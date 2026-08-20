Ανατριχιαστικές εξελίξεις με τους εξαφανισμένους επιστήμονες - Εντοπίστηκε άνδρας με πιστόλι

Snapshot Η Μελίσα Κάσιας βρέθηκε νεκρή με πυροβολισμό στο κεφάλι σε απομακρυσμένη περιοχή του Νέου Μεξικού, με το όπλο που βρέθηκε κοντά να έχει αγοραστεί από τον σύζυγό της.

Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν ο θάνατος της Κάσιας ήταν αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει ότι πρόκειται για δολοφονία.

Νέα ευρήματα στο σημείο του θανάτου, όπως ματωμένα ρούχα και τρίχες άλλου ατόμου, εγείρουν αμφιβολίες για την επίσημη έρευνα, την οποία η οικογένεια θεωρεί ανεπαρκή.

Η κόρη της Κάσιας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εγκληματικής ενέργειας και ζήτησε να βασίζονται οι εκτιμήσεις μόνο στα επίσημα στοιχεία της νεκροψίας.

Το FBI διερευνά πιθανές συνδέσεις μεταξύ του θανάτου της Κάσιας και άλλων εξαφανίσεων και θανάτων επιστημόνων και στρατιωτικών, ενώ η έρευνα για τον θάνατό της παραμένει σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ο μυστηριώδης θάνατος μιας εργαζόμενης σε αμερικανικό πυρηνικό εργαστήριο παίρνει μια ανατριχιαστική τροπή, έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της χωρίς κανένα ίχνος.

Η Αστυνομία της Πολιτείας του Νέου Μεξικού επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι ένα πιστόλι που βρέθηκε κοντά στα λείψανα της Μελίσα Κάσιας είχε αγοραστεί από τον σύζυγό της, Μαρκ, ο οποίος είναι φανατικός κυνηγός.

Ο σκελετός της 53χρονης βρέθηκε στις 28 Μαΐου σε απομακρυσμένο σημείο του Εθνικού Δρυμού Κάρσον, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σπίτι της στο Τάος.

Νεκροψία που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα έδειξε ότι η Κάσιας είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι περίπου την ώρα του θανάτου της. Ωστόσο, οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν υπήρχε εγκληματική ενέργεια.

Η Αστυνομία της Πολιτείας δήλωσε στη Daily Mail ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς όμως να αποκαλύψει αν έχει κατονομαστεί κάποιος ύποπτος, αν ο Μαρκ έχει ανακριθεί σχετικά με το όπλο που βρέθηκε κοντά στο σώμα της συζύγου του ή αν το συγκεκριμένο όπλο είχε χρησιμοποιηθεί για τον πυροβολισμό.

Οι γονείς και τα αδέλφια της Κάσιας δήλωσαν πρόσφατα ότι δεν πιστεύουν πως έβαλε τέλος στη ζωή της, υποστηρίζοντας ότι σοκαριστικές irregularities στο σημείο όπου βρέθηκαν τα λείψανά της παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η Κάσιας εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από το σπίτι της με τα πόδια στις 26 Ιουνίου 2025, σχεδόν 11 μήνες πριν εντοπιστούν τα λείψανά της. Λίγο πριν εξαφανιστεί, είχε αφήσει τον σύζυγό της στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, όπου εργάζονταν και οι δύο σε μη επιστημονικές θέσεις.

Αργότερα επέστρεψε στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα ασφαλείας της, και στη συνέχεια πήγε φαγητό στη δουλειά της κόρης της. Τελευταία φορά καταγράφηκε να περπατά μόνη της κατά μήκος της State Road 518, περίπου στις 14:20.

Συγγενείς της Κάσιας και μια ομάδα εθελοντών έψαξαν την απομακρυσμένη περιοχή όπου βρέθηκε το σώμα της και ανακάλυψαν μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία είχαν παραμείνει εκεί, παρότι η αστυνομία είχε επισήμως κρίνει ότι το σημείο είχε ερευνηθεί και είχε ολοκληρώσει την έρευνα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ντέιβιντ Άνταμς, τον οποίο προσέλαβε η οικογένεια λόγω των ανησυχιών της για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα, στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονταν ματωμένα ρούχα και οστά, τρίχες που φαίνεται να ανήκαν σε άλλο άτομο και μια θήκη καπνού.

Ο Άνταμς δήλωσε στη Daily Mail τον περασμένο μήνα ότι η Κάσιας δεν ήταν γνωστό πως έκανε ποτέ χρήση καπνού.

Στις 7 Αυγούστου, συγγενείς της Κάσιας έγραψαν στο Facebook: «Θέλουμε να καταστήσουμε κάτι απολύτως σαφές: Η οικογένεια Mondragon ΚΑΙ οι στενότεροι φίλοι της Μελίσα δεν πιστεύουν ότι η Μελίσα έβαλε τέλος στη ζωή της!»

«Όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν τη Μελίσα γνωρίζουν πόσο βαθιά αγαπούσε την κόρη της. Από την αρχή, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι η Μελίσα δεν θα εγκατέλειπε ποτέ οικειοθελώς την κόρη της και δεν πιστεύει ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή της», συνέχισαν.

«Η κατάσταση και οι συνθήκες υπό τις οποίες τελικά βρέθηκαν τα λείψανα της Μελίσα έχουν προκαλέσει ακόμη περισσότερα ερωτήματα στην οικογένειά της».

Η κόρη της Κάσιας, Σιέρα, η οποία θεωρείται ότι ήταν το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή, δήλωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι δεν συνδέεται με την ιδιωτική έρευνα που διεξάγει η οικογένειά της και απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εγκληματικής ενέργειας.

Σε δήλωσή της που μετέδωσε το KOAT 7, είπε: «Η απόφαση “μη προσδιορισμένη αιτία θανάτου” δεν σημαίνει ότι έχει βρεθεί κάποιος υπεύθυνος για τον θάνατο της μητέρας μου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για τη δημιουργία μιας αφήγησης που δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία».

Η κόρη της Κάσιας πρόσθεσε ότι η έρευνα αποκάλυψε πως η μητέρα της είχε μαζί της ένα σακίδιο όταν εξαφανίστηκε το 2025.

«Το σακίδιό της βρέθηκε κοντά στο σώμα της και μέσα σε αυτό εντοπίστηκε θήκη όπλου. Στην περιοχή βρέθηκε επίσης ένα μπουκάλι αλκοόλ, καθώς και κομμάτια χαρτιού που οι ερευνητές ανέφεραν ότι ενδέχεται να ήταν σημειώματα», συνέχισε η Σιέρα.

«Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία από το σημείο έχουν υποβληθεί σε πρόσθετη ιατροδικαστική εξέταση και εξακολουθούμε να περιμένουμε απαντήσεις».

Η Σιέρα δεν σχολίασε την αποκάλυψη ότι το όπλο του πατέρα της, ένα μαύρο πιστόλι Springfield που φέρεται να είχε αγοράσει το 2020, βρέθηκε κοντά στα σκελετικά λείψανα.

Η κόρη της Κάσιας είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι η εργαζόμενη στο LANL δεν είχε στην κατοχή της πιστόλια και δεν μετέφερε όπλο στη δουλειά της στο πυρηνικό εργαστήριο.

Παρότι κάλεσε το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τις εικασίες πέρα από όσα έχει αποκαλύψει η νεκροψία, οι συνθήκες γύρω από τις τελευταίες στιγμές της Κάσιας εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία τόσο στις αρχές επιβολής του νόμου όσο και σε ειδικούς των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας.

Το τελευταίο στοιχείο που έχει προκαλέσει ερωτήματα συνδέεται άμεσα με την εξέταση του κρανίου της Κάσιας από τον ιατροδικαστή, η οποία έδειξε ένα μεγάλο τραύμα εξόδου από την αριστερή πλευρά του κρανίου.

Διαγράμματα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν την πιθανή πορεία της σφαίρας που, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να προκάλεσε τον θάνατό της. Η σφαίρα φαίνεται να πέρασε από τη δεξιά πλευρά της βάσης του κρανίου, κοντά στο σημείο όπου η κάτω γνάθος και ο αυχένας συναντούν το κεφάλι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σφαίρα προκάλεσε ζημιά στον ανώτατο αυχενικό σπόνδυλο, τον λεγόμενο C1, πριν εξέλθει από τον αριστερό κρόταφο. Η σφαίρα δεν έχει εντοπιστεί.

Η συγκεκριμένη πιθανή διαδρομή μέσα από το κρανίο της Κάσιας έχει δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ένα τέτοιο τραύμα από πυροβολισμό θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αυτοκτονίας.

Ανώνυμη πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου δήλωσε στη Daily Mail ότι η γωνία υπό την οποία θα έπρεπε να κρατά το πιστόλι η Κάσιας ήταν εξαιρετικά απίθανη.

«Η ανάκρουση θα έκανε το όπλο να κινηθεί κατευθείαν προς τα πάνω. Αυτό είναι γελοίο», υποστήριξε η πηγή, υπονοώντας ότι τα ευρήματα του ιατροδικαστή παραπέμπουν σε δολοφονία.

Επισήμως, οι αρχές του Νέου Μεξικού αναφέρουν ότι η αποσύνθεση του σώματος της Κάσιας ήταν τόσο προχωρημένη, ώστε είναι αδύνατο να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία ή δολοφονία. Επίσης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί πόσο κοντά στο κεφάλι της βρισκόταν το όπλο τη στιγμή που πυροβολήθηκε.

Πρώην μέλη του FBI έχουν επίσης αμφισβητήσει τις συνθήκες της εξαφάνισης της Κάσιας, μεταξύ άλλων το γεγονός ότι και τα δύο κινητά της τηλέφωνα είχαν μείνει στο σπίτι της και είχαν διαγραφεί πλήρως όλα τα δεδομένα τους την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο πρώην πράκτορας του FBI Μπεν Χάνσεν δήλωσε στο podcast Brian Entin Investigates: «Μόνο αυτά που έχουν γίνει γνωστά είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ύποπτα. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω ποσοστό, αλλά για μένα είναι περισσότερο σαν 80% να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, έναντι της πιθανότητας να ήταν κάποια καταθλιπτική κατάσταση».

«Νομίζω ότι είτε υπήρξε κάποια εξωτερική επιρροή —και δεν λέω ότι πρόκειται για κάτι που κατευθύνεται μέσω ενέργειας ή κάτι τέτοιο— αλλά κάποιου είδους επιρροή από ξένη δύναμη», υποστήριξε ο Χάνσεν.

«Η άλλη πιθανότητα είναι ότι την παρέσυραν. Αυτή είναι η συμπεριφορά που βλέπουμε σε όλες αυτές τις υποθέσεις· φαίνεται σαν να πίστευαν ότι θα επέστρεφαν».

Η εργασία της Κάσιας στο LANL έχει επίσης προκαλέσει φόβους ότι η διοικητική υπάλληλος μπορεί να αποτέλεσε στόχο μιας ευρύτερης συνωμοσίας με σκοπό την κλοπή απόρρητων κυβερνητικών δεδομένων σχετικά με την πυρηνική έρευνα ή την τεχνολογία πυραύλων.

Η εξαφάνισή της έχει συνδεθεί με αρκετές άλλες υποθέσεις εξαφανισμένων ανθρώπων στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ένας συνταξιούχος εργαζόμενος του LANL και ο πρώην στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος επέβλεπε τις σχέσεις του αμερικανικού στρατού με τις ερευνητικές δραστηριότητες στο πυρηνικό εργαστήριο.

Συνολικά, περισσότεροι από δέκα εργαζόμενοι σε πυρηνικά εργαστήρια, επιστήμονες της NASA και στρατιωτικοί έχουν συνδεθεί κατά τον τελευταίο χρόνο με την αποκαλούμενη υπόθεση των «εξαφανισμένων επιστημόνων».

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει εντολή στο FBI να διερευνήσει αν υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των θανάτων και των εξαφανίσεων.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Άνταμς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το FBI έχει εξετάσει τον θάνατο της Κάσιας.

Διαβάστε επίσης