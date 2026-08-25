Ουκρανικό drone τραυμάτισε δύο εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού
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Δύο εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με ουκρανικό drone, σύμφωνα με την ρωσική διοίκηση του σταθμού.
Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο εργαζόμενους στον τομέα συντήρησης και κατασκευής.
Η διοίκηση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση.
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