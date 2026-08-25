25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά
Περίπου 25.000 αγελάδες σε ισπανικές φάρμες ζουν σε πιο ελεγχόμενες συνθήκες, με μουσική, συστήματα δροσισμού και τεχνολογία που μειώνει το στρες.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε φάρμες σε ολόκληρη την Ισπανία, περίπου 25.000 αγελάδες συμμετέχουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο γαλακτοπαραγωγής, που συνδυάζει την τεχνολογία με την άνεση των ζώων και νέες μεθόδους διαχείρισης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
15:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ