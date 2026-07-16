Στο κυνήγι του κροκόδειλου η Τοσκάνη - Αναζητείται το ερπετό «φάντασμα»

Snapshot Ένας κροκόδειλος φέρεται να εμφανίστηκε σε λίμνη στο χωριό Masiano της Τοσκάνης, προκαλώντας αναστάτωση και επισκέψεις από περίεργους.

Το ζώο πιστεύεται ότι δραπέτευσε από αιχμαλωσία πριν περίπου τρία χρόνια και ζει μέσα στη λίμνη που έχει περιορισμένη διαφυγή.

Ο κυνηγός κροκοδείλων Olivier Behra απέτυχε να πιάσει το ερπετό αλλά εκτιμά ότι έχει μήκος πάνω από 1,5 μέτρο και δεν αποτελεί άμεση απειλή για τον άνθρωπο.

Η τοπική αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αν αποδειχθεί ότι ο κροκόδειλος δεν υπάρχει, ο συντηρητής που τράβηξε τη φωτογραφία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για ψευδή συναγερμό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει φήμες και τοπική δημοσιότητα, με κατοίκους να προσαρμόζουν τη ζωή και τις δραστηριότητές τους γύρω από το φαινόμενο του «κροκόδειλου». Snapshot powered by AI

Άνω κάτω έχει γίνει ένα χωριό στη Τοσκάνη, εδώ και περισσότερους από δύο μήνες, μετά από μία φωτογραφία που τράβηξε ένας συντηρητής λίμνης, όπου εμφανιζόταν ένας τρομακτικό κροκόδειλος να αναδύεται από τα νερά της.

Οι κάτοικοι του χωριού Masiano, περίπου 43 χλμ βορειοδυτικά της Φλωρεντίας, μετά το αρχικό άρχισαν να αναρωτιούνται αν η παρουσία του ερπετού είναι πραγματική στη λίμνη τους.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει μακριά τους περίεργους, που καταφθάνουν από όλη την Ιταλία για να δουν τον κροκόδειλο.

Το ζώο λέγεται ότι έφτασε στο Masiano αφού δραπέτευσε από την αιχμαλωσία από κάποιον που το κρατούσε ως νεαρό νεογνό, δραπετεύοντας στη λίμνη κατά τη διάρκεια πλημμυρών που κατέστρεψαν την περιοχή πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η λίμνη έχει βάθος περίπου 15 μέτρα και είναι γεμάτη ψάρια, δίνοντας σε κάθε ερπετό που κρύβεται μέσα της άφθονη τροφή. Επιπλέον, η λίμνη έχει απότομες όχθες και περίφραξη που λέγεται ότι το εμποδίζει να διαφύγει.

Μετά τη μυστηριώδη θέαση, ο Vivai Reali - ο ιδιοκτήτης της λίμνης - ανέφερε το περιστατικό στην τοπική αστυνομία και προσέλαβε έναν Γάλλο κυνηγό κροκοδείλων για να το συλλάβει.

Snap to it! Tuscan villagers hunt for mysterious Croc Ness monster https://t.co/xJk88jFHfZ — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 15, 2026

Αλλά ο Olivier Behra, ο οποίος έστησε παγίδες φωτογραφιών και ένα μεταλλικό κλουβί την περασμένη εβδομάδα, δεν κατάφερε να το πιάσει.

Παρόλα αυτά, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι το ζώο έχει «μήκος μόλις πάνω από 1.5 μέτρο», κάτι που όπως ισχυρίζεται «του δίνει 20 χρόνια πριν αποτελέσει πραγματική απειλή για τον άνθρωπο, εκτός από όποιο προσπαθήσει να το πιάσει!».

Ο Behra θα επιστρέψει στο Masiano τον Σεπτέμβριο, όταν η μείωση της στάθμης του νερού θα διευκολύνει την αναζήτηση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κροκόδειλος, τότε ο συντηρητής ο οποίος κατέθεσε επίσημα στην αστυνομία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και έξι μηνών και πρόστιμο έως και 516 ευρώ γιατί προκάλεσε «ψευδή συναγερμό».

Ο αδελφός του ιδιοκτήτη της λίμνης, είπε ότι η τοπική αστυνομία έστειλε την εικόνα σε μια εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα τεχνητής νοημοσύνης στη Φλωρεντία, η οποία την χαρακτήρισε πραγματική.

Η άρνηση των αρχών να σχολιάσουν το θέμα επέτρεψε να κυκλοφορήσουν φήμες. Οι κάτοικοι φέρεται να ισχυρίζονται ότι οι θεάσεις πάπιας και ερωδιών μειώνονται, με «ένοχο» προφανώς τον κροκόδειλο.

Επίσης άρχισαν να διακινούνται ακόμα πιο περίεργες θεωρίες, όπως «σαρκοφάγες χελώνες, coypu, μπλε καβούρι και καραβίδες δολοφόνοι».

Προς το παρόν όμως, οι ντόπιοι απολαμβάνουν τη δημοσιότητα προσφέροντας ακόμα και κοκτέιλ «Masiano Crocodile», ενώ μία τοπική ομάδα ποδοσφαίρου νέων, μετονομάστηκε σε 'Masiano Crocodiles', με ένα από τα μέλη να φοράει στολή κροκόδειλου ενώ σκόραρε με πέναλτι.

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