτινο πάρκο στο Grand Prairie του Τέξας, ως χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσής της. New York Times

Η Αμίνα απαντά σε email New York Times

Έτσι, στις 5 Μαΐου, η Αμίνα έγραψε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης για να εξηγήσει ότι κανείς δεν θα αποκλειόταν, αρκεί να τηρούσε τον κώδικα ενδυμασίας. «Αν είστε φίλος διαφορετικής θρησκείας που θέλει να γιορτάσει μαζί μας την εορτή του Εΐντ και να τηρήσει τον κώδικα σεμνής ενδυμασίας», έγραψε στην ιστοσελίδα, «αυτή η εκδήλωση είναι ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!»

Ο Δήμος του Γκραντ Πρέρι φάνηκε να τάσσεται στο πλευρό της, εκδίδοντας την ίδια μέρα δήλωση στην οποία ανέφερε ότι επιτρεπόταν η ενοικίαση του υδάτινου πάρκου για ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η Αμίνα ήλπιζε ότι η υπόθεση θα ξεθύμανε. Τότε, όμως, παρενέβη ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ.

Ο Άμποτ φαίνεται να δείχνει όλο και μεγαλύτερη προθυμία να χρησιμοποιεί τον έλεγχο που ασκεί επί των κρατικών κονδυλίων για τη δημόσια ασφάλεια ως μέσο για να επιβάλει αλλαγές στις τοπικές κυβερνήσεις. Το έκανε τον Απρίλιο, σε μια αναμέτρηση σχετικά με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Χιούστον. Και στις 6 Μαΐου, το έκανε ξανά για να εμποδίσει την διεξαγωγή του πάρτι στο υδάτινο πάρκο.

Σε επιστολή του, το γραφείο δημόσιας ασφάλειας του Άμποτ ενημέρωσε τον δήμαρχο του Γκραντ Πρέρι ότι το πάρτι της Αμίνα ήταν «προκατειλημμένο» και προειδοποίησε ότι ο δήμος θα έχανε 530.000 δολάρια από το κράτος, αν επιτρεπόταν η διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Μέχρι τότε η Αμίνα είχε δημοσιεύσει ότι η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για όλους, αλλά στην επιστολή το γραφείο του κυβερνήτη συνέχιζε να υποστηρίζει ότι το υδάτινο πάρκο είχε «κρατηθεί αποκλειστικά για τους Μουσουλμάνους».

«Ο δήμος πρέπει να ακυρώσει την εκδήλωση και να δεσμευτεί να μην επιτρέψει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο», είχε γράψει ο Άμποτ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε.

A city-owned water park in Grand Prairie openly advertised a "MUSLIMS ONLY" event -- closed to the general public.



That's religious discrimination. It's unconstitutional. I signed HB 4211 into law -- banning Muslim only no-go zones in Texas.



The City must cancel the event and… https://t.co/W9NY9PAAjE — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 6, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμος ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την εκδήλωση. Μια εκπρόσωπος του Γκραντ Πρέρι δήλωσε στους New York Times οτι η κίνηση αυτή ήταν «προς το συμφέρον» του δήμου.

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος του Άμποτ ανέφερε ότι ο κυβερνήτης είχε ζητήσει την ακύρωση της εκδήλωσης της Αμίνα, διότι οι τοπικές αρχές «δεν πρέπει να διευκολύνουν τη διάκριση εις βάρος των φορολογουμένων». Δεν εξήγησε όμως γιατί ήταν απαραίτητη η ακύρωση της εκδήλωσης, ακόμη και αφού η Αμίνα είχε δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτή για όλους.

Για την Αμίνα, της οποίας ο προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου αναγραφόταν στο φυλλάδιο της εκδήλωσης, η επιστολή προκάλεσε μια πληθώρα τηλεφωνημάτων, SMS και διαδικτυακών μηνυμάτων. Αρχικά, απάντησε σε μερικές από τις ανώνυμες κλήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας από μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως χριστιανή, η οποία ρωτούσε «τι σκαρώνετε εσείς οι Μουσουλμάνοι;».

Η Αμίνα, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι εκείνη τη στιγμή, άκουγε επί μία ώρα την γυναίκα να την μαλώνει. Αργότερα, κατά την διάρκεια της κλήσης η γυναίκα μαλάκωσε και εξέφρασε κάποια συμπάθεια.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι μου μιλάς», είπε η γυναίκα στην Αμίνα. «Στον Χριστιανισμό, μας χλευάζουν κι εμάς. Οι άθεοι μας επικρίνουν συνεχώς».

Η Αμίνα διευθύνει ένα νηπιαγωγείο και έναν παιδικό σταθμό στο Hurst του Τέξας. New York Times

Η Αμίνα μίλησε και με δημοσιογράφους, προσπαθώντας να εξηγήσει τη θέση της, διατηρώντας την ελπίδα ότι, με κάποιον τρόπο, η εκδήλωσή της θα μπορούσε ακόμα να πραγματοποιηθεί, τώρα που το φυλλάδιο ανέφερε ότι ο καθένας μπορούσε να παρευρεθεί.

Η Αμίνα συμφώνησε να δώσει συνέντευξη στην συντηρητική podcaster Σάρα Γκονζάλες, η οποία είχε προειδοποιήσει για την «ισλαμοποίηση» στο Τέξας.

Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την επιστολή του κυβερνήτη, πήρε γρήγορα άσχημη τροπή.

Η Γκονζάλες επιτέθηκε στη νοημοσύνη της Αμίνα λόγω ενός ορθογραφικού λάθους που είχε κάνει στο όνομα του παιδικού σταθμού της στον ιστότοπό της — «Learing Center» αντί για «Learning Center» — και αμφισβήτησε αν ο σταθμός λειτουργούσε νόμιμα.

Δείτε την συνέντευξη:

Εκείνο το βράδυ, η Αμίνα τηλεφώνησε στους γονείς της, νιώθωντας μουδιασμένη.

Δεχόταν οργισμένα τηλεφωνήματα και μηνύματα μερικές φορές από τις 6:30 το πρωί, και συνεχίζονταν για μέρες μετά. Δεχόταν ρατσιστικές βρισιές, επιθέσεις κατά του Ισλάμ - συχνά και τα δύο στην ίδια κλήση.

«Η Αμίνα Νάιτ θα πεθάνει απόψε!», της φώναξε κάποιος κατά την διάρκεια ενός ηχητικού μηνύματος που της άφησε στον τηλεφωνητή, ο οποίος επιτέθηκε στο Ισλάμ με προσβλητικές εκφράσεις, λέγοντας ότι η θρησκεία «δεν θα αντέξει στην Αμερική μου».

Από την πλευρά του, ο Μωάμεθ καθόταν στο αυτοκίνητό του έξω από τον παιδικό σταθμό για αρκετές ημέρες για να παρέχει κάποιο βαθμό ασφάλειας.

Είπε ότι εκείνη την εβδομάδα κοιμόταν μόνο μία ή δύο ώρες τη νύχτα, βασανιζόμενος από τη σκέψη ότι κάποιος θα μπορούσε να προσπαθήσει να βλάψει την σύζυγό του ή τα παιδιά τους. Άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι οι λεκτικές επιθέσεις της Gonzalez και του Άμποτ για την εκδήλωση βασίζονταν στην πεποίθηση ότι οι Μουσουλμάνοι «δεν έχουν θέση στην Αμερική».

https://www.instagram.com/reel/DYKuUDsisJP/

Η αντιπαράθεση φάνηκε να δίνει στον Μωάμεθ ένα νέο σκοπό και έτσι, άρχισε να σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τοπικό πολιτικό αξίωμα.

Για την Αμίνα, μια πιο ήρεμη προσωπικότητα, η αντίδραση αποδείχθηκε μια δοκιμασία. Ένιωθε πόνο από όσους αμφισβητούσαν αν έπρεπε να διευθύνει έναν παιδικό σταθμό.

Η οικογένεια και οι φίλοι της προσπάθησαν να την καθησυχάσουν μέσω διάφορων συνομιλιών τους.

«Η αδελφή μου προσπαθεί να είναι πολύ στοργική και ανοιχτή, χωρίς να κρίνει», είπε η αδελφή της, Nsenga Knight. «Νομίζω ότι είναι αυτό που συνέβη, ξύπνησε κάτι μέσα της».

Η Αμίνα σκέφτηκε να οργανώσει μια νέα εκδήλωση, ένα διαθρησκευτικό μπάρμπεκιου για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, με σκοπό να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση. Ταυτόχρονα, όμως, δίσταζε να εμφανιστεί ξανά δημόσια.

Άλλοι όμως, μεταξύ των οποίων και μερικοί από την πολιτικά ενεργή μαύρη κοινότητα του Ντάλας, ήθελαν η Αμίνα να πάρει θέση και να σταθεί στα πόδια της.

Έτσι, ο Μωάμεθ ήρθε σε επαφή με μια τοπική ομάδα για τα πολιτικά δικαιώματα, η οποία πρότεινε τη διοργάνωση μιας συνέντευξης Τύπου.

Μαζί, θα απαιτούσαν από τον δήμο να εξηγήσει γιατί ακυρώθηκε η εκδήλωση, ακόμη και αφού είχε τροποποιηθεί η «προσβλητική» διατύπωση, και θα ζητούσαν συγγνώμη για τη στοχοποίηση των μουσουλμανικών οικογενειών.

Ο Μωάμεθ χαιρετά τα μέλη της κοινότητας μετά από μια προσευχή New York Times

Η ημέρα της συνέντευξης Τύπου

Εκείνη την ημέρα, η Αμίνα βρισκόταν στο σπίτι της και προσευχόταν ζητώντας καθοδήγηση.

Είχε περάσει όλο το βράδυ, γράφοντας σημειώσει για το τι θα μπορούσε να πει. Στη συνέχεια, λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση, αποφάσισε να μην πει τίποτα. Είχε κουραστεί να αποτελεί στόχο του κόσμου. Αντ’ αυτού, θα στεκόταν αλληλέγγυα, ενώ ο Μωάμεθ θα μιλούσε.

Στις 17.00, όταν επρόκειτο να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, η Αμίνα βρισκόταν ακόμα στο σπίτι. Ο Μωάμεθ είχε ήδη αρχίσει να μιλάει στο φουαγιέ του Δημαρχείου. Αστυνομικοί στεκόντουσαν σε επιφυλακή κοντά.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, μουσουλμανικές οικογένειες από όλο το βόρειο Τέξας συγκεντρώνονται στο Epic Waters για να γιορτάσουν», είπε. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή οικογενειακή εκδήλωση ήταν ——»

Τότε, ένας άνδρας εμφανίστηκε κοντά στις κάμερες και άρχισε να φωνάζει.

«Διώξτε τον από αυτή τη χώρα! Εδώ είναι Αμερική, αυτή είναι μια χριστιανική χώρα!», άρχισε να φωνάζει ο άνδρας διακόπτοντας τον Μωάμεθ, καθώς αστυνομικοί τον κράτησαν. «Ντροπή σου, κακό διαβολάκι!»

Ο Μωάμεθ μιλώντας σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Γκραντ Πρέρι. New York Times

Ο άνδρας συνέχιζε να φωνάζει. Ο Μωάμεθ τον αναγνώρισε ως κάποιον που είχε περάσει και από το τζαμί.

Περίπου 45 λεπτά μετά την έναρξη του χάους, η Αμίνα έφτασε και αντίκρισε μια κατάσταση που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Φώτα από περιπολικά της αστυνομίας να αναβοσβήνουν. Καταρρακτώδης βροχή να πέφτει. Άνδρες που δείχνουν ο ένας τον άλλον να φωνάζουν.

Πέρασε τις γυάλινες πόρτες με τρία από τα παιδιά της και αμέσως μετάνιωσε που τα είχε φέρει μαζί της. Στεκόντουσαν σιωπηλοί και παρακολουθούσαν, πίσω από τις κάμερες.

Η συνέντευξη Τύπου έληξε. Η Αμίνα προσευχήθηκε σε έναν διάδρομο. Στη συνέχεια, πήγε να παρακολουθήσει την ακρόαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδε τον σύζυγό της και αρκετούς υποστηρικτές της να την υπερασπίζονται και να ζητούν από τον δήμαρχο και τα μέλη του Συμβουλίου να εξηγήσουν την απόφασή τους να ακυρώσουν το πάρτι.

Ήταν εξαιτίας του Ισλάμ; Του κυβερνήτη; Κανείς δεν απάντησε.

Ο τελευταίος ομιλητής ήταν ο διαδηλωτής Κρις Σβοτσάκ, ο οποίος αφιέρωσε αρκετό χρόνο στο βήμα για να πει στο Συμβούλιο ότι οι Μουσουλμάνοι θα καούν στην κόλαση επειδή δεν πιστεύουν στον Ιησού.

Ο Κρις Σβοτσάκ διέκοπτε τους ομιλητές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο του Γκραντ Πρέρι. New York Times

Τότε, η Αμίνα φώναξε από τη θέση της στην κερκίδα: «Αγαπάμε τον Ιησού», αναφερόμενη στην ισλαμική άποψη ότι είναι προφήτης του Θεού. Ο Σβοτσάκ δεν απάντησε.

Έφυγε από το Δημαρχείο ταραγμένη, χαρούμενη που όλο αυτό είχε τελειώσει.

Τις επόμενες μέρες, η Αμίνα συνέχισε την καθημερινή της ρουτίνα στον παιδικό σταθμό. Μόνο που τώρα ο κόσμος φαινόταν διαφορετικός, πιο εχθρικός. Η πολιτική που ήθελε να αγνοήσει είχε γίνει αναπόφευκτη.

Ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι περισσότερο και σκέφτηκε να διεκδικήσει μια πιο σημαντική θέση στον τομέα της εκπαίδευσης, και ίσως τελικά να θέσει υποψηφιότητα για το σχολικό συμβούλιο. «Ήθελα απλώς να επιστρέψω στην ήσυχη ζωή μου. Εκεί είναι πολύ πιο άνετα. Αλλά είναι πραγματικά έτσι;» είπε η Αμίνα στους New York Times.

«Τώρα που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απελευθερώσει αυτή την ενέργεια, που ίσως ήθελαν να απελευθερώσουν, πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε. «Πρέπει να ζούμε μαζί, ειρηνικά», κατέληξε.