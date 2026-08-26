Καναδάς: Εργαζόμενος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού τον χτύπησε αεροσκάφος

Snapshot Ένας υπάλληλος εδάφους στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από αεροσκάφος A350-900 της French Bee κατά τη διάρκεια εργασιών ρυμούλκησης.

Ο εργαζόμενος έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια χτυπήθηκε από το αεροσκάφος ενώ προετοιμαζόταν για απογείωση.

Οι επιβάτες και τα μέλη πληρώματος του αεροσκάφους είναι σώοι και λαμβάνουν φροντίδα.

Το περιστατικό ερευνάται από την Επιτροπή Ασφαλείας Μεταφορών του Καναδά και το Υπουργείο Εργασίας.

Η εταιρεία Samsic Airport, στην οποία εργαζόταν το θύμα, παρέχει υπηρεσίες χειρισμού αποσκευών και ρυμούλκησης σε αεροδρόμια. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε υπάλληλος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ, την ώρα που βοηθούσε στη ρυμούλκηση αεροσκάφους της French Bee με προορισμό το Παρίσι.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική αεροπορική εταιρεία, ο υπάλληλος εδάφους χτυπήθηκε από το αεροσκάφος A350-900, την ώρα που προετοιμαζόταν να πάρει θέση απογείωσης στον αεροδιάδρομο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα, ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία.

Η French Bee εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του υπαλλήλου της εταιρείας Samsic Airport, υπογραμμίζοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».

Σε δελτίο τύπου της εταιρείας αναφέρθηκε ότι «το ατύχημα αφορούσε το αεροσκάφος και ένα όχημα ρυμούλκησης κατά τη διάρκεια εργασιών εδάφους». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια χτυπήθηκε από το αεροσκάφος.

«Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι σώοι και αβλαβείς. Αυτή τη στιγμή τους παρέχεται φροντίδα από τις ομάδες της Frenchbee και του αεροδρομίου».

Η τραγωδία αποτελεί πλέον αντικείμενο δύο ερευνών: μία από την Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά και μία άλλη από το Υπουργείο Εργασίας.

H Samsic Airport είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε αεροδρόμια, όπως χειρισμός αποσκευών, ρυμούλκηση αεροσκαφών και εξυπηρέτηση ταξιδιωτών.