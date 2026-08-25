Κίνα: Φυλάκισαν εικαστικό για... «προκλητικά» γλυπτά για τον Μάο Τσε Τουνγκ

Δικαστήριο στην Κίνα καταδίκασε τον Κινέζο εικαστικό Γκάο Ζεν, που είναι γνωστός για τα προκλητικά γλυπτά του που έχουν ως θέμα τον ηγέτη της κινεζικής επανάστασης Μάο Τσε Τουνγκ, σε τρία χρόνια φυλάκιση.

Η εφημερίδα The New York Times αναφέρθηκε σήμερα στην καταδίκη του Γκάο επικαλούμενη τη σύζυγό του. Το Κινεζικό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι το δικαστήριο στην πόλη Σανχέ, στη βόρεια Κίνα, έκρινε τον 70χρονο εικαστικό ένοχο για προσβολή της τιμής των ηρώων και μαρτύρων.

Ο Γκάο Ζεν και ο μικρότερος αδελφός του, Γκάο Τσιανγκ, γνωστοί ως οι αδελφοί Γκάο, έγιναν διάσημοι τη δεκαετία του 2000 επειδή πραγματεύονταν μέσω της τέχνης τους ευαίσθητα θέματα για την Κίνα --όπως η Πολιτιστική Επανάσταση ή η σφαγή στην Πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου το 1989.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα τους είναι το χάλκινο άγαλμα «Η ενοχή του Μάο» που απεικονίζει τον ηγέτη, ο οποίος πέθανε το 1976, να γονατίζει μετανιωμένος.

Ένα έργο του, του 2009, υπήρξε ένα από τα τρία αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, σύμφωνα με τη σύζυγο του Γκάο, όπως αναφέρει η «New York Times». Ένα άλλο γλυπτό που αναφέρθηκε στη δίκη απεικονίζει τον Μάο με μύτη Πινόκιο και στήθη.

Πριν από δύο χρόνια έγινε γνωστό ότι ο Γκάο, ο οποίος ζούσε στη Νέα Υόρκη, είχε συλληφθεί ενώ επισκεπτόταν την οικογένειά του στο Πεκίνο. Η σύζυγός του και ο γιος του, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης, δεν έχουν μπορέσει να εγκαταλείψουν τη χώρα από τότε.

Η Σάρα Μπρουκς από την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Amnesty International» δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πώς νόμοι με αόριστη διατύπωση και πολιτικά κίνητρα χρησιμοποιούνται για να φιμώσουν καλλιτέχνες, ακτιβιστές και άλλους που τολμούν να εκφράσουν απόψεις που διαφέρουν από αυτές της κινεζικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, επισήμανε την αναδρομική εφαρμογή της διάταξης, η οποία τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2018, πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία των γλυπτών του Μάο.