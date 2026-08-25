Ουκρανικό drone τραυμάτισε δύο εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Δύο εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με ουκρανικό drone, σύμφωνα με την ρωσική διοίκηση του σταθμού.

Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο εργαζόμενους στον τομέα συντήρησης και κατασκευής.

Η διοίκηση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση.