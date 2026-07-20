Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα

Snapshot Η πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει καταστρέψει 260.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει την εκκένωση 1.200 κατοίκων από 28 οικισμούς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στο χωριό Μιέρλα στην περιοχή Γουαδαλαχάρα και επηρεάζει κυρίως το εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω του αναμενόμενου τρίτου κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέστρεψε 150.000 στρέμματα χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και τα συχνότερα κύματα καύσωνα. Snapshot powered by AI

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδρίτης συνεχίζει να μαίνεται με αμείωτη ένταση και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα, ενώ 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το χωριό Μιέρλα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, στην Καστίγια-Λα-Μάντσα στο κέντρο της Ισπανίας, έχει κάψει μεγάλη έκταση τις τελευταίες ώρες, κυρίως στο εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε και προκαλεί ανησυχία στις αρχές την παραμονή της έλευσης ενός νέου κύματος καύσωνα στη χώρα, που εντείνει τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φλόγες καθώς και καπνός που υψώνονταν στον ουρανό ήταν ορατά από αεροσκάφος που πετούσε στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Η πυρκαγιά δεν έχει προκαλέσει θύματα, αλλά οι κρατικές αρχές έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν 28 οικισμοί στην περιοχή.

«Σίγουρα, ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται, είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα-Μάντσα.

AP

Η εξέλιξη αυτή της πυρκαγιάς είναι ακόμα πιο ανησυχητική καθώς η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα καύσωνα από αύριο, Τρίτη, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα τη χώρας.

AP

Στάχτη 150.000 στρέμματα στη Σαραγόσα

Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που δεν έχει προκαλέσει θύματα, τέθηκε υπό έλεγχο από χθες βράδυ. Έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα, που ξηραίνουν τη βλάστηση και δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

AP

Η Ισπανία έζησε πριν από λίγο καιρό μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και έκαψε 70.000 στρέμματα.

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