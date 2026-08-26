Βερολίνο: Εκκένωση 5.600 κατοικιών μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Snapshot Στο Βερολίνο εκκενώθηκαν 5.600 κατοικίες λόγω εντοπισμού 100κιλης βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον πυθμένα καναλιού.

Η αστυνομία απέκλεισε περιοχή μισού χιλιομέτρου γύρω από το σημείο, που περιλαμβάνει οίκο ευγηρίας, καταφύγιο αστέγων και παιδικό σταθμό.

Η βόμβα ανασύρθηκε από το νερό, τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα και πρόκειται να μεταφερθεί στην όχθη για εξουδετέρωση.

Η εξουδετέρωση της βόμβας θα πραγματοποιηθεί από πυροτεχνουργούς και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους κατοίκους. Snapshot powered by AI

Στην αναγκαστική εκκένωση 5.600 κατοικιών προχώρησαν οι αρχές στο Βερολίνο, όταν εντοπίστηκε μια βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βάρους 100 κιλών στον πυθμένα καναλιού της πόλης.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή σε ακτίνα μισού χιλιομέτρου γύρω από το σημείο. Μέσα στην περίμετρο αποκλεισμού βρίσκονται ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός. Για όσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έχουν ήδη ανοίξει ειδικοί χώροι προσωρινής φιλοξενίας.

Το μη εκραγέν πυρομαχικό βρέθηκε το πρωί στη συνοικία Νόικελν, κοντά στον εμπορικό δρόμο Ζόνεναλέ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από το νερό και τοποθετήθηκε προσωρινά σε πλωτή εξέδρα. Ταυτόχρονα, ειδικός γερανός ετοιμάζεται να τη μεταφέρει στην όχθη, όπου οι πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν το έργο της εξουδετέρωσης, σε μια επιχείρηση που αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες.

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