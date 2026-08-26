Καναδάς: Εργαζόμενος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού τον χτύπησε αεροσκάφος

Το δυστύχημα ερευνάται από την Επιτροπή Ασφαλείας Μεταφορών και το Αστυνομικό Τμήμα του Μόντρεαλ

Ελένη Ευστρατίου

Καναδάς: Εργαζόμενος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού τον χτύπησε αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας υπάλληλος εδάφους στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από αεροσκάφος A350-900 της French Bee κατά τη διάρκεια εργασιών ρυμούλκησης.
  • Ο εργαζόμενος έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια χτυπήθηκε από το αεροσκάφος ενώ προετοιμαζόταν για απογείωση.
  • Οι επιβάτες και τα μέλη πληρώματος του αεροσκάφους είναι σώοι και λαμβάνουν φροντίδα.
  • Το περιστατικό ερευνάται από την Επιτροπή Ασφαλείας Μεταφορών του Καναδά και το Υπουργείο Εργασίας.
  • Η εταιρεία Samsic Airport, στην οποία εργαζόταν το θύμα, παρέχει υπηρεσίες χειρισμού αποσκευών και ρυμούλκησης σε αεροδρόμια.
Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε υπάλληλος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ, την ώρα που βοηθούσε στη ρυμούλκηση αεροσκάφους της French Bee με προορισμό το Παρίσι.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική αεροπορική εταιρεία, ο υπάλληλος εδάφους χτυπήθηκε από το αεροσκάφος A350-900, την ώρα που προετοιμαζόταν να πάρει θέση απογείωσης στον αεροδιάδρομο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα, ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία.

Η French Bee εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του υπαλλήλου της εταιρείας Samsic Airport, υπογραμμίζοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».

Σε δελτίο τύπου της εταιρείας αναφέρθηκε ότι «το ατύχημα αφορούσε το αεροσκάφος και ένα όχημα ρυμούλκησης κατά τη διάρκεια εργασιών εδάφους». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια χτυπήθηκε από το αεροσκάφος.

«Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι σώοι και αβλαβείς. Αυτή τη στιγμή τους παρέχεται φροντίδα από τις ομάδες της Frenchbee και του αεροδρομίου».

Η τραγωδία αποτελεί πλέον αντικείμενο δύο ερευνών: μία από την Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά και μία άλλη από το Υπουργείο Εργασίας.

H Samsic Airport είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε αεροδρόμια, όπως χειρισμός αποσκευών, ρυμούλκηση αεροσκαφών και εξυπηρέτηση ταξιδιωτών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλεί την Κίνα να παίξει ισχυρότερο ρόλο διαμεσολάβησης στον τερματισμό του πολέμου

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιταλία: Συνελήφθη Γάλλος διακινητής πολεμικού εξοπλισμού που ταξίδευε από την Ελλάδα - Εντοπίστηκαν 3 πύραυλοι «Akeron»

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Εργαζόμενος του αεροδρομίου στο Μόντρεαλ σκοτώθηκε αφού τον χτύπησε αεροσκάφος

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων Προαστιακού μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία παύση των επιθέσεων στη Ρωσία κατά την παραμονή Ράτκλιφ - Διαψεύδει το Κρεμλίνο

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε μία προσωρινή διαδρομή διέλευσης

00:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Άνοδος των δεικτών με φόντο αμερικανικά ομόλογα και μείωση τιμών στο πετρέλαιο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα: «Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Μέθυσε και άρχισε να τη χαστουκίζει και να τη χτυπάει

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

23:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γάλλος τουρίστας πέθανε από τη ζέστη στην Κοιλάδα του Θανάτου - Ακινητοποιήθηκε το όχημά του

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα - «Ραντεβού στους ουρανούς, καλό ταξίδι»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε βιομηχανικό εργοτάξιο

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πύθωνας έπεσε από το ταβάνι μέσα σε μπάνιο σπιτιού – Βίντεο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός στη σκάλα καταλύματος που έμενε

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Κορομηλά για Δημήτρη Κόκοτα: «Κρατάω στο κινητό μου το τελευταίο σου μήνυμα»

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέλος εποχής για τις SDF - Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων ανακοίνωσε τη διάλυσή τους

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την ξαφνική πτήση του διευθυντή της CIA στη Μόσχα – Αναφορές ότι συναντήθηκε με Πούτιν

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Η σχέση με τον Ντίλαν και τι λέει ο θρύλος για το τραγούδι «Jolene»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

22:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα έρευνα: Οι άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη λένε λιγότερα ψέματα - Πώς το εξηγεί η επιστήμη

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την ξαφνική πτήση του διευθυντή της CIA στη Μόσχα – Αναφορές ότι συναντήθηκε με Πούτιν

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

18:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Κυψέλη: «Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα – Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα του Μετρό με ασφάλεια»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,7 εκατ. ευρώ

20:03WHAT THE FACT

Cajon Pass: Η «σεισμική πύλη» που μπορεί να προκαλέσει έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιταλία: Συνελήφθη Γάλλος διακινητής πολεμικού εξοπλισμού που ταξίδευε από την Ελλάδα - Εντοπίστηκαν 3 πύραυλοι «Akeron»

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

16:00WHAT THE FACT

Κράτησε ένα μπουκάλι ουίσκι για 18 χρόνια: Όταν το άνοιξε τον περίμενε μια έκπληξη

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία παύση των επιθέσεων στη Ρωσία κατά την παραμονή Ράτκλιφ - Διαψεύδει το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ