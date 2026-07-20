Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα

Η πυρκαγιά που μαίνεται 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης έχει κάψει 260.000 στρέμματα - 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει καταστρέψει 260.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει την εκκένωση 1.200 κατοίκων από 28 οικισμούς.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στο χωριό Μιέρλα στην περιοχή Γουαδαλαχάρα και επηρεάζει κυρίως το εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε.
  • Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω του αναμενόμενου τρίτου κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.
  • Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέστρεψε 150.000 στρέμματα χωρίς να υπάρξουν θύματα.
  • Επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και τα συχνότερα κύματα καύσωνα.
Snapshot powered by AI

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδρίτης συνεχίζει να μαίνεται με αμείωτη ένταση και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα, ενώ 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το χωριό Μιέρλα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, στην Καστίγια-Λα-Μάντσα στο κέντρο της Ισπανίας, έχει κάψει μεγάλη έκταση τις τελευταίες ώρες, κυρίως στο εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε και προκαλεί ανησυχία στις αρχές την παραμονή της έλευσης ενός νέου κύματος καύσωνα στη χώρα, που εντείνει τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φλόγες καθώς και καπνός που υψώνονταν στον ουρανό ήταν ορατά από αεροσκάφος που πετούσε στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Η πυρκαγιά δεν έχει προκαλέσει θύματα, αλλά οι κρατικές αρχές έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν 28 οικισμοί στην περιοχή.

«Σίγουρα, ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται, είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα-Μάντσα.

APTOPIX Spain Wildfire
AP

Η εξέλιξη αυτή της πυρκαγιάς είναι ακόμα πιο ανησυχητική καθώς η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα καύσωνα από αύριο, Τρίτη, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα τη χώρας.

Spain Wildfire
AP

Στάχτη 150.000 στρέμματα στη Σαραγόσα

Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που δεν έχει προκαλέσει θύματα, τέθηκε υπό έλεγχο από χθες βράδυ. Έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα, που ξηραίνουν τη βλάστηση και δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Spain wilfire
AP

Η Ισπανία έζησε πριν από λίγο καιρό μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και έκαψε 70.000 στρέμματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Οι συνήγοροι κατηγορουμένων πρέπει να σέβονται περισσότερο - Προσωπικά τα θέματα με την Καρυστιανού»

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Δεν «έφταιγε» η ηλικία του αεροσκάφους

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα

15:32WHAT THE FACT

Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες, δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα

15:29NEWSBOMB

Συμπλοκή ανηλίκων στο Ηράκλειο: «Δεν υπάρχει θύμα - Και οι δύο πλευρές έδωσαν και έφαγαν ξύλο», λέει ο πατέρας ενός εκ των μαθητριών που συνελήφθησαν

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα εποχή για το Θεατρικό Μουσείο - Στην ιστορική οικία Σούτσου η βιβλιοθήκη και το αρχείο του

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απώλεια για τις ΗΠΑ στο Ιράν: Τρίτος Αμερικανός νεκρός σε τρεις ημέρες, ενώ εντείνονται τα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης

14:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερο

14:52ANNOUNCEMENTS

Νέα έργα ύψους 65 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Τα επόμενα βήματα

14:51WHAT THE FACT

Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι

14:45ANNOUNCEMENTS

James Arthur: Κατέκτησε το κοινό του Sani Festival η πιο αναγνωρίσιμη φωνή της σύγχρονης βρετανικής pop

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Απομακρύνθηκαν 2,5 τόνοι απορριμμάτων από τον βυθό της μαρίνας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:55ΥΓΕΙΑ

Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

13:24ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν - Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

11:16LIFESTYLE

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Μουντιάλ - Οι celebrities που έκλεψαν τα βλέμματα στις εξέδρες

14:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για την εμπρηστική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ