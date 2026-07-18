Snapshot Η Δανία επεκτείνει την απαγόρευση της μπούρκας σε σχολεία και πανεπιστήμια, μετά την αρχική απαγόρευση σε δημόσιους χώρους από το 2018.

Η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο αντιμετώπισης των «παράλληλων κοινωνιών», περιοχών με υψηλό ποσοστό κατοίκων μεταναστευτικού υπόβαθρου.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των προσπαθειών κατά των παράλληλων κοινωνιών και της χρήσης της μπούρκας.

Η Δανία εφαρμόζει αυστηρούς νόμους μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση εκμάθησης της δανικής γλώσσας και η μετακίνηση μεταναστών σε διάφορες περιοχές για αποτροπή συγκεντρώσεων.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης την απαγόρευση προσκλήσεων για προσευχή, επικαλούμενη ανησυχίες για την κοινωνική κατάσταση σε ορισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Η Δανία έχει απαγορεύσει τη μπούργκα σε δημόσιους χώρους από το 2018, με πρόστιμο 1.500 ευρώ και τώρα προσανατολίζεται στην επέκτασή της και στους χώρους διδασκαλίας.

Η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί «παράλληλες κοινωνίες», το οποίο αναφέρεται σε κατοικημένες περιοχές όπου περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Παρά την πρωτοβουλία της πρωθυπουργού Μέττε Φρέντερικσεν να επεκτείνει την «απαγόρευση της μπούρκας» σε σχολεία και πανεπιστήμια, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η χρήση ενδυμάτων που καλύπτουν το πρόσωπο δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «Berlingske», η οποία επικαλέστηκε δήλωση του δανικού υπουργείου Μετανάστευσης.«Η κυβέρνηση θα υποβάλει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που δεν είχαν εγκριθεί πριν από τις εκλογές», ανέφερε η δήλωση.

«Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των προσπαθειών κατά των παράλληλων κοινωνιών και του αρνητικού κοινωνικού ελέγχου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πολιτική απαγόρευσης της μπούρκας.

Η Δανία διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους για τη μετανάστευση στην Ευρώπη, οι οποίοι θεσπίστηκαν αφού η αριστερή κυβέρνηση της χώρας, που ανέλαβε την εξουσία το 2019, υποσχέθηκε να περιορίσει τη μετανάστευση για να «προστατεύσει την δανική ταυτότητα».

Εκτός από την εισαγωγή της περίφημης «απαγόρευσης της μπούρκας», θεσπίστηκαν νέοι κανόνες που υποχρεώνουν όλους τους νεοαφιχθέντες και τα παιδιά τους να μάθουν δανικά, διαφορετικά θα χάσουν τα επιδόματα των αιτούντων άσυλο.

Οι μετανάστες μετακινήθηκαν επίσης σε διάφορα μέρη της χώρας για να αποτραπεί η ανάπτυξη μιας «παράλληλης» ξένης κοινωνίας, στο πλαίσιο του λεγόμενου «νόμου για τα γκέτο».

Η συνοριακή υπηρεσία της Δανίας έχει επίσης την εξουσία να κατάσχει αντικείμενα όπως κοσμήματα και ρολόγια από τους εισερχόμενους μετανάστες, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος της διαμονής τους.

Στους μετανάστες που επιστρέφουν οικειοθελώς στην πατρίδα τους δίνεται ένα κίνητρο ύψους 5.000 ευρώ για να φύγουν. Και αν η χώρα προέλευσης ενός μετανάστη θεωρηθεί «ασφαλής», όπως η Συρία μετά την πτώση του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι, ακόμη και ένας αιτών άσυλο που έχει λάβει θετική απόφαση μπορεί να χάσει τη δανική άδεια διαμονής του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο επαναπροώθησης στη χώρα του.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την απαγόρευση της πρόσκλησης για προσευχή στη Δανία, καθώς υπουργοί παραπονέθηκαν ότι ορισμένες περιοχές της χώρας έμοιαζαν με «προάστιο του Ισλαμαμπάντ».