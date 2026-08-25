25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

Σε φάρμες σε ολόκληρη την Ισπανία, περίπου 25.000 αγελάδες συμμετέχουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο γαλακτοπαραγωγής, που συνδυάζει την τεχνολογία με την άνεση των ζώων και νέες μεθόδους διαχείρισης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας