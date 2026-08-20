«Ο πόλεμος του ουίσκι»: Το μικροσκοπικό νησί που προκάλεσε την πιο πολιτισμένη διαμάχη της Ιστορίας
Για σχεδόν 50 χρόνια, Καναδάς και Δανία διεκδικούσαν μια παγωμένη κουκκίδα στον χάρτη χωρίς όπλα, αλλά με σημαίες, χειρόγραφα σημειώματα και... μπουκάλια αλκοόλ
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Η «μάχη του ουίσκι» δεν ξεκίνησε με πρόποση, αλλά με μια γραμμή που δεν χαράχτηκε ποτέ σωστά πάνω σε έναν χάρτη. Τον Δεκέμβριο του 1973, Καναδάς και Δανία υπέγραψαν συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων τους στην Αρκτική. Στόχος ήταν να μοιράσουν την υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στη Γροιλανδία και το καναδικό νησί Έλσμιρ και να αποφύγουν μελλοντικούς πονοκεφάλους.
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