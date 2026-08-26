Μπάρι: Συνελήφθη Γάλλος που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους Akeron από την Πάτρα

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ιταλική Οικονομική Αστυνομία, εντοπίστηκαν στο όχημα πέντε ειδικοί περιέκτες για τη μεταφορά αντιαρματικών συστημάτων

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μπάρι: Συνελήφθη Γάλλος που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους Akeron από την Πάτρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διακίνηση στρατιωτικού υλικού μέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Πάτρα–Μπάρι εγείρει η υπόθεση ενός 46χρονου Γάλλου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό τριών πυραύλων τύπου Akeron στο φορτηγάκι που οδηγούσε.

Το όχημα είχε φτάσει στο λιμάνι του Μπάρι με πλοίο από την Πάτρα, με τις ιταλικές Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της μεταφοράς, από την προέλευση του στρατιωτικού υλικού μέχρι τον τελικό προορισμό του και τη νομιμότητα των σχετικών αδειών.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ιταλική Οικονομική Αστυνομία, εντοπίστηκαν στο όχημα πέντε ειδικοί περιέκτες για τη μεταφορά αντιαρματικών συστημάτων. Ένας από αυτούς ήταν κενός, ενώ ένας δεύτερος περιείχε αδρανές εκπαιδευτικό βλήμα. Στους τρεις υπόλοιπους βρέθηκαν οι πύραυλοι τύπου Akeron.

Τι υποστήριξε ο 46χρονος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Γάλλος οδηγός υποστήριξε ότι εργάζεται σε γαλλική εταιρεία και ότι η μεταφορά του υλικού πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Κατά τους ισχυρισμούς του, οι πύραυλοι είχαν μεταφερθεί στην Ελλάδα για εργασίες επισκευής και συντήρησης και στη συνέχεια επρόκειτο να επιστρέψουν στη Γαλλία.

Ο ίδιος φέρεται να παρέδωσε στις Αρχές φορτωτικές, εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και άδεια του γαλλικού υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των εγγράφων προέκυψαν ζητήματα που οι ιταλικές Αρχές θεωρούν ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι ημερομηνίες και οι σφραγίδες που αναγράφονται στα έγγραφα, καθώς και το εάν είχαν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για τη διαμετακόμιση στρατιωτικού υλικού μέσω της Ιταλίας.

Στο επίκεντρο η σήμανση των Akeron

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει δοθεί στη σήμανση των τριών πυραύλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την ιταλική πλευρά, στους περιέκτες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες, βάσει των σχετικών προτύπων, παραπέμπουν σε εκπαιδευτικό ή αδρανές υλικό.

Ωστόσο, κατά την πραγματογνωμοσύνη του Ιταλικού Στρατού, κάτω από τις μπλε ταινίες φέρεται να αποκαλύφθηκε διαφορετική, κίτρινη-μαύρη σήμανση. Η συγκεκριμένη σήμανση συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας και διατρητικής δράσης.

Το εύρημα αυτό αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τον χαρακτηρισμό των τριών πυραύλων ως στρατιωτικού υλικού.

Εξετάζεται ολόκληρη η διαδρομή του φορτίου

Η ανακρίτρια του Δικαστηρίου του Μπάρι αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του 46χρονου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της μεταφοράς.

Παράλληλα, εξετάζεται και ο ρόλος της εταιρείας που συνδέεται με τη μεταφορά, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά της και την εξειδίκευσή της στη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι ιταλικές Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: από ποια εγκατάσταση προήλθαν οι πύραυλοι, ποιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με ποιες άδειες μεταφέρθηκαν και ποιος ήταν ο τελικός προορισμός τους.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για παράνομη διακίνηση στρατιωτικού υλικού ή για νόμιμη επαγγελματική μεταφορά, στην οποία ενδέχεται να έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ή ασυμφωνίες στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο έλεγχος στο λιμάνι του Μπάρι

Ο 46χρονος Γάλλος εντοπίστηκε από την ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στο Μπάρι, μετά την άφιξη του πλοίου από την Πάτρα.

Στο φορτηγάκι βρέθηκαν οι πέντε ειδικοί περιέκτες. Ο ένας ήταν άδειος, ενώ ο δεύτερος περιείχε αδρανές εκπαιδευτικό βλήμα χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή.

Στους άλλους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν οι πύραυλοι Akeron, οι οποίοι, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη στελεχών του Ιταλικού Στρατού, χαρακτηρίστηκαν ως βαρύ στρατιωτικό υλικό.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διαφορετική σήμανση που εντοπίστηκε κάτω από τις μπλε ταινίες. Ενώ το μπλε χρώμα παραπέμπει σε εκπαιδευτικό υλικό χωρίς εκρηκτικό φορτίο, η κίτρινη-μαύρη σήμανση που φέρεται να υπήρχε από κάτω συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας και διατρητικής ικανότητας.

Η έρευνα των ιταλικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ζήτημα της προέλευσης, της μεταφοράς και του τελικού προορισμού των πυραύλων να παραμένει στο επίκεντρο.

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