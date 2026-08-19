Ο ενεργειακός τομέας του Πακιστάν: Το κυκλικό χρέος αγγίζει τα 5,3 τρισ. ρουπίες

Snapshot Το κυκλικό χρέος στον ενεργειακό τομέα του Πακιστάν ανήλθε στα 5,286 τρισεκατομμύρια ρουπίες τον Ιούνιο του 2026, αυξημένο από 5,206 τρισεκατομμύρια ρουπίες προηγουμένως.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, το κυκλικό χρέος αυξήθηκε στα 3,611 τρισεκατομμύρια ρουπίες, με 1,839 τρισεκατομμύρια να αφορούν το αρχικό κεφάλαιο και το υπόλοιπο σε προσαυξήσεις.

Το κυκλικό χρέος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 1,675 τρισεκατομμύρια ρουπίες τον Ιούνιο του 2026, μειωμένο σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Οι αξιολογήσεις του ΔΝΤ υπολόγιζαν το χρέος ηλεκτρικής ενέργειας σε 1,764 τρισεκατομμύρια και του φυσικού αερίου σε 3,442 τρισεκατομμύρια ρουπίες στις αρχές του 2026. Snapshot powered by AI

Το συνολικό κυκλικό χρέος στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 5,286 τρισεκατομμύρια ρουπίες τον Ιούνιο του 2026, από 5,206 τρισεκατομμύρια προηγουμένως, σύμφωνα με την ίδια πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Nation.

Αύξηση του χρέους στον τομέα του φυσικού αερίου

Στον τομέα του φυσικού αερίου, το κυκλικό χρέος αυξήθηκε στα 3,611 τρισεκατομμύρια ρουπίες, από 3,442 τρισεκατομμύρια στην αρχή του 2026.

Από το συνολικό ποσό, τα 1,839 τρισεκατομμύρια ρουπίες αφορούν το αρχικό κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων πληρωμών.

Στα 1,675 τρισ. ρουπίες το χρέος στην ηλεκτρική ενέργεια

Παράλληλα, το κυκλικό χρέος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 1,675 τρισεκατομμύρια ρουπίες τον Ιούνιο του 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τρίτη αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο του Extended Fund Facility (EFF) και τη δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο του Resilience and Sustainability Facility (RSF), το κυκλικό χρέος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογιζόταν σε 1,764 τρισεκατομμύρια ρουπίες στις αρχές του 2026, ενώ το αντίστοιχο χρέος στον τομέα του φυσικού αερίου ανερχόταν στα 3,442 τρισεκατομμύρια ρουπίες.